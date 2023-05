Turm in den Labella-Sümpfen freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solltet ihr den Turm in den Labella-Sümpfen aktivieren, um das Gebiet Ost-Necluda aufzudecken. Ganz so einfach macht es euch das Spiel allerdings nicht. Denn der Turm ist von dichten Dornensträuchern umgeben und lässt sich deshalb nicht öffnen. Solltet ihr an dieser Stelle verzweifeln, helfen wir euch in den folgenden Zeilen mit der Lösung auf die Sprünge.

Wie schalte ich den Turm in den Labella-Sümpfen frei?

Wo befindet sich der Turm? Dieser Turm befindet sich in Ost-Necluda im Südwesten der Karte in den den Labella-Sümpfen. Bei eurer Ankunft ist dieser komplett von Dornen umgeben, weshalb ihr vorsichtig sein solltet.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Nutzt am besten Baumstämme oder in der Nähe herumliegende Bretter und Holzplatten, um euch einen Weg über die dichten Dornensträucher zu eben. Alternativ könnt ihr aber auch aus der Luft mit eurem Parasegler anreisen und somit direkt vor dem Turm landen.

Wie öffne ich die Tür des Turms?

Doch nicht nur die Umgebung ist gut gegen neugierige Links geschützt, auch die Tür des Turms ist durch direkt davor befindliche Dornen verschlossen. Zwar würde Feuer helfen, um die störende Vegetation aus dem Weg zu schaffen, es gibt allerdings ein Haken an der Sache: Regen!

In diesem Gebiet scheint es durchgehend zu regnen, die Wetteraussichten versprechen jedenfalls so schnell keine Besserung. Wie also lassen sich bei dem heftigen Niederschlag die Dornen und Ranken verbrennen?

Die Lösung sind die Bretter und Holzplatten, die überall in der Umgebung zu finden sind. Im Grunde reicht es schon, wenn ihr drei lange Holzplatten miteinander kombiniert und diese Konstruktion links und rechts auf die beiden Gerüste auflegt. Dadurch baut ihr euch ein improvisiertes Dache über den Dornensträuchern vor der Tür des Turms.

© Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt müsst ihr nur noch ein Feuer entfachen, indem ihr einen Feuerstein zur Hilfe nehmt oder zum Beispiel eine Feuerfrucht in das Gestrüpp werft. Möglichkeiten, um Feuer zu machen, gibt es in Tears of the Kingdom jedenfalls genügend.

Der Regen kann dem Feuer jetzt nichts mehr anhaben, wodurch die Dornen verbrennen und der Weg in den Turm frei wird.

© Nintendo/PlayCentral.de

Aktiviert im Inneren mit dem Purah-Pad die Lesevorrichtung. Im Anschluss müsst ihr euch nur noch in die Luft katapultieren lassen, um das gesamte Gebiet zu kartografieren.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!