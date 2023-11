Alle 1000 Krogs gefunden in Zelda Teard of the Kingdom – Lösung TotK

Es gibt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom super viele Krogs, die sich gerne versteckt halten. Es ist also nicht immer garantiert, dass ihr sie findet. Selbst wenn ihr ihnen über den Weg lauft, besteht die Möglichkeit, sie zu übersehen.

Und bei der Fülle an Krogverstecken ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und alle Krogs im Spiel zu finden.

Aber keine Sorge, für jedes Problem gibt es eine Lösung! In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr an alle 1000 Krogs im Spiel herankommt. Und ja, es sind wirklich wahnsinnig viele Krogs in TotK.

1000 Krogs in TotK finden, so geht’s!

Die Fülle an Krogs (Koroks) in Zelda: TotK ist wirklich der Wahnsinn. Aber immerhin hat Nintendo eine kleine Mechanik eingebaut, die das Suchen vereinfacht.

Ihr seht auf eurer Karte alle Krogs, die ihr bereits gefunden habt. Und das ist super wichtig, denn nur so wisst ihr, welche von den Hunderten an Krogs ihr schon gefunden habt und welche ihr noch suchen müsst.

Huch, ein Krog? Fehlen nur noch 999. © Nintendo/PlayCentral.de

Wie kann ich alle Krogs in TotK finden?

An dieser Frage sind bereits die findigsten Gamer gescheitert, denn Nintendo hat wirklich den Vogel mit ihren Krogs abgeschossen. Aber immerhin gibt es jetzt eine solide Lösung, die wir guten Gewissens weiterempfehlen können.

Das Onlinemagazin Gamepressure hat eine interaktive Karte gebaut, mit der wir nun alle Krogs im Spiel auffinden können. Hier findet ihr die Karte.

Wie sollte ich bei der Krog-Suche vorgehen?

Nun ist es an euch, wie ihr bei der Suche am besten voranschreitet. Ich empfehle jedoch, jedes Gebiet für Gebiet abzuarbeiten. Vergleicht die Krogs der interaktiven Karte einfach mit euren eigenen Krogs, die ihr auf eurer Map seht. Und dann arbeitet euch geographisch vor.

Sobald ihr ein Gebiet fertig habt, könnt ihr dieses abhaken und zum nächsten aufbrechen. Startet vielleicht sogar auf den Himmelsinseln, um euch nicht sofort zu überfordern.

Nach und nach könnt ihr so alle 1000 Krogs finden, doch das ist der blanke Wahnsinn!

Aber wie seht ihr das? Habt ihr schon viele Krogs im Spiel gesammelt? Oder ist das euch zu viel des Guten?

Hier erklären wir euch Schritt für Schritt mit genauer Anleitung, wie ihr die Krogs (Koroks) auf den Vergessen Himmelsinseln findet:

Und wenn ihr trotzdem nicht so richtig weiterwisst, schaut mal hier in unseren Guide. Wir erklären euch in der Lösung Schritt für Schritt, wie ihr die einzelnen Rätsel der Krogs überhaupt lösen müsst.

Unsere Komplettlösung: Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein.