Alle Krog-Samen auf Vergessene Himmelsinsel in Zelda: Tears of the Kingdom – Liste

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Dazu zählen die legendären Schreine, ganz neue Dungeons und dann wäre da ja auch noch die Hauptgeschichte.

Am Ende wird uns mit Link wirklich nicht langweilig. Aber es gibt da auch ein paar Aufgaben, die schon fast in Arbeit ausarten. Wir kennen das Spielchen mit den Krog-Samen schon aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Und diese Sammelaufgabe kehrt in Zelda: TotK zurück.

In dieser übersichtlichen Lösung erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um alle Krog-Samen auf der Vergessenen Himmelsinsel zu finden. Falls euch noch einer der Samen fehlen sollte, wird euch dieser Guide behilflich sein.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Krog-Samen samt Fundort

Wie viele Krogs gibt es? Wie in Breath of the Wild gibt es auch in Tears of the Kingdom sehr viele Krogs. Insgesamt 900 an der Zahl. Doch bei einigen Krogs gibt es im Grunde zwei Krogs, da wir hier einen Partner finden müssen.

Was bringen Krogs? Die Krogs sind wie im Vorgänger dafür da, die Größte der Tasche zu erhöhen. Ihr könnt mit diesen lustigen Waldgeistern also euer Inventar vergrößern. Und das müsst ihr auch, immerhin gibt es viele wichtige Items, die wir auf unserer Reise benötigen.

Wie kann ich die Tasche vergrößern? Bringt die Krogs einfach zum Oberhaupt der Waldgeister: Maronus. Hier könnt ihr Krogs eintauschen und eure Tasche um einen Inventarplatz erhöhen. Das gilt für die Waffentasche, Schildtasche und die Bogentasche.

Je nachdem, was ihr hier auswählt, wird zum Beispiel der Inventarplatz der Waffentasche um 1x erhöht (pro Abgabe). Und dann könnt ihr jeweils eine Waffe mehr tragen. Bedenkt aber, dass es jedes Mal einen Krog mehr kostet.

Übrigens: Wenn ihr alle Krog-Samen finden konntet, gab es in BotW eine einzigartige Belohnung. Und zwar den Maronus‘ Samen. Ob es in TotK wieder so sein wird? Findet es heraus!

Krog-Samen auf Vergessene Himmelsinsel

Wo finde ich alle Krog-Samen auf der Vergessenen Himmelsinsel? Auf unserer Karte könnt ihr genau erkennen, wo ihr suchen müsst, um die Krogs zu finden. Dazu gibt es eine übersichtliche Erklärung in unserer Liste.

Alle Krogs auf Vergessene Himmelsinsel. © Nintendo/PlayCentral.de

Am Anfang während eurer Suche nach Zelda startet ihr auf der Vergessenen Himmelsinsel. Nachdem ihr vom Dienerkonstrukt das PurahPad erhalten habt, springt ihr einmal runter in das große Gebiet. Das ist relativ mittig auf der Insel. Hier seht ihr südlich des Sees eine kleine Ruine. Drinnen befindet sich eine kleine, gelbe Narzisse (Osterglocke). Sie verschwindet, wenn ihr euch ihr nähert. Folgt ihr also so lange, bis ein kleiner Krog auftaucht und euch den ersten Samen spendiert. Den nächsten Krog findet ihr in der Nähe des Tempels (auf dem Weg nach Zelda im Norden des Gebiets). Und zwar genau westlich vom Tempel der Zeit. Biegt bei der großen Treppe zum Tempel links ab. Ihr findet den Krog auf den Steinvorsprung nördlich des großen Steins. Wenn ihr auf den großen Stein mit den Drachenarmen klettert, schaut nach Norden. Dort unten müsst ihr hin. Der Krog saust umher, ihr müsst ihn lediglich fangen. Dieser Krog im Westen der Himmelsinsel sucht seinen Freund. Er wartet bei der westlichsten Insel mit den zwei Stangen, die rein und wieder rausführen. Im Grunde sind es also 2x Krogs. Sein Freund schickt ein Rauchsignal. Aber wie sollen wir sie vereinen? Wir bauen ein Fahrstuhl mit der Ultra-Hand, setzen den Krog auf das Konstrukt und fahren mit dem Krog hinüber. Es reicht übrigens, zwei Baumstämme und einen Eisenhaken zu verbinden. Wenn ihr sicher gehen möchtet, sucht euch aber lieber 3 Baumstämme (mit Axt fällen). Als Dankeschön gibt es 2x Krog-Samen. Siehe 3. Dieser Krog wartet inmitten eines verstorbenen Baumes im Südwesten der Insel. Lauft durch die Höhle am See. Hinter der Höhle (im Osten) findet ihr rechts neben den Konstrukten mehrere Platten. Nutzt sie der Ultra-Hand, um rechts (quasi über die Höhle am See) hin zu gelangen. Hier oben findet ihr den Baumstumpf. Klettert rein, schießt das Laub mit einem Feuer-Pfeil ab und hebt den Stein hoch. Einen weiteren Krog bekommt ihr ebenfalls hier hinter der Höhle am See. Baut euch ein Motorboot mit der Ultra-Hand und fahrt nach der Höhlenausgang über den kleinen Minisee. Auf der anderen Seite befindet sich direkt mittig eine brüchige Struktur auf dem Boden. Haut hier mit einem Felsbrockenhammer (Synthese) auf den Boden und springt runter. Unten findet ihr einen Luftballon mit einer Zielscheibe. Schießt mit dem Bogen drauf, um den Krog zu finden! Der nächste Krog sucht wieder einen Freund: er wartet oberhalb der Minenhöhle (hochfahren mit der Lore) im Süden der Vergessenen Himmelsinsel. Sucht beim Minenkonstrukt, rechts neben dem Kapselspender. In der Nähe (schaut gen Norden) liegt eine Lore. Holt sie mit der Ultra-Hand und setzt sie auf die Gleise. Setzt dann den Krog in die Lore und fahrt mit einem Ventilator auf der Rückseite los. Siehe 7. Ein weiterer Krog sitzt direkt oberhalb beim Schrein In-iza. Lauft gen Süden hoch auf den Berg. Das ist wirklich der Berg, der direkt neben dem Schrein ist. auf der rechten (Südosten) Seite gibt es einen hohlen Baumstamm. Klettert rein und hebt den Stein hoch! Dieser Krog wartet beim Höhlenausgang bei der Höhle, in der ihr euren Kälteschutz erstmals für den Einsatz zubereitet. Das ist die Grubenhöhle. Verspeist Nahrung mit Kälteschutz und lauft dann nach links, wenn ihr oben rauskommt. Hier seht ihr am Ende ein Steinkonstrukt. Wir spielen nun ein wenig Tetris! Nehmt den eckigen Steinblock mit Ultra-Hand auf. Dreht ihn um, sodass er nach innen und links zeigt, und setzt ihn dann gerade rein. Alles muss genau passen, dann kommt der Kumpel-Krog!

© Nintendo/PlayCentral.de

Erinnert ihr euch an den Höhlenausgang der Grubenhöhle. Schaut mal genau hier hin nach oben! Hier ganz oben über dem Höhlenausgang wartet eine Pusteblume auf euch. Klettert hoch und schlagt drauf. Schaut euch die Flugbahn erst mal ganz genau an. Schlagt dann nochmal drauf, klettert schnell zum Ende der Flugbahn und drückt die Taste A. Huch, der nächste Krog! Diesen Waldgeist findet ihr beim 4. Schrein, beim Natjo-yaha-Schrein ganz im Süden der Inseln. Neben dem Schrein gelangt ihr nach draußen. Nutzt dann keinen Gleiter. Lauft viel mehr weiter Richtung Süden nach oben auf den Berg. Ganz oben findet ihr einen hohlen Baumstamm mit Wasser in der Mitte. Springt rein und untersucht die Anomalie. Nun lauft ihr zurück zum Gleiter und startet ihn. Fliegt dann zu der fliegenden Insel, die ein Stück im Nordwesten liegt. Das ist die höchste Insel von hier oben aus gesehen. Sie hat einen kleinen See in der Mitte, in dem ihr einen Kreis aus Blumen seht. Steigt auf den großen Felsbrocken und springt von hier aus ins Wasser. Dann erscheint der Krog! Für diesen Krog benötigt ihr die Deckensprung. Teleportiert oder begebt euch zum Gutanbatji-Schrein. Von hier aus macht ihr euch auf zum großen Baumstamm in der Nähe (Nordosten). Dort, wo ihr auch die dicke Hose in der Truhe findet. Stellt euch nun in den Baumstamm und aktiviert den Deckensprung. Nun sehen wir einen Steinkreis, doch der Krog kommt erst, wenn ihr den letzten Stein (liegt außen) zur Mitte bringt und sich so ein vollständiger Steinkreis ergibt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Südwestlich von der Bodenlosen Höhle (im der Südosten der Karte) gibt es eine unterirdische Schnelllandschaft (direkt unterm Wasser). Hier müsst ihr hin, indem ihr von der Mitte aus startet. Ihr startet also im westlichsten Teil der Schneelandschaft. In der Mitte gibt es ein paar Motorboote. Draufhauen und gen Osten segeln. Von hier aus lauft ihr nun direkt gerade Richtung Süden, bis ihr zu einem Konstrukt mit einem fehlenden Plus in der Mitte kommt. Sammelt das Zeichen mit der Ultra-Hand auf, das aussieht wie ein + und setzt es gerade ein, sodass es überall passt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ein weiterer Krog hat sich in der nähe des Tempels der Zeit versteckt. Von vorne aus gesehen verbirgt er sich am unteren, rechten Rand. Wir müssen also von rechts außen an den Tempel herangehen und dann sehen wir an der unteren Kante ein Symbol mit einem Baum und drei Blättern. Hier müssen wir den Deckensprung einsetzen. Zielt genau auf den Baumstamm. Der nächste Krog wartet im Gebiet südwestlich vom Uko-uho-Schrein. Lauft so weit, bis ihr zum ersten See kommt. Hier seht ihr mitten auf dem Wasser eine kleine Insel mit einem Stein. Dreht den Stein um und freut euch auf den Krog-Samen. Der nächste ist sehr schwer zu finden. Ihr müsst beim Natjo-yaha-Schrein ganz im Süden der Inseln spawnen und dann einen Gleiter nehmen. Oder ihr springt sofort ab, wenn ihr schon das Segel habt. Denn wir müssen genau in den Bereich, der rechts an den Abhang angrenzt, wo wir mit dem Gleiter von ganz oben starten. Fliegt am großen See vorbei zu nächsten Felsen. Alternativ könnt ihr auch erst in den großen See springen und von dort aus weiter! Hier gilt es nur noch einen Stein zu holen und ihn in den Steinkreis zu legen. Der letzte Krog in diesem Gebiet wartet beim Raum des Erwachens. Teleportiert euch hier hin, nachdem ihr die Möglichkeit erhaltet, euch zu teleporten. Lauft im Anschluss nicht gerade aus, sondern dreht euch stattdessen um. Der Krog sitzt im ausgehöhlten Baumstamm direkt hinter euch und ihr braucht ihn lediglich anzuklicken.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle Krogs im Gebiet Vergessene Himmelsinsel gefunden! Nun könnt ihr in einem anderen Gebiet mit eurer Suche fortfahren. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel und schaut bei Gelegenheit in unsere Komplettlösung, wo wir alle wichtigen Lösungen für euch bereitstellen.