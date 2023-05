Uko-uho-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel

Der Uko-uho-Schrein ist der erste Schrein in Zelda Tears of the Kingdom, den ihr aufsuchen müsst. Er ist mit der Hauptmission Die verschlossene Pforte verknüpft, kann also gar nicht verfehlt werden. Lauft vom Tempel der Zeit aus einfach nach Westen, klettert dort nach oben und ihr könnt euch dem ersten Rätsel im Spiel stellen.

Zelda Tears of the Kingdom: So absolviert ihr den Uko-uho-Schrein

Sobald ihr den Schrein betretet, erhaltet ihr die Ultra-Hand, mit welcher es euch fortan möglich ist, bestimmte Objekte zu halten, zu bewegen, frei zu drehen und sogar an anderen Objekten zu befestigen. Diese Kraft werdet ihr im Uko-uho-Schrein direkt ausprobieren können, da sie zum Lösen des Rätsels unabdingbar ist.

Schnappt euch nördlich eurer Startposition die Steinplatte mit der Ultra-Hand und positioniert sie so über der Schlucht, dass sowohl oben als auch unten ein kleiner Teil der Platte auf dem Grund aufliegt, wodurch eine Brücke auf die andere Seite geschaffen wird.

Nun habt ihr eure erste Brücke gebastelt. Glückwunsch. Aber jetzt ist der Abgrund sogar noch größer, daher müsst ihr nun das erste Mal zwei Platten miteinander verbinden, um eine noch längere Brücke zu erschaffen, die euch auf die andere Seite führen kann. Dafür müsst ihr eine Platte auswählen und so an die andere heran legen, dass eine Brücke entsteht.

© Nintendo

Wählt eine Platte aus. Haltet die R-Taste gedrückt, um diese Platte horizontal und vertikal drehen zu können. Legt ihre Querseite an die Querseite der zweiten Platte und ihr habt das notwendige Konstrukt, um euren Weg fortzusetzen.

Nun seid ihr bereits fast am Ende dieses Schreins angelangt. Um den Uko-uho-Schrein nun abzuschließen, müsst ihr ein neues Konstrukt bauen, eines, das euch auf die andere Seite der letzten Schlucht bringt. Ihr habt eine Eisenstange, die auf die andere Seite führt, links davon ein Holzbrett und einen übergroßen Eisenhaken.

Was ihr damit zu tun habt, verrät euch das Spiel auf subtile Weise, wenn ihr euren Blick nach oben richtet. Über euch verläuft ebenfalls eine Eisenstange an welcher ein Brett an einem Haken hängt. Das sollte sich doch kopieren lassen, wenn ihr die Ultra-Hand und ein kleines bisschen technisches Geschick an den Tag legt.

Schnappt euch den Haken und positioniert ihn mittig auf dem Holzbrett. Verbindet die beiden Objekte nun miteinander.

und positioniert ihn mittig auf dem Holzbrett. Verbindet die beiden Objekte nun miteinander. Hängt das Brett via Haken an die Eisenstange und stellt euch anschließend sofort auf eure Konstruktion, um geschmeidig auf die gegenüberliegende Seite zu gleiten.

© Nintendo

Und das war es mit dem Uko-uho-Schrein. Sobald ihr auf der anderen Seite angekommen, interagiert wie bereits gelernt mit dem grün leuchtenden Kreis und freut euch über ein kleines Power-Up in Form von einem Segenslicht: Ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte. Strahlt ein angenehm natürliches Licht aus.

Diese Segenslichter verwendet ihr auf die gleiche Weise, auf welche ihr im direkten Vorgänger Zelda Breath of the Wild stärker geworden seid. Sucht mit mindestens vier Segenslichtern eine Statue der Göttin auf und tauscht diese dort entweder gegen einen neuen Herz- oder einen neuen Ausdauer-Container. Dafür müsst ihr natürlich weiterhin fleißig Schreine absolvieren.

