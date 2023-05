Zelda TotK: Tests und Reviews überschlagen sich mit Lob

Die ersten Reviews zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind da. Das Embargo ist gefallen, die Tests online und eine Sache scheint bereits klar: Wir haben es erneut mit einem absoluten Meisterwerk aus dem Hause Nintendo zu tun. Offenbar kann Zelda TotK den Vorgänger Breath of the Wild sogar noch überflügeln.

Zelda TotK-Tests feiern das Sequel, es hagelt Höchstwertungen

Darum geht’s: Morgen, am 12. Mai 2023 erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder kurz „Zelda TotK“. Die Fortsetzung knüpft ausnahmsweise fast direkt an den Vorgänger Zelda BotW an und spielt in derselben Open World. Die Spielwelt wird allerdings um einige Elemente und Locations erweitert.

Die Tests sind da: Seit heute Mittag um 14 Uhr könnt ihr auf vielen Seiten im Netz die ersten Kritiken zu „Zelda TotK“ lesen. Die allermeisten Reviews sind sich darin einig, dass es Nintendo erneut gelungen ist, einen absoluten Pflichtkauf hinzulegen.

So sieht es auf OpenCritic und Metacritic aus: Die beiden Review-Aggregatorseiten liefern einen guten Überblick mit ihren durchschnittlichen Bewertungen – auch wenn es natürlich immer etwas schwierig bleibt, Spielspaß in Form von blanken Zahlen auszudrücken.

Auf Metacritic erreicht Zelda TotK aktuell einen sagenhaften Metascore von 96 .

. Auf OpenCritic liegt das neue Zelda sogar noch einen Punkt höher und bei 97.

Das wird an Zelda TotK gelobt:

Die absolute Freiheit aus dem „Zelda“-Vorgänger ist nicht nur zurück, sondern wird noch einmal deutlich gesteigert. Es gibt noch mehr zu entdecken, noch mehr Aha-Momente, noch mehr verschiedene Möglichkeiten, ans Ziel zu gelangen und noch mehr Ablenkungen unterwegs.

Vor allem die unzähligen Kombinations-Optionen, die mit Ultrahand und Synthese ins Spiel kommen, laden zu unendlichen Experimenten ein. Nintendo lässt uns nicht nur alles ausprobieren, sondern baut darauf.

Die Rückkehr in die bekannte, aber veränderte und sehr viel größere Welt bietet genug Neues, um spannend zu bleiben und Hyrule sieht nach wie vor umwerfend schön und atmosphärisch aus.

Alles in allem kommen die Reviews zu dem Schluss: Nintendo hat es wirklich geschafft, mit Zelda TotK nochmal einen draufzusetzen. „Zelda Breath of the Wild“ wirkt im Angesicht von TotK wie eine Ouvertüre, eine Fingerübung.

Das wird an Zelda TotK kritisiert:

Nach wie vor haben wir es hier mit der betagten Nintendo Switch zu tun. Dementsprechend läuft „Zelda TotK“ mit maximal 30 FPS und hält selbst die nicht immer. Es gibt matschige Texturen und manchmal wenig Details, aber insgesamt trotzdem extrem viel Politur und ein rundes Spielerlebnis.

Die Steuerung ist hakelig und manchmal wird es fummelig. Viele Tasten sind doppelt belegt und einige Menüs wenig intuitiv. Nichtsdestotrotz geht das Bauen, Kämpfen und Erkunden nach einer kurzen Eingewöhnungsphase in der Regel flott von der Hand.

Mehr vom selben: „Zelda Tears of the Kingdom“ steigert sich zwar größtenteils im Vergleich zu „BotW“, aber der ganz große Überraschungseffekt und Befreiungsschlag des Vorgängers als Open World-Revolution lässt sich auf den ersten Blick wohl nicht direkt wiederholen.

Wie denkt ihr über die Tests und Reviews zu Zelda TotK? Oder könnt ihr den neuesten Teil vielleicht sogar selbst schon spielen?