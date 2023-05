Den Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren – Rätsel gelöst

Der Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom ist Teil der frühen Hauptmission Die verschlossene Pforte und muss daher sowieso von euch aufgesucht werden. Der Ort liegt im Osten von Vergessene Himmelsinsel und kann erreicht werden, indem ihr Baumstämme via Ultra-Hand aneinanderreiht und daran hochklettert.

Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom gelöst, so geht’s

Solltet ihr Probleme damit haben, diesen Schrein zu erreichen, erinnert euch an all das, was euch das Spiel bisher beigebracht hat. Folgt neu zugänglichen Wegen, nutzt im kalten Gebiet Gerichte mit Chili, um nicht zu erfrieren, und baut neue Wege, indem ihr mit der Ultra-Hand Brücken und ähnliches baut. Zum Beispiel eine Leiter aus Baumstämmen.

Sobald ihr den Schrein betreten habt, erhaltet ihr die Fähigkeit Deckensprung, mit welcher es euch möglich ist, an bestimmten Stellen durch die Decke über euch zu brechen. Wie solche Stellen aussehen, verrät euch der Gutanbatji-Schrein auch gleich, denn schon nach wenigen Schritten müsst ihr die neue Kraft auch schon verwenden.

Oben angekommen findet ihr auch sogleich zwei weitere Stellen, um Deckensprung zu verwenden. Die Plattform links führt euch zu einer Kiste mit einer Steinaxt, die Plattform rechts zu einem feindlichen Konstrukt, dem ihr den Gar ausmachen müsst, bevor ihr den Schrein weiter erkunden könnt. Der Kampf verläuft wie gewohnt und hält keine Überraschungen bereit.

© Nintendo

Im Raum mit dem kämpferischen Konstrukt gibt es an der Wand zwei Holzkisten, die ihr zerschlagen oder verbrennen könnt, um dahinter einen weiteren Deckensprung auszuführen. So gelangt ihr im Gutanbatji-Schrein an eine Kiste mit einem Konstruktbogen.

Zerschneidet oder verbrennt nun die Seile, welche die Brücke halten, und nutzt dann einen Deckensprung, um durch die Brücke zu schlüpfen. Danach bleibt es in Sachen Herausforderung übersichtlich, denn ihr müsst nun nur noch den richtigen Zeitpunkt abwarten, um den höchsten Punkt und damit das Ende dieses Schreins zu erreichen.

Stellt euch unter die bewegliche Plattform, wenn diese für einen Moment still steht, und schwingt euch via Deckensprung nach oben. Aktiviert den Deckensprung nun noch einmal, wartet jedoch ab, bis die bewegliche Plattform direkt unter dem Boden der höchsten Ebene ist. Die Zielmarkierung wird in diesem Fall grün und Link gelangt nach oben.

Interagiert wie bereits gewohnt auch im Gutanbatji-Schrein mit dem grün leuchtenden Symbol und ihr erhaltet ein weiteres Segenslicht. Damit seid ihr nun stark genug, um die Tür vom Tempel zu öffnen und damit die Hauptquest Die verschlossene Pforte weiter zu verfolgen. Natürlich nutzt ihr unterwegs den Deckensprung, um ein neues Gebiet erreichen zu können.

Im späteren Verlauf der Primäraufgabe müsst ihr noch einen vierten und damit letzten Schrein des Tutorials absolvieren und ihr habt vier Segenslichter zusammen. Mit diesen Segnungen sucht ihr eine Statue der Göttin auf und erhaltet einen neuen Herzcontainer. Später, wenn ihr erneut vier Licht zusammen habt, könnt ihr euch auch für mehr Ausdauer entscheiden.

© Nintendo

