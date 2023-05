Tasche vergrößern in Zelda Tears of the Kingdom – So geht’s

In einem Action-Rollenspiel wie Zelda: Tears of the Kingdom spielt ein ausreichend großes Inventar eine wesentliche Rolle für unser erfolgreiches Fortkommen. Leider sind unsere Taschen zu Beginn nicht gerade üppig bemessen, sodass wir uns schnell darum bemühen sollten, uns mehr Platz im Inventar zu verschaffen.

Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr eure Tasche vergrößern könnt. Mehr hilfreiche Tipps und Tricks rund um Nintendos AAA-Spiel findet ihr in unserer Komplettlösung zu Zelda: Tears of the Kingdom.

Tasche vergrößern: Helft Maronus aus der Patsche

Welche Taschen in „Zelda: Tears of the Kingdom“ kann ich vergrößern? Link verfügt in „Zelda: Tears of the Kingdom“ über drei verschiedene Taschen für Ausrüstungsgegenstände: die Waffentasche, die Bogentasche und die Schildtasche. Alle drei Taschen könnt ihr vergrößern und für mehr Platz im Inventar sorgen.

Was muss ich tun, um die Taschen zu vergrößern? In „Zelda: Tears of the Kingdom“ müsst ihr häufig eine Quest abschließen, um neue Gegenstände und Verbesserungen freizuschalten. Die Taschen sind da keine Ausnahme.

Helft ihr dem Krog Maronus im Rahmen der Quest „Maronus in der Patsche“, erwidert er anschließend den Gefallen und vergrößert eure Ausrüstungstaschen auf euren Wunsch hin. Um die Quest anzunehmen, sucht ihr im nordöstlichen Hyrule-Gebirge in der Nähe des Turms auf dem Tilio-Berg nach Maronus.

Ein Stück südöstlich des Turms auf dem Tilio-Berg trefft ihr das erste Mal auf Maronus. © Nintendo/PlayCentral.de

Was muss ich tun, um Maronus zu helfen? Maronus fürchtet sich vor einigen Bäumen in der Nähe. Eure Aufgabe besteht jetzt darin, euch den Bäumen zu nähern, die daraufhin plötzlich lebendig werden und euch angreifen.

Der Haken an der Sache: Normale Angriffe mit physischen Waffen zeigen gegen die gefährlichen Gesellen keine Wirkung. Ihr könnt ihnen aber sehr wohl mit Feuer beikommen. Benutzt also am besten eine Feuerfrucht und schleudert sie auf die Bäume. Pro Baum sollten zwei Früchte genügen.

Anschließend kehrt ihr zu Maronus zurück, der daraufhin begeistert seine Dienste zur Verfügung stellt. Ab sofort könnt ihr bei Maronus eure Taschen vergrößern.

Krog-Samen im Tausch für größere Taschen

Wie genau vergrößere ich meine Taschen bei Maronus? Ihr könnt jede Tasche bis zu 16 Mal um jeweils einen weiteren Slot vergrößern. Maronus verlangt dafür aber, dass ihr im Krog-Samen bringt. Letztere findet ihr überall in der Spielwelt.

Je nachdem, für welche Vergrößerung ihr euch entscheidet, müsst ihr pro Slot stets einen zusätzlichen Krog-Samen ausgeben. Sprich: Die erste Vergrößerung kostet euch einen Samen, die zweite zwei Samen und für die dritte Vergrößerung werden schließlich drei Samen fällig. Danach steigen die Kosten exponentiell weiter an.

Beachtet außerdem: Maronus setzt seine Reise nach Osten fort, nachdem ihr ihm am Tilio-Berg geholfen habt. Ihr findet ihn nach Abschluss der Quest im Spähposten der Felder von Hyrule. Sobald ihr später im Spiel den Wald der Krogs befreit habt, begibt sich Maronus dauerhaft dorthin. Alle Standorte des liebenswerten Krogs haben wir obendrein für euch in einem separaten Guide zu Maronus zusammengefasst.