Wo kann ich den Krog Maronus finden? – Zelda: Breath of the Wild

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist Maronus wohl einer der interessantesten Charaktere für euch, schließlich kann der zu groß geratene Krog mit seiner Magie euer Inventar erweitern, sofern ihr ihm denn Krog-Samen bringt, die er für seine Rasseln benötigt, mit denen er stets lustige Tänze aufführt.

Doch dafür müsst ihr den liebenswerten Riesen erst einmal finden, denn das grüne Wesen hat nicht nur eine sehr kindliche Einstellung, sondern ist zudem ein echter Tollpatsch, der sich immer mal wieder verläuft. Daher ist es gar nicht so einfach, genau bestimmen zu können, wo sich Maronus gerade aufhält. Doch keine Sorge, in diesem Guide wird euch geholfen.

Wir verraten euch ganz genau, wo ihr Maronus finden könnt und wann er sich zu welchem Ort begibt. Wollt ihr zudem wissen, wie ihr für den Krog alle 900 Krog-Samen sammeln könnt, schaut doch mal in unseren Guide Zelda: BotW – Inventar vergrößern, 900 Krog-Samen finden, Maronus’ Samen finden – Lösung.

Zelda: Breath of the Wild – Wo finde ich den Krog Maronus? (Guide)

Das eigene Inventar vergrößern zu können ist natürlich eine feine Sache, doch diese Verbesserungen sind auch mit einem kleinen Aufwand verbunden, denn zuvor müsst ihr den Riesenkrog erst einmal finden und ihm dabei helfen, seine Rasseln zurückzubekommen, die ihm als Kind geschenkt und nun von fiesen Bokblins gestohlen wurden.

Erster Standort von Maronus in Breath of the Wild

Bereits sehr früh in der Handlung von BotW muss Link sich in das Dorf Kakariko begeben, welches sich in der Region Necluda, im Osten Hyrules befindet. Auf dem Weg zu diesem Ort solltet ihr die Augen nach Maronus offen halten, denn der kindgebliebene Riese steht am rechten Rand des Wegs, der direkt in das Dorf führt.

Sprecht mit dem Krog und dieser wird sich überrascht zeigen, da er laut eigener Aussage seit über einhundert Jahren keinen Menschen mehr zu Gesicht bekommen hat. Daher konnte ihm auch niemand helfen, als ihm seine geliebte Rasseln geklaut wurden. Besiegt die Bokblins, die für den Diebstahl verantwortlich sind, und bringt Maronus seine Rasseln zurück.

Dieser wird sich zwar riesig über eure Tat freuen, muss aber feststellen, dass die Krog-Samen im Inneren fehlen und die Musikinstrumente somit nutzlos sind. Doch Link kann erneut helfen, indem er die Krog-Samen sucht, die überall in der Welt von Breath of the Wild zu finden sind, und diese zu Maronus zurückbringt.

Wen ihr in der Kampagne von BotW bereits zu weit fortgeschritten seid ohne Maronus das erste Mal besucht zu haben, wird dieser bereits weitergezogen sein und ist fortan am zweiten oder am dritten Standort anzutreffen. Maronus wird ebenfalls weiterziehen, wenn ihr euer Inventar zweimal habt erweitern lassen.

Zweiter und dritter Standort von Maronus in Breath of the Wild

Solltet ihr Maronus in Breath of the Wild am Wegrand nach Kakariko verpasst haben oder der Krog hat euch bereits zweimal das Inventar erweitert, so zieht der NPC weiter und ist fortan an einem von zwei Ställen anzutreffen. Entweder begibt sich Maronus zum Stall am Fluss oder, was aber deutlich unwahrscheinlicher ist, er begibt sich zum Stall des Waldes.

Der Stall am Fluss liegt am Westufer des Hylia-Flusses im Osten der Ebene von Hyrule. Sollte der große Krog hier sein, befindet er sich gegenüber vom Wago-Kata-Schrein. Der Stall des Waldes befindet sich wiederum beim Minsh-See, an dessen Ufer der Miiro-Tsuhi-Schrein steht. Auch hier befindet sich Maronus am Wegrand und kann kaum übersehen werden.

Egal bei welchem Stall sich der Krog aufhält, er wird euch erneut zur Verfügung stehen, um Krog-Samen gegen mehr Inventarplatz zu tauschen. Hat er fünf Vergrößerungen vorgenommen, wird er seinen Weg erneut fortsetzen und erst wieder zur Verfügung stehen, wenn ihr das Ziel seiner Reise ebenfalls erreicht habt.

Finaler Standort von Maronus in Breath of the Wild

Sobald Maronus euer Inventar fünfmal erweitert hat oder, wenn ihr bereits weit in der Handlung vorangeschritten seid, hat der Krog sein Ziel endlich erreicht und ist im Wald der Krogs angekommen. Dieser mysteriöse Ort liegt in Hyrules Norden, westlich der Region Eldin, am Fuß des Todesberges.

Der Wald liegt inmitten des Makoro-Flusses und befindet sich in einer Senke inmitten der Insel und ist von allen Seiten von den Verlorenen Wäldern umschlossen. Um die Verlorenen Wälder betreten zu können, müsst ihr diese an einer bestimmten Stelle im Südosten betreten. Der Weg, der von Süden kommt und am Turm der Wälder entlangführt, bringt euch direkt dorthin.

Den Wald müsst ihr nun in einer ganz bestimmten Route durchqueren, kommt ihr von dieser ab, landet ihr wieder am Eingang und müsst es erneut versuchen. Zunächst wird der richtige Weg durch Fackeln vorgegeben, ihr müsst also erst einmal nur von einer Fackel zur nächsten laufen, bis ihr einen Ort mit zwei Fackeln erreicht.

©Nintendo Entertainment Planning and Development

Ab hier benötigt ihr eine eigene Fackel oder genügend Holzgegenstände, die ihr als Fackel zweckentfremden könnt. Entzündet die Fackel und achtet auf den Funkenflug, der immer in eine bestimmte Richtung zeigt. Dreht die Kamera regelmäßig, um den Flug der Funken ordentlich sehen zu können, und folgt langsam sowie vorsichtig dem Pfad.

Haltet jedoch regelmäßig an, denn die Funken zeigen nur dann den richtigen Weg an, wenn ihr stillsteht, und die richtige Richtung kann sich sehr schnell wieder ändern, seid also vorsichtig. Macht ihr alles richtig, erreicht ihr den Wald der Krogs und damit auch Maronus, der bereits auf euch wartet und nun für immer hier bleiben wird.