In der großen offenen Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es so einige verborgene Orte und großartige Geheimnisse zu entdecken, sofern man denn weiß, wo man suchen muss. Einer dieser versteckten Standorte ist die Quelle der Weisheit, wo der Held Link dem verfluchten Drachen Naydra begegnen kann.

Die Quelle der Weisheit ist einer von insgesamt drei Quellen in BotW, die der Göttin geweiht sind. Doch gerade der hier vorgestellte Ort ist ohne richtige Hinweise und Wegbeschreibungen schwer zu finden, daher verraten wir euch in diesem Guide ganz genau, wo ihr danach suchen müsst und wie ihr die Quelle selbst erreichen könnt.

Zelda: BotW – So findet ihr die Quelle der Weisheit

Während seiner abenteuerlichen Reise durch Hyrule versucht der grün betuchte Held unter anderem seine Erinnerungen zurückzubekommen, weswegen er bevorzugt solche Orte bereist, die er bereits vor 100 Jahren zusammen mit Prinzessin Zelda besucht hat. Und dazu gehört eben auch die zuvor erwähnte Quelle der Weisheit.

Hier hielten seit jeher Prinzessinnen Hyrules die Reinigungszeremonie ab, zu der auch spirituelle Übungen gehören, mit denen man die Siegelkraft erwecken kann. Zusammen mit Link hat Zelda hier versucht, ihre eigenen Kräfte zu erwecken, weswegen der Ort für den Helden eine besondere Bedeutung hat.

Außerdem trefft ihr dort auf den blauen Drachen Naydra, der durch die Verheerung Ganon verflucht wurde und nun von böser Kraft durchzogen ist. Besucht Link zum ersten Mal nach seinem langen Schlaf in BotW die Quelle der Weisheit, wird die Statue der Göttin zu ihm sprechen und ihn bitten, Naydra vom Einfluss des Bösen zu befreien.

Um dem Drachen seine ursprüngliche Gestalt wiederzugeben, muss Link gegen das große Wesen kämpfen. Ist er erfolgreich, wird er zudem dazu aufgefordert, Naydra eine Schuppe abzuschießen und diese zur Quelle zu bringen, was schließlich dazu führt, dass sich hinter der Statue eine Tür öffnet, die zu dem dahinter verborgenen Jitah-Sami-Schrein führt.

Um all das tun zu können, müsst ihr die Quelle der Weisheit in Breath of the Wild aber natürlich erst einmal erreichen. Begebt euch dafür zur Ranelle-Spitze, dem höchsten Gipfel des Ranelle-Gebirges, welcher sich im Osten Hyrules, in der Region Hateno-Turm befindet. Doch seid gewarnt, denn aufgrund des eisigen Wetters werdet ihr nicht leicht vorankommen.

Die Temperaturen auf dem Berg sind so tief, dass ihr ohne Schutzkleidung beziehungsweise wärmende Gerichte nicht überleben werdet. Am besten besorgt ihr euch zuvor das Orni-Set, das euch immun gegen Gefrieren macht. Wie ihr das Set findet, verraten wir euch in dem Guide Welche ist die beste Rüstung in Zelda: Breath of the Wild und wo kann ich sie finden?.

©Nintendo Entertainment Planning and Development

Zelda: BotW – Wo sind die Quelle der Kraft und die Quelle des Mutes?

Jetzt, wo ihr wisst, wie ihr die Quelle der Weisheit finden könnt, wollt ihr euch vielleicht auch zur Quelle der Kraft und der Quelle des Mutes begeben. Auch an diesen beiden Orten bekommt es Link jeweils mit einem verfluchten Drachen zu tun und genauso kann er bei diesen Quellen je einen versteckten Schrein finden.

Quelle der Kraft

Dieser Ort, an welchem der Tsutsua-Nima-Schrein verborgen liegt, befindet sich inmitten der Ebene von Nord-Akkala, westlich vom Stall von Ost-Akkala. Der eigentliche Zugang ist ein Tor, das im Fels eingelassen wurde und vom Eldra-Kessel aus betreten werden kann. Folgt dort dem kurzen Tunnel und ihr erreicht schon bald die Quelle.

So wie ihr in der Quelle der Weisheit die Aufgabe bekommen habt, den Drachen Naydra zu retten, so könnt ihr hier vor der Statue der Göttin beten, um damit beauftragt zu werden, eine Schuppe des purpurroten Geistes Eldra zu besorgen. Außerdem befindet sich bei der Quelle der Kraft eines der Erinnerungsfotos auf dem Shiekah-Stein.

Quelle des Mutes

Dank dem Orni Kashiwa werdet ihr schon ganz von alleine von dieser Quelle erfahren, so beginnt ihr auch die Schrein-Aufgabe Im Rachen des Drachen, in deren Verlauf ihr eine Schuppe des Drachen Farodra besorgen sollt. So erreicht ihr schlussendlich den Shi-Kuchofu-Schrein, doch genau wie bei der Quelle der Weisheit müsst ihr diesen Ort erst einmal finden.

Begebt euch in den Süden Hyrules, in den so bezeichneten Damsel-Wald, der zur Region Phirone zählt und von drei Seiten von Bergen eingekesselt wird. Hier folgt ihr dem Dracoto-Fluss, der sich wie eine Schlange durch den Wald windet, bis zu einem See, der von Echsalfos und Moblins bewacht wird. Hier findet ihr schließlich die Quelle.