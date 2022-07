Zelda: Breath of the Wild (BotW) – Alle 13 Erinnerungen und wo ihr sie findet (Lösung)

Wo finde ich alle Erinnerungen in BotW? © Nintendo

Wo finde ich alle Erinnerungen in BotW? © Nintendo

Nach 100 Jahren Mittagsschlaf kann das Gedächtnis schon mal Probleme bereiten, gut zu erkennen bei dem Helden Link aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der wichtige Ereignisse aus seiner Vergangenheit schlichtweg vergessen hat. Doch es ist möglich, diese 13 Erinnerungen wiederzuerlangen, wenn man nur weiß, wo man suchen muss.

Und hier kommt unser Guide zu Nintendos Open-World-Abenteuer ins Spiel, denn wir wollen euch hier verraten, was es mit den Erinnerungen auf sich hat, wie ihr die Aufgabenreihe zu ihrer Wiederbeschaffung starten könnt, wo ihr die jeweiligen Erinnerungen findet und natürlich auch, welche Vorarbeit ihr leisten müsst, um die 13. Erinnerung zu finden.

Zelda: Breath of the Wild (BotW) – Was es mit den Erinnerungen auf sich hat

Einhundert Jahre vor der Handlung von „Breath of the Wild“ hat der tapfere Recke Link 12 Fotos mit seinem Shiekah-Stein geschossen, die mit für ihn teuren Erinnerungen verbunden sind. Doch leider hat der Held genau diese Momente vergessen, kann sich nicht einmal daran erinnern, sie je gemacht zu haben.

Doch noch ist nicht aller Tage Abend, denn ihr könnt diese Teile seiner Lebensgeschichte wieder herstellen und damit ein alternatives Ende für BotW freischalten. Dafür müsst ihr die entsprechende Aufgabenreihe natürlich erst einmal starten, was aber kein großes Hindernis sein sollte, denn dies passiert im Laufe der Kampagne automatisch.

Folgt den Ereignissen im Spiel einfach so lange, bis ihr Impa in Kakariko getroffen habt. Im Verlauf dieser Begegnung werden die Fotos auf eurem Shiekah-Stein wiederhergestellt und ist seid fortan damit beauftragt, die entsprechenden Orte in der Open World ausfindig zu machen.

Habt ihr das zum ersten Mal geschafft, egal mit welcher Erinnerung, kehrt noch einmal zu Impa zurück und sprecht mit ihr über dieses Erlebnis. Schließlich gilt es, die restlichen Orte aus den Fotos zu finden und letztendlich auch die geheime 13. Erinnerung freizuschalten. Wie genau ihr das tut, verraten wir euch wie folgt.

Zelda: Breath of the Wild – Fundorte aller 13 Erinnerungen (Lösung)

Sobald ihr bereit dazu seid, die ersten Erinnerungen zu suchen, ruft euer Menü auf und schaut euch die Bilder einmal ganz genau an. Vielleicht kommen euch die Orte ja bekannt vor. Wenn nicht, nutzt diese Liste, die euch alle Fundorte aufzeigt und verrät, wo genau ihr suchen müsst. Habt ihr eine Erinnerung gefunden, drückt auf dem Switch-Controller die B-Taste, um sie zu archivieren.

Interaktive Map für Zelda: Breath of the Wild (BotW) – Alle Missionen, Krog-Samen, Erinnerungen und mehr!

Die Reihenfolge spielt dabei übrigens gar keine Rolle, klappert die Orte also nach eigenem Belieben ab oder versucht zuerst, sie auf eurem Abenteuer alleine zu finden. Was euch dann noch fehlt, könnt ihr mit unserer Hilfe suchen. Und sobald ihr die ersten 12 Erinnerungen gefunden habt, verraten wir euch zusätzlich, wo ihr die geheime 13. Erinnerung findet.

Erinnerung #1: Die alte Zeremonie

Im Zentrum der Open World, direkt auf dem Platz vor dem Palast beziehungsweise nördlich der Ebene von Hyrule, findet ihr die erste Erinnerung. Der Fundort wird als alter Festplatz im inneren Hyrule, südlich vom Schloss bezeichnet.

©Nintendo Entertainment Planning & Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #2: Zuversicht und Kummer

Vom Platz vor dem Palast aus geht es weiter nach Süden, wo ihr schließlich den Komolo-See finden werdet. Folgt hier dem Pfad direkt zum See und ihr findet die zweite Erinnerung in Breath of the Wild.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #3: Zeldas Zorn

Von Erinnerung #2 aus geht es weit nach Nordwesten, nämlich in das Tabanta-Grenzland. Überquert hier die Große Brücke, die über den Canyon führt, und nähert euch den alten Steinsäulen. Die dritte Erinnerung befindet sich oberhalb vom Tanager Canyon.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #4: Angriff der Yiga

Jetzt führt euch euer Weg weit in den Süden von Hyrule, nämlich in die Gerudo-Wüste, wo ihr nordöstlich der Stadt Gerudo einen Wüstenbasar und damit die vierte Erinnerung findet. Folgt dafür einfach dem Pfad aus der Stadt hinaus nach Nordosten.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #5: Die Wunde

Von einem heißen Ort direkt zum nächsten. Um die fünfte Erinnerung zu finden, begebt ihr euch weit in den Nordosten der Welt, nämlich ins Gebirge von Eldin. Zwischen den Minshi-Wäldern und dem Goronbi-See wartet die Erinnerung bei einer Schlucht auf euch.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #6: Der Prinzessinnen-Enzian

Vom Eldin-Canyon aus geht es wieder nach Westen, wo ihr nördlich am Schloss vorbeilauft und so auf einen kleinen See stoßt, südwestlich vom Berg Salari, auf der Betulo-Ebene. Hier findet ihr schließlich Erinnerung #6.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #7: Ein trockener Platz

Einmal durch das Zentrum von Hyrule und direkt nach West-Necluda. Die siebte Erinnerung findet ihr zwischen dem Hylia-Fluss und den Ruinen von Deya. Überquert die Proxim-Brücke nach Osten und geht dann direkt nach Süden und ihr könnt den Ort kaum verfehlen.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #8: Vater und Tochter

Diese Erinnerung befindet sich im Schloss selbst und zwar in Zeldas Labor. Das Labor befindet sich im südwestlichen Teil des Schlosses.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #9: Die fehlende Kraft

Weit im Nordosten von Hyrule, im Akkala-Hochland, wartet die neunte von insgesamt dreizehn Erinnerungen in Zelda: Breath of the Wild auf euch. Sucht danach bei der Quelle der Kraft, südlich der Akkala-Schlucht.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #10: Zur Ranelle-Spitze

Westlich vom inneren Hyrule beziehungsweise östlich vom Satori-Berg befindet sich Sanidin-Park und dort steht der Salphura-Hügel, der die zehnte Erinnerung für euch beherbergt.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #11: Die Verheerung erwacht

Ganz im Osten der Open World von „Zelda: Breath of the Wild” findet ihr das Osttor der Ranelle-Straße. Um diesen Ort zu erreichen, folgt ihr einfach der Ranelle-Promenade, bis zu ihrem Ende, so entdeckt ihr ganz automatisch die elfte Erinnerung.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #12: Verzweiflung

Die vorletzte Erinnerung, die ihr in in BotW finden könnt, befindet sich im Wald östlich der Ebene von Hyrule. Der Wald befndet sich direkt am Hyrule-Fluss und kann gar nicht übersehen werden.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net

Erinnerung #13: Zelda erwacht

Diese Erinnerung könnt ihr erst finden, wenn ihr die ersten 12 Erinnerungen in „Zelda: Breath of the Wild” bereits entdeckt und archiviert habt. Habt ihr das geschafft, kehrt zu Impa zurück und sprecht mit ihr über das Thema, die alte Dame verweist schließlich auf ein Bild, das die Baccanera-Ebene zeigt.

Folgt der Kakariko-Brücke nordöstlich der Zwillingsberge nach Süden und ihr entdeckt den Eingang zu der besagten Ebene, nördlich des Bubinga-Walds.

©Nintendo Entertainment Planning and Development/zeldadungeon.net