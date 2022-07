Eine offene Spielwelt ist immer nur so gut wie ihre Inhalte und in dem Sinne macht The Legend of Zelda: Breath of the Wild absolut alles richtig, denn hier gibt es nicht nur unglaublich viel zum Entdecken und Bestaunen, sondern auch wirklich gut versteckte und clever implementierte Geheimnisse. Doch die muss man erst einmal alle finden.

Die vielen Haupt- und Nebenmissionen, die Tempel, Dörfer, Raststätten, Läden und Kochstationen, die hunderte von Krog-Samen und noch so vieles mehr, dass Spieler*innen ganz schwindelig werden kann. Klar, um Breath of the Wild genießen zu können, müsst ihr gar nicht alles finden, aber wer dies dennoch möchte, hat viel Arbeit vor sich.

Und eine Menge Laufwege, die zurückgelegt werden müssen, denn Hyrule besteht aus weitläufigen Regionen wie Gerudo, Akkala, Hebra, Lanayru, Faron, Eldin und Necluda und in all diesen Gebieten gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Collectables und mehr. Damit euch der Kopf bei eurer Suche nicht raucht, gibt es eine clevere sowie praktische Lösung.

Zelda: Breath of the Wild (BotW) – Interaktive Map hat wirklich alles

Die Rede ist von einer interaktiven Map, die von der Fanseite zeldadungeon.net bereitgestellt wird und auf der ihr wirklich alles findet, was das supererfolgreiche Videospiel von Nintendo zu bieten hat. Wer also noch einmal das Land Hyrule und Prinzessin Zelda vor der Verheerung Ganon retten will, findet hier alles von Interesse.

Seien es die schwer zu entdeckenden Erinnerungen, mit denen ihr ein alternatives Ende freischalten könnt, die Unmengen an Krog-Samen, die beinahe überall gefunden werden können, oder auch besondere Ortschaften, spezielle Gegner, jede Form von Laden und noch so vieles mehr, inklusive Questobjekte, Sheika-Türme sowie Statuen der Göttin.

Solltet ihr also in Links Fußstapfen treten wollen und wisst nicht so recht, wo ihr in BotW was finden könnt, schaut doch einfach mal hier nach: Zelda: Breath of the Wild – Interaktive Map von zeldadungeon.net. Was ihr hier nicht findet, gibt es in Hyrule auch nicht und ist entsprechend nicht eurer Zeit wert.

©Nintendo Entertainment Planning & Development/zeldadungeon.net

Und? Habt ihr „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” bereits gespielt? Wie weit seid ihr gekommen und wieviel vom Spiel habt ihr wirklich freigeschaltet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir sind gespannt, wie viele Geheimnisse ihr dem Land Hyrule entreißen konntet.