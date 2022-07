Welche ist die beste Rüstung in Zelda: Breath of the Wild und wo kann ich sie finden? (Guide)

In der Standardversion von The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr bereits eine Vielzahl an nützlichen Ausrüstungsgegenständen und ganzen Rüstungssets, die euch das Leben deutlich vereinfachen und dafür sorgen, dass ihr in jeder nur erdenklichen Situation entsprechend gewappnet seid. Doch welche ist die beste Rüstung?

Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, denn BotW hat quasi für jede Gefahrenquelle die richtige Antwort in Form eines kompletten Rüstungssets. Welche Rüstung also für euch die beste ist, kommt ganz stark darauf an, was ihr denn gerade tun wollt. Denn eine perfekte Rüstung, die alles abdeckt, gibt es nicht.

Daher wollen wir euch in diesem Guide die sieben besten Rüstungen vorstellen, die ihr in „Zelda: Breath of the Wild“ finden könnt. Außerdem verraten wir euch, was genau diese Rüstungssets so besonders macht und wo genau ihr suchen müsst, um sie komplett in euren Besitz zu bringen und auf die höchste Stufe zu bringen.

Zelda: Breath of the Wild – Die besten Rüstungen im Spiel und wo ihr sie findet

Jedes Rüstungsset in BotW besteht aus einer Kopfbedeckung, einem Oberteil und einer Hose und erst, wenn ihr alle drei Teile gesammelt habt, könnt ihr das volle Potenzial der Ausrüstung ausschöpfen. Obwohl bereits einzelne Teile in der Regel wertvolle und ebenso nützliche Boni bieten können.

So gibt es ein Set, das besonders gut gegen Blitzschlag schützt, es gibt Rüstungen, die euch besser schleichen, klettern, schwimmen und sogar kämpfen lassen und Ausrüstungssets, die euch gegen Kälte oder Feuer schützen. All diese Kleidungsmöglichkeiten für Link wollen wir euch nun vorstellen und verraten, wo ihr sie findet.

Zelda: Breath of the Wild – Isolierset

Dieses Rüstungsset besteht aus dem Isolierhelm, der Isolierrüstung und der Isolierhose und ist perfekt dafür geeignet, euch gegen Blitzschaden zu schützen. Jedes dieser Rüstungsteile bietet ein wenig Schutz vor Schaden durch Angriffe und durch Elektrizität, trägt man jedoch alle drei und bringt diese auf mindestens die zweite Stufe, ist man vor Blitzen komplett sicher.

Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn ihr in Gebieten unterwegs seid, wo Blitzschläge eine ständige Bedrohung sind, wie beispielsweise im Zuguland-Wald, östlich des Turms des Sees. Oder auch im Titanen Vah Naboris, wo Elektroschocks zu einem großen Problem werden können. Nicht jedoch, wenn ihr die Isolierrüstung tragt.

Isolierhelm : Erhaltet ihr von Cimina am Stall am See für den Abschluss der Nebenaufgabe Blitzableiter

: Erhaltet ihr von Cimina am Stall am See für den Abschluss der Nebenaufgabe Blitzableiter Isolierrüstung : Befindet sich im Toh-Yassa Schrein, welcher sich westlich des Turms der Hügel auf dem Donner-Plateau befindet

: Befindet sich im Toh-Yassa Schrein, welcher sich westlich des Turms der Hügel auf dem Donner-Plateau befindet Isolierhose: Befindet sich im Kyuta-Nata-Schrein, welcher verborgen am Ufer des Calora-Sees liegt

Die Rüstungsteile des Isoliersets können, wie die meisten anderen Sets auch, von den Großen Feen mittels verschiedener Materialien verstärkt werden. Die benötigten Materialien sind für jedes Teil die gleichen und die maximale Stufe ist immer die vierte. Wer kompletten Schutz vor Blitzen sucht, muss das komplette Isolierset mindestens auf Stufe 2 bringen.

Stufe 1 : 3x gelbes Schleim-Gelee

: 3x gelbes Schleim-Gelee Stufe 2 : 5x gelbes Schleim-Gelee, 5x Zitterfrüchte

: 5x gelbes Schleim-Gelee, 5x Zitterfrüchte Stufe 3 : 5x Zitterlinge, 5x Echsalfos-Schwänze (gelb)

: 5x Zitterlinge, 5x Echsalfos-Schwänze (gelb) Stufe 4: 10 x Echsalfos-Schwänze (gelb), 10x Topase

Zelda: Breath of the Wild – Ninja-Set

Das Ninja-Outfit in „Breath of the Wild“ sieht nicht nur verdammt cool aus, es hat auch gleich zwei nützliche Effekte. Zum einen erlauben alle drei Teile einen Bonus auf eure Schleichfähigkeiten, wodurch sich Link deutlich leiser bewegen kann. Zum anderen erhaltet ihr einen Bonus auf euer Tempo, sofern ihr das komplette Ninja-Set bei Nacht tragt.

Damit ist dieses Outfit besonders praktisch, wann immer ihr mal nicht entdeckt werden wollt. Zum Beispiel, wenn ihr euch an wilde Pferde anschleicht oder wenn ihr euch in das Versteckt des Yiga-Clans schleichen wollt. Der Tempobonus bei Nacht hilft zudem, vor fiesen Skeletten zu fliehen, die ihr gerade nicht bekämpfe wollt.

Ninja-Maske : Wird in der Boutique Zwei Früchtchen in Kakariko verkauft (500 Rubine)

: Wird in der Boutique Zwei Früchtchen in Kakariko verkauft (500 Rubine) Ninja-Anzug : Wird in der Boutique Zwei Früchtchen in Kakariko verkauft (700 Rubine)

: Wird in der Boutique Zwei Früchtchen in Kakariko verkauft (700 Rubine) Ninja-Hose: Wird in der Boutique Zwei Früchtchen in Kakariko verkauft (600 Rubine)

Wie die meisten anderen Rüstungssets kann auch das Ninja-Set bis auf Stufe 4 verbessert werden, wodurch ihr eine Gesamtabwehr von 48 erhaltet. Die benötigten Materialien sind wie immer die gleichen und 4 ist wie gewohnt die maximale Stufe. Sucht eine der Großen Feen auf, wenn ihr eure Ninja-Ausrüstung verbessern wollt.

Stufe 1 : 3x Schleichglöckchen

: 3x Schleichglöckchen Stufe 2 : 5x Schleichglöckchen, 5x Schleichwürmchen

: 5x Schleichglöckchen, 5x Schleichwürmchen Stufe 3 : 8x Schleichlinge, 5x Schleichschnecken

: 8x Schleichlinge, 5x Schleichschnecken Stufe 4: 10x Schleichforellen, 5x Prinzessinnen-Enziane

Zelda: Breath of the Wild – Zora-Set

Dieses traditionelle Outfit der Zora hat gleich mehrere wirklich praktische Boni, die ihr ganz sicher nicht missen wollt. Jedes Teil des Sets beschleunigt das Schwimmen ein wenig, tragt ihr jedoch alle drei Teile, verbraucht Link zudem für schnelles Schwimmen weniger Ausdauer. Mit der Zora-Rüstung könnt ihr außerdem Wasserfälle nach oben schwimmen.

Dieses Set ist damit unerlässlich, wann auch immer ihr in „Breath of the Wild“ einen Wasserfall nach oben schwimmen wollt, wenn ihr zwecks Schatzsuche auf Tauchstation geht, wenn ihr fischen gehen wollt und eigentlich immer dann, wenn in irgendeiner Form Wasser mit von der Partie ist. Und das ist in BotW oft der Fall.

Zora-Helm : Befindet sich in einer Schatzkiste im Toto-See, dieser liegt auf einem Berg nahe des Zorana-Hochlandes und des Donnerhorns im Gebiet Ranelle

: Befindet sich in einer Schatzkiste im Toto-See, dieser liegt auf einem Berg nahe des Zorana-Hochlandes und des Donnerhorns im Gebiet Ranelle Zora-Rüstung : Erhaltet ihr von König Dorephan nach Abschluss der Hauptaufgabe Das Dorf der Zoras

: Erhaltet ihr von König Dorephan nach Abschluss der Hauptaufgabe Das Dorf der Zoras Zora-Beinschutz: Erhaltet ihr von Amol für den Abschluss der Nebenaufgabe Suche nach dem Leunen

Auch dieses Set kann auf Stufe 4 verbessert werden, wenn man die erforderlichen Materialien zu einer Großen Fee bringt. Dadurch lässt sich eine Gesamtabwehr von 60 erreichen, dafür benötigt ihr aber reichlich Überreste von Echsalfos und noch einige andere Ressourcen, die bei jedem Rüstungsteil identisch sind.

Stufe 1 : 3x Echsalfos-Hörner

: 3x Echsalfos-Hörner Stufe 2 : 5x Echsalfos-Sporne, 5x Hyrulebarsche

: 5x Echsalfos-Sporne, 5x Hyrulebarsche Stufe 3 : 5x Echsalfos-Schwänze, 5x Maxi-Barsche

: 5x Echsalfos-Schwänze, 5x Maxi-Barsche Stufe 4: 10 Echsalfos-Schwänze, 15x Opale

Zelda: Breath of the Wild – Kletterset

Dieses Set in „Breath of the Wild“ ist absolut essentiell für alle, die die offene Spielwelt erkunden wollen und natürlich immer dann, wenn ihr im Gebirge längere Klettertouren vor euch habt. Jedes Teil dieses Sets beschleunigt das Klettern ein wenig, habt ihr alle drei Teile, verbrauchen die Sprünge, die ihr beim Klettern machen könnt, zudem weniger Ausdauer.

Damit ist das Kletterset ein wahrer Segen für alle, die wirklich jeden Gipfel, jedes Plateau und jeden höher gelegenen Punkt in dem Action-Adventure untersuchen wollen. Natürlich kann das Set bei Balsai in Hateno gefärbt werden, wodurch euch euch 16 verschiedene Farben zur Auswahl stehen, und natürlich jegliche Kombination unter ihnen.

Kletterkopftuch : Befindet sich im Ri-Dahi-Schrein, welcher zwischen den beiden Zwillingsbergen am Ufer des Flusses zu finden ist

: Befindet sich im Ri-Dahi-Schrein, welcher zwischen den beiden Zwillingsbergen am Ufer des Flusses zu finden ist Kletterhandschuhe : Befindet sich im Chasu-Keta-Schrein, den ihr auf der Hateno-Insel südlich der Hateno-Bucht finden könnt

: Befindet sich im Chasu-Keta-Schrein, den ihr auf der Hateno-Insel südlich der Hateno-Bucht finden könnt Kletterstiefel: Befindet sich im Tahno-A-Schrein, dieser liegt versteckt am Fuße des Madorna-Bergs im Ranelle-Gebirge.

Wie die meisten Rüstungsteile in „Breath of the Wild“ kann auch das Kletterset durch die Macht der Großen Feen verbessert werden. Die Materialien, die ihr für diese Verbesserungen benötigt, sind immer die gleichen und die maximale Stufe für jedes Setteil ist stets 4. Auf dieser Stufe hat das Set eine Abwehr von 60.

Stufe 1 : 3x Flederbeißerflügel, 3x Spurtlinge

: 3x Flederbeißerflügel, 3x Spurtlinge Stufe 2 : 5x Elektro-Flederbeißerflügel, 5x Spurtechsen

: 5x Elektro-Flederbeißerflügel, 5x Spurtechsen Stufe 3 : 5x Eis-Flederbeißerflügel, 10x Spurtkröten

: 5x Eis-Flederbeißerflügel, 10x Spurtkröten Stufe 4: 5x Feuer-Flederbeißerflügel, 15x Spurtveilchen

Zelda: Breath of the Wild – Anti-Feuer-Set

Dank dem Anti-Feuer-Helm, der Anti-Feuer-Rüstung und der Anti-Feuer-Hose habt ihr nicht nur geringen Schutz gegen Angriffe, sondern zudem einen Brandschutzeffekt, welcher Schaden durch extreme Hitze verhindert. Entsprechend ist es beim Tragen dieses Sets auch unmöglich, durch Brennen Schaden über Zeit zu erleiden.

Das Anti-Feuer-Set ist damit unerlässlich für die extreme Hitze des Todesbergs. Ohne diese Rüstung ist der Aufenthalt in vielen Bereichen des Todesbergs nur mit Brandschutz-Medizin möglich. Wollt ihr euch also in Ruhe in der Eldin-Region umsehen, empfehlen wir euch dieses Set, damit ihr nicht dauernd Medizin für euren Aufenthalt verschwenden müsst.

Anti-Feuer-Helm : Könnt ihr im Rüstungsladen Mucki-Markt in Goronia kaufen (2.000 Rubine)

: Könnt ihr im Rüstungsladen Mucki-Markt in Goronia kaufen (2.000 Rubine) Anti-Feuer-Rüstung : Könnt ihr im Rüstungsladen Mucki-Markt in Goronia kaufen (600 Rubine)

: Könnt ihr im Rüstungsladen Mucki-Markt in Goronia kaufen (600 Rubine) Anti-Feuer-Hose: Könnt ihr im Rüstungsladen Mucki-Markt in Goronia kaufen (700 Rubine)

Ihr könnt es euch bestimmt bereits denken, doch auch dieses Set kann mit Hilfe der Großen Feen bis zur maximalen Stufe verbessert werden, wofür ihr für jedes Teil die gleichen Materialien benötigt. Dadurch kann das Anti-Feuer-Set eine Gesamtabwehr von 60 erreichen und ihr habt weniger Probleme auf dem Todesberg.

Stufe 1 : 1x Löschechse, 2x Moblin-Hörner

: 1x Löschechse, 2x Moblin-Hörner Stufe 2 : 3x Löschechsen, 4x Moblin-Hauer

: 3x Löschechsen, 4x Moblin-Hauer Stufe 3 : 3x Löschflügler, 3x Moblin-Herzen

: 3x Löschflügler, 3x Moblin-Herzen Stufe 4: 5x Löschflügler, 2x Hinox-Herzen

Zelda: Breath of the Wild – Orni-Set

Das Orni-Set kann getrost auch als Anti-Schnee-Set betitelt werden, denn jedes Rüstunsgteil schützt ein wenig vor Schaden durch Kälte während man es trägt. Trägt Link alle drei Teile, ist der Held komplett immun gegen Gefrieren, was natürlich von entscheidendem Vorteil ist, wann immer ihr euch in wirklich kalten Gebieten aufhaltet.

So sind Expeditionen in die eisige Hebra-Bergregion oder in die Region des Gerudo-Turms nicht mehr davon abhängig, wie viel Medizin ihr gegen Kälte dabei habt. Das Set ist auch in der Nacht in der Wüste nützlich, damit ihr nicht auf Chili-Gerichte und Feuerstellen angewiesen seid. Eis-Gegner gucken dank dem Orni-Set ebenfalls in die Röhre.

Anti-Schnee-Federn : Könnt ihr im Laden Roter Pfau im Dorf der Orni kaufen (1.000 Rubine)

: Könnt ihr im Laden Roter Pfau im Dorf der Orni kaufen (1.000 Rubine) Orni-Gewand : Könnt ihr im Laden Roter Pfau im Dorf der Orni kaufen (600 Rubine)

: Könnt ihr im Laden Roter Pfau im Dorf der Orni kaufen (600 Rubine) Orni-Hose: Könnt ihr im Laden Roter Pfau im Dorf der Orni kaufen (550 Rubine)

Wie die meisten anderen Rüstungssets in BotW auch, kann das Orni-Set mit Hilfe der Macht der Großen Feen verbessert werden, um eine maximale Abwehr von 60 zu erreichen. Die benötigten Materialien sind für jedes Teil identisch und die maximale Stufe beträgt immer 4.

Stufe 1 : 3x Rotes Schleim-Gelee

: 3x Rotes Schleim-Gelee Stufe 2 : 5x Rotes Schleim-Gelee, 3x Glutkraut

: 5x Rotes Schleim-Gelee, 3x Glutkraut Stufe 3 : 8x Feuer-Flederbeißerflügel, 5x Glutlinge

: 8x Feuer-Flederbeißerflügel, 5x Glutlinge Stufe 4: 10x Eschalfos-Schwanz (rot), 5x Rhodonit

Zelda: Breath of the Wild – Barbaren-Set

Wenn ihr es mal mit einem Gegner zu tun habt, bei dem rohe Stärke die richtige Antwort ist, dann wollt ihr ganz bestimmt das Barbaren-Set tragen, denn keine andere Rüstung gibt euch einen höheren Bonus auf Angriffsstärke. Jedes Teil erhöht die Angriffskraft, das komplette Set sorgt hingegen dafür, dass aufgeladene Angriffe weniger Ausdauer verbrauchen.

Das Barbaren-Set in „Breath of the Wild“ ist entsprechend euer bester Freund bei allen Gegnern, die über reichlich Lebenspunkte verfügen, mit denen ihr euch aber nicht ewig lange herumschlagen wollt. Auch bei Ganon ist diese Rüstung sehr nützlich, außerdem leistet sie bei diversen Flüchen gute Dienste. Braucht ihr einfach mal mehr Kraft, ist dieses Set eure Lösung.

Barbarenmaske : Befindet sich im Toh-Karo-Schrein, den ihr innerhalb des Irrlands findet, also auf der Insel im Norden von Hyrule, vor der Küste von Akkala im Meer von Akkala

: Befindet sich im Toh-Karo-Schrein, den ihr innerhalb des Irrlands findet, also auf der Insel im Norden von Hyrule, vor der Küste von Akkala im Meer von Akkala Barbarenkleider : Befindet sich im Deira-Ma-Schrein, innerhalb des südlichen Irrschlosses in der Gerudo-Wüste

: Befindet sich im Deira-Ma-Schrein, innerhalb des südlichen Irrschlosses in der Gerudo-Wüste Barbarenhose: Befindet sich im Kaza-Tokki-Schrein, innerhalb des nördlichen Irrschlosses

Ob ihr es glaubt oder nicht, doch auch das Barbaren-Set kann mit Hilfe der Großen Feen und mittels verschiedener Materialien verstärkt werden. Die benötigten Materialien sind für jedes Teil gleich und die maximale Stufe ist immer 4. Dadurch erhält das Barbaren-Set eine Gesamtabwehr von 60, so wie die meisten anderen Rüstungen auch.

Stufe 1 : 1x Leunen-Horn

: 1x Leunen-Horn Stufe 2 : 3x Leunen-Hörner, 2x Leunen-Hufe

: 3x Leunen-Hörner, 2x Leunen-Hufe S tufe 3 : 4x Leunen-Hufe, 1x Leunen-Herz

: 4x Leunen-Hufe, 1x Leunen-Herz Stufe 4: 2x Leunen-Herzen, 1x Eldra-Hornsplitter oder 1x Farodra-Hornsplitter oder 1x Naydra-Hornsplitter

Zelda: Breath of the Wild – Antikes Set

Wenn man in „Breath of the Wild“ überhaupt von der besten Rüstung sprechen kann, dann ist es wohl das Antike Set, das aus dem Antiken Helm, der Antiken Rüstung und dem Antiken Beinschutz besteht. Jedes Rüstungsteil verringert den schaden durch Wächter, trägt man jedoch alle drei Teile, richten antike Waffen größeren Schaden an.

Dieses Set ist gerade im Endgame ziemlich praktisch, da ihr es zum Ende hin immer öfter mit Wächtern zu tun bekommt. Aber auch für das Abschließen von Schreinen, die Wächter gegen euch in den Kampf hetzen, ist dieses Set sehr praktisch. Setzt es in Kombination mit Antiken Waffen ein, um richtig hohen Schaden auszuteilen.

Alle drei Teile dieses Sets erhaltet ihr, genau wie die Antiken Waffen, die ihr euch herstellen lassen könnt, exklusiv im Akkala-Institut im Nordosten von Hyrule. Dafür benötigt ihr je nach Ausrüstungsgegenstand verschiedene Antike Materialien und jedes Mal 2.000 Rubine. Was genau ihr für welches Teil benötigt, erfahrt ihr wie folgt:

Antiker Helm : 2.000 Rubine, 20x Antikes Zahnrad, 5x Antike Achse, 3x Antiker Reaktorkern

: 2.000 Rubine, 20x Antikes Zahnrad, 5x Antike Achse, 3x Antiker Reaktorkern Antike Rüstung : 2.000 Rubine, 20x Antikes Zahnrad, 5x Antike Feder, 3x Antiker Reaktorkern

: 2.000 Rubine, 20x Antikes Zahnrad, 5x Antike Feder, 3x Antiker Reaktorkern Antiker Beinschutz: 2.000 Rubine, 20x Antikes Zahnrad, 5x Antike Feder, 3x Antiker Reaktorkern

Natürlich könnt ihr auch dieses Rüstungsset in BotW wieder bei den Großen Feen verbessern lassen, bis zu einer maximalen Stufe von 4. So erhaltet ihr eine Gesamtabwehr von 84, der höchsten im ganzen Spiel. Nur noch das Wildnis-Set kommt auf den gleichen Wert, diese Rüstung eignet sich aber nur, wenn ihr bereits das Masterschwert gefunden habt.

Stufe 1 : 5x Antike Schrauben, 5x Antike Federn

: 5x Antike Schrauben, 5x Antike Federn Stufe 2 : 15x Antike Federn, 10x Antike Zahnräder

: 15x Antike Federn, 10x Antike Zahnräder Stufe 3 : 15 Antike Achsen, 5x Antike Reaktorkerne

: 15 Antike Achsen, 5x Antike Reaktorkerne Stufe 4: 1x Sternensplitter, 2x Antike Riesenkerne