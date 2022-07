Moa-Kishito-Schrein in BotW – Lösung des schweren Schreins

Überall in der offenen Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW) könnt ihr die Schreine der Prüfung finden, in denen der Held Link beweisen muss, dass er dazu in der Lage ist, die Verheerung Ganon zu bekämpfen. Einer der schwierigeren Schreine ist im Land als Moa-Kishito-Schrein bekannt.

Wer diesen Schrein beim Stall am Berge erfolgreich abschließen möchte, muss ein wenig um die Ecke denken und das Magnetmodul sprechen lassen. Zur Belohnung gibt es aber wie immer ein Zeichen der Bewährung, das ihr bei einer Statue der Göttin gegen Ausdauer oder Herzen eintauschen könnt.

Solltet ihr, wie so viele anderen Spieler*innen zuvor auch schon, Probleme mit der Lösung des Moa-Kishito-Schreins haben, wollen wir euch hier mit diesem Guide unter die Arme helfen. Wir verraten euch ganz genau, wo in BotW ihr den Prüfungsort finden könnt und was genau ihr tun müsst, um dem Priester entgegentreten zu können.

Zelda: Breath of the Wild (BotW) – So löst ihr den Moa-Kishito-Schrein

In der originalen Version von „Breath of the Wild“ gibt es insgesamt 120 Schreine, in denen Link sich beweisen kann. Diese Orte wurden einst von den Priestern erbaut, um jene zu testen, die sich der Verheerung Ganon stellen wollen. Einer davon wurde im Auftrag der Göttin Hylia von dem Priester Moa-Kishito gebaut.

Um seine Prüfung, Die Kugel öffnet den Weg, absolvieren zu können, müsst ihr seinen Schrein in der Nähe des Stalls am Berge erreichen. Der Ort befindet sich am Fuße des Todesberges, südlich des Pfades zum Todesberg. Begebt euch auf die Erhöhung und aktiviert den Schrein mithilfe eures Shiekah-Steins.

Wie ihr schnell erkennen werdet, rollen in diesem Tempel in BotW in einer Tour schwere Felskugeln über drei Rampen nach unten, die allesamt an einer anderen Stelle zu einem Ende finden. Euch interessiert nun aber erst einmal nur die mittlere Rampe. Um nicht von der Steinkugel überrollt zu werden, benötigt ihr nun euer Stasismodul.

Stoppt die Kugel, bevor diese das Loch am unteren Ende der Rampe erreicht und verschwindet, denn ansonsten erscheint sofort eine neue Kugel am oberen Ende, die Link einfach überrollt, wenn er denn versucht, nach oben zu gelangen. Bestenfalls setzt ihr die Stasis also ein, solange sich die Kugel noch weit oben befindet, da ihr so mehr Zeit zur Verfügung habt.

Eilt nun nach oben, solange die Kugel in der Zeit eingefroren ist, und begebt euch dort angekommen sofort zur Rampe rechts von euch. Schnappt euch hier mit dem Magnetmodul die Kugel, die auf euch herabzurollen droht, und legt diese auf der Ebene ab. Begebt euch dann Rampe entlang, um an Ende eine Schatztruhe mit Ritterschwert zu öffnen.

©Nintendo K.K./zeldadungeon

Kehrt anschließend zu eurer Magnetkugel zurück und tragt diese wie einen Schutzschild vor euch her, während ihr die linke, die letzte der drei Rampen nach oben lauft, um an deren Ende den Priester zu erreichen. Alternativ könnt ihr euch zu der Stelle begeben, wo die Kugeln herunterfallen. Verstopft hier das Loch, indem ihr die Kugel mit Stasis aufhaltet.

Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erster Priester, dessen Prüfung Link besteht (BotW).

So oder so solltet ihr das Kugellabyrinth so hinter euch bringen und Moa-Kishito erreichen können. Wie immer erhaltet ihr ein Zeichen der Bewährung, mit dem ihr in Breath of the Wild (BotW) eure Lebensenergie und Ausdauer erhöhen könnt. Bedenkt außerdem, dass der geöffnete Schrein euch nun als Teleportziel dient, was eure Reisen deutlich einfacher gestaltet.