Zitterlibelle und Zitterflügler in BotW fangen – Fundort, Lösung

In dem Action-Rollenspiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW) gibt es eine Vielzahl an Ressourcen, die der Held Link nutzen kann, um Medizin herzustellen, Nahrung zu kochen, Kleidung zu Färben, Rüstungssets zu verbessern und noch so vieles mehr. Dafür braucht er unter anderem auch die seltenen Insekten Zitterlibelle und Zitterflügler.

Diese zwei Lebewesen sind in BotW also nicht einfach nur Tiere, sondern auch Materialien, die im späteren Verlauf der Handlung äußerst nützlich werden. Damit ihr bei der Suche nach diesen Tierchen nicht Zeit verschwendet und eure Geduld verliert, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt.

Hier wollen wir euch ganz genau erklären, welche Verwendungsmöglichkeiten es für Zitterlibelle und Zitterflügler in Nintendos Videospiel gibt, in welchen Regionen und unter welchen Bedingungen ihr die beiden begehrten Materialien finden könnt und was genau ihr tun müsst, um sie zu fangen.

Zelda: Breath of the Wild: So findet ihr Zitterlibelle in BotW

Es gibt allerlei Gründe, warum Link eine Zitterlibelle benötigt. Die seltene Libelle mit den grünen Flügeln ist schließlich für die unterschiedlichsten Sachen gut, so ergibt sie zusammen mit Monsterzutaten Medizin, die vor Elektrizität schützt, sie kann zum Färben von Kleidung in Hateno eingesetzt werden und wird manchmal auch benötigt, um Rüstungen zu verbessern.

Natürlich kann das Insekt auch zum Kochen verwendet werden und in der Nebenaufgabe Kleine, große Wünsche ist sie sogar essentiell, da Glima am Stall von Süd-Akkala alle möglichen Arten von Libellen sehen möchte, ein Wunsch, dem Link nachkommen kann. Doch dafür müsst ihr das scheue Tier erst einmal finden und fangen.

Diese seltene Libelle zeigt sich nur bei Regen. Ihre Flügel leiten statische Elektrizität von ihrem Körper weg. In Medizin verleihen sie entsprechenden Widerstand. Handbuch-Eintrag in BotW

In Hyrule gibt es zwei Orte, an denen die Zitterlibelle gefunden werden kann. Und zwar zum einen im Hyrule-Gebirge und zum anderen in der Gerudo-Wüste. Das Problem ist jedoch, dass diese Wesen ausschließlich auftauchen, wenn es regnet. Ihr müsst also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um eine fangen zu können.

Sollten die Gegebenheiten stimmen, müsst ihr nun nur noch äußerst vorsichtig sein, denn wenn sich Link einer solchen Libelle zu laut nähert, fliegt sie sofort davon und verschwindet nach einem Augenblick komplett. Daher müsst ihr euch so leise wie nur möglich anschleichen, was im Klartext bedeutet, dass ihr langsam machen müsst.

Wer seine Chancen erhöhen möchte und es vielleicht nicht so mit Geduld hat, fängt Libellen bestenfalls während Link das Ninja-Set trägt. Wie ihr diese Kleidung erhaltet, die es euch erlaubt, euch deutlich leiser fortzubewegen, erfahrt ihr in unserem Guide Welche ist die beste Rüstung in Zelda: Breath of the Wild und wo kann ich sie finden?.

Alternativ könnt ihr das kostbare Insekt aber auch gegen Rubine erwerben und zwar bei Terri am Stall am Fluss. Der Händler verkauft die Zitterlibelle für 10 Rubine, hat aber stets nur beschränkten Vorrat. Habt ihr regelmäßig Interesse an diesen Tierchen, schaut einfach ab und zu bei Terri vorbei, sofern euer Rubinbeutel mitmacht.

Verbreitungsraum : Hyrule-Gebirge, Gerudo-Wüste

: Hyrule-Gebirge, Gerudo-Wüste Heilungswirkung : Keine

: Keine Effekt beim Kochen : Elektroschutz

: Elektroschutz Wirkungsgrad : A

: A Wirkungsdauer : 150

: 150 Verkaufspreis: 2 Rubine

Zelda: Breath of the Wild: So findet ihr Zitterflügler in BotW

Genau wie die Zitterlibelle ist auch der Zitterflügler ein recht seltenes Tier, das dank seiner giftgrünen Flügel leicht zu erkennen ist. Dieses Insekt kann ebenfalls als Kochzutat verwendet werden, zusammen mit Monsterzutaten wird Medizin daraus, die euch vor Elektrizität schützt, der Schmetterling ist zudem ein gutes Färbemittel und notwendig, um manche Rüstung aufzuwerten.

Ihr seht also, auch wenn der Zitterflügler im Gegensatz zu der Zitterlibelle kein Bestandteil einer Nebenaufgabe ist, gibt es doch reichlich Gründe, das fliegende Material finden zu wollen. Doch dafür müsst ihr das kleine Ding erst einmal fangen und genau wie beid er zuvor vorgestellten Libelle ist das manchmal gar nicht so einfach.

Dieser seltene Schmetterling zeigt sich nur bei Regen. Er erzeugt isolierend wirkende Stoffe, die als Medizin den Widerstand gegen Elektrizität erhöhen. Handbuch-Eintrag in BotW

Denn auch der Zitterflügler erscheint in BotW nur, wenn es gerade regnet und ist bei anderem Wetter komplett unauffindbar. Seine Lebensräume sind das Hyrule-Gebirge und die Gerudo-Hochebene, wo ihr bei feuchtem Wetter reichlich Exemplare dieser Spezies finden könnt. Nun müsst ihr sie nur noch fangen.

Wie alle Insekten in „Breath of the Wild“ ist auch dieser Schmetterling sehr scheu und sucht sofort das Weite, wenn Link sich zu laut annähert. Daher empfehlen wir euch in diesem Fall ebenfalls, Zitterflügler zu jagen, während Link das Ninja-Set trägt. Dadurch ist der Held deutlich leiser und seine Erfolgschancen deutlich höher.

Solltet ihr keine Lust darauf haben, das Insekt per Hand zu fangen, könnt ihr Terri aufsuchen, der den Zitterflügler für 10 Rubine das Stück im Angebot hat. Terri verkauft dieses Item sowohl beim Stall am Fluss als auch beim Stall der Tabanta-Brücke sowie beim Stall am See. Wer das nötige Kleingeld hat, kann also auch so die eigenen Vorräte auffüllen.

Verbreitungsraum : Hyrule-Gebirge, Gerudo-Hochebene

: Hyrule-Gebirge, Gerudo-Hochebene Heilungswirkung : Keine

: Keine Effekt beim Kochen : Elektroschutz

: Elektroschutz Wirkungsgrad : D

: D Wirkungsdauer : 150

: 150 Verkaufspreis: 2 Rubine