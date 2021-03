Zelda BOTW: Fans erstellen gewaltige Erweiterung Second Wind

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ein Team aus 50 Zelda-Fans arbeitet an einer Mod zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die es wirklich in sich hat. Das Projekt trägt den Namen „Second Wind“ und versüßt die Wartezeit auf Zelda BOTW 2. Nintendo Switch kaufen (Saturn) Nintendo Switch kaufen (MediaM) Nintendo Switch kaufen (Otto.de) Nintendo Switch kaufen (Amazon) Fan-DLC Second Wind bereichert Zelda BOTW mit neuen NPCs, Quests und mehr Der Fan-DLC Zelda BOTW Second Wind erweitert das Hauptspiel um neue Quests, NPCs, Crafting, ein neues Shop-System und noch mehr. Schreine aus dem Original werden sogar überarbeitet. Das Team hinter diesem engagierten Projekt besteht aus 50 Fans, die sich dachten, dass Nintendo das immense Potenzial von Zelda BOTW nicht ganz ausschöpft. Ihre selbstgemachte Erweiterung überarbeitet gewisse Gegenden und Schreine und fügt neue Orte, Charaktere und Herausforderungen hinzu. Ihr Ziel: Jeden Fan beeindrucken, selbst wenn sie BOTW schon komplett durchgespielt haben! Dieses Video zeigt euch zum Beispiel die Hexe und das neue Shop-System sowie eine extraschwere Leunen-Herausforderung: Das folgende Video zeigt überarbeitete Schreine: Warnung bei Downloads Noch ist die BOTW-Erweiterung „Second Wind“ nicht komplettiert und befindet sich noch in der Beta-Phase. Von der Nutzung raten wir jedoch ohnehin ab. Erstens funktioniert sie nur bei gehackten Switch-Konsolen oder PC-Hacks des Spiels und zweitens kann euch Nintendo durch das Sperren eurer Accounts bestrafen. Da wünscht man sich doch umso mehr, dass „Second Wind“ eine offizielle Erweiterung von Nintendo wäre. Den Fan-Entwicklern gebührt für ihre Kreativität und ihr Engagement auf jeden Fall großes Lob. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

