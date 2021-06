Zelda: Breath of the Wild 2 kommt 2022 und im neuen Trailer geht’s in den Himmel

Zelda: Breath of the Wild 2

© Nintendo

Zwei lange Jahre mussten Zelda-Fans auf neue Infos zum Breath of the Wild-Sequel warten und jetzt hat Nintendo endlich wieder geliefert. In der E3-Nintendo Direct bekamen wir einen brandneuen Trailer zu BOTW 2 zu sehen und ein grobes Release-Fenster gab’s noch obendrauf. Nintendo Switch kaufen (Saturn) Nintendo Switch kaufen (MediaM) Nintendo Switch kaufen (Otto.de) Nintendo Switch kaufen (Amazon) Endlich gibt’s den neuen Trailer zu Zelda: Breath of the Wild 2! Im ersten neuen Trailer seit der Ankündigung von „Zelda: Breath of the Wild 2“ bekommen wir viele neue Eindrücke zum lang erwarteten Sequel für Nintendo Switch zu sehen. Abenteuer im Himmel über Hyrule Das Video beginnt mit Szenen, in denen Protagonist Link aus dem Himmel fällt und auf Trümmer Hyrules zusteuert, die in der Luft schweben. Fans werden sich an den ersten Teaser erinnern, in dem sich Schloss Hyrule vom Boden in die Luft erhebt – und auch im aktuellen Trailer sehen wir das Schloss schweben, umgeben von dunkler Masse. Es ist also offiziell: Breath of the Wild 2 wird zu großen Teilen im Himmel über Hyrule spielen! © Nintendo © Nintendo Link besitzt neue Fähigkeiten Zudem kann Link neue Fähigkeiten nutzen. Im ersten Trailer war bereits zu sehen, wie ein grünes Licht in seinen rechten Arm fährt und dieses Licht wird Link offensichtlich mit neuen Kräften ausstatten. Im neuen Trailer ist sein rechter Arm von Malen übersäht und leuchtet in einigen Szenen sogar. © Nintendo © Nintendo Es wurde bereits gezeigt, wie Link durch einen Felsboden bewegt. Zudem trug Link in einer kurzen Szene ein Utensil, mit dem er Feuer versprühen kann. Wir dürfen gespannt sein, wie sich BOTW 2 letztendlich spielen wird, auf jeden Fall haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen, um das Sequel vom Vorgänger abzuheben. Release-Zeitfenster: 2022 soll es soweit sein! Ein genauer Titel steht indes noch nicht fest, genauso wie ein Release-Datum. Allerdings wurde bereits verraten, dass er Release für 2022 geplant ist. Den neuesten Trailer zu Zelda: Breath of the Wild 2 könnt ihr euch hier ansehen: * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

Daniel Busch Immer im Beast-Mode und manchmal ganz schön verpeilt. Sport-Enthusiast, der die USA liebt und von seiner eigenen Harley träumt. Super Saiyajin im Training, Trophäenjäger an der PlayStation. Bevorzugt Sony-Exclusives, God of War, GTA V und RDR2.

News & Videos zu Zelda: Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda: Breath of Wild 2 trendet, Community ist Feuer und Flamme

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Insider hat schlechte Nachrichten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2- Tweet eines Insider versetzt Fans in Aufregung

Zelda: Breath of the Wild 2 – Neue Infos laut Nintendo dieses Jahr!

Zelda: Breath of the Wild 2 – Collector’s Edition geleakt, Release bis Ende 2020?

Zelda: Breath of the Wild 2 könnte Koop-Modus clever verbauen