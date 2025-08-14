Of Peaks and Tides kombiniert Zelda und Valheim – Release für 2026 geplant

Das kürzlich angekündigte Spiel Of Peaks and Tides von CyancookGames hat das Potenzial, sowohl Fans von Legend of Zelda: Breath of the Wild als auch von Valheim zu begeistern. Die Entwickler, die zuvor an Titeln wie Diablo Immortal und Naraka: Bladepoint gearbeitet haben, versprechen ein beeindruckendes Erlebnis in einer offenen Welt mit Survival- und Crafting-Elementen.

In Of Peaks and Tides tauchst du in eine von östlicher Mythologie inspirierte Welt ein. Als Mitglied der Nolands musst du in einer von Katastrophen heimgesuchten Welt überleben, indem du mit bezaubernden Kreaturen interagierst und Ressourcen sammelst. Die Beschreibung auf der Steam-Seite hebt hervor, dass das Spiel „entspanntes Farmen“ mit „ernstem Überleben“ kombiniert, was es perfekt für diejenigen macht, die eine Herausforderung suchen, aber nicht überfordert werden wollen.

Einzigartige Gameplay-Elemente

Welche Spielmechaniken bietet Of Peaks and Tides? Of Peaks and Tides bietet eine Vielzahl an Mechaniken, die dich in seinen Bann ziehen werden. Du kannst Monster in ARPG-ähnlichen Kämpfen bekämpfen und dich mit Naturereignissen wie Überschwemmungen und Sandstürmen auseinandersetzen. Diese Ereignisse und die lokale Flora kannst du zu deinem Vorteil nutzen, um deine Feinde zu besiegen.

Das Spiel bietet zudem eine interaktive Umgebung, in der alles als Ressource genutzt werden kann. Dies ermöglicht es dir, deine Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Die Kombination von atemberaubender Open-World-Kunst, die an Breath of the Wild erinnert, mit Crafting-Mechaniken wie in Minecraft oder Valheim, verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis.

Valheim-Fans aufgepasst!

Wie integriert Of Peaks and Tides Survival-Elemente? Für Valheim-Fans bietet Of Peaks and Tides robuste Basisbau- und Survival-Mechaniken. Du kannst Ressourcen sammeln, mächtige Waffen und Werkzeuge herstellen und daran arbeiten, deinen Stamm neu zu etablieren. Auch wenn die Atmosphäre weniger intensiv als in Valheim ist, spielen Erkundung und Überleben dennoch eine zentrale Rolle.

Das Spiel wird sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Koop-Modus spielbar sein. Der geplante Release ist für 2026, und du kannst das Spiel bereits jetzt auf Steam auf deine Wunschliste setzen, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben. Beachte jedoch, dass die PC-Spezifikationen für dieses grafisch beeindruckende Spiel entsprechend hoch sein werden.

Bist du interessiert daran, Of Peaks and Tides zu spielen, wenn es nächstes Jahr erscheint? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!