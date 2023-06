Alle Episoden in Zelda: Totk in der Übersicht als deutsche Liste

Als wären die umfangreichen Hauptaufgaben und zahlreichen Nebenquests in Zelda Tears of the Kingdom noch nicht genug, erwarten Spieler*innen in dem Action-Rollenspiel außerdem Episoden. Dabei handelt es sich im Grunde zwar ebenfalls um kleinere Nebenaufgaben, von denen aber gleich mehrere thematisch zusammenhängen.

Ob ihr diese angehen wollt, liegt komplett an euch. Alle Episoden sind optional und müssen somit nicht erfüllt werden. Allerdings erwarten euch einige durchaus interessante Belohnung, wie zum Beispiel das Kröten-Set am Ende der Episodenquest Auf der Suche nach der Wahrheit.

Alle Episoden in Zelda: Tears of the Kingdom

Während es 139 Nebenquests gibt, erwarten euch zusätzliche 60 Episoden in „Zelda: Tears of the Kingdom“ oder kurz Totk. Damit ihr gezielt nach zusammenhängenden Episoden in Totk suchen könnt, haben wir im Folgenden jeweils alle Missionen einer Questreihe aufgelistet.

Unspezifische Episoden

Angelstedts Befreiung

Ein Dorf voller Monster

Angelstedts Neugeburt

Bürgermeisterwahl in Hateno

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Deubran-Ruinen

Untersuche die Deubran-Ruinen

Wo Drachen wachen

Der lange Drachenwächter

Zwischen zwei Drachen

Audienz bei den sechs Drachen

Die Yiga im Untergrund

Große Feen und die Kapelle

© Nintendo/PlayCentral.de

Kilton und Koltin

Suche das Mayoi-Signum

Wo ist Koltin?

Matildas Aufbruch

Meine kleine Monstersammlung 1 – 5

Monsterwehr

Bringe den Ebenen Frieden!

Bringe Necluda Frieden!

Bringe Eldin Frieden!

Bringe Akkala Frieden!

Bringe Phirone Frieden!

Bringe Hebra Frieden!

Paen und der Kleeblatt-Kurier

© Nintendo/PlayCentral.de

Robelo und das Institut

Forschungsinstitut in Hateno

Der Pfad des Helden

Ein Sensor der Superlative

Des Tüftlers Teleport-Medaillon

Dein Hyrule-Handbuch

So erhaltet ihr Episodenquests in Tears of the Kingdom

NPCs in Tears of the Kingdom, die ein rotes Ausrufezeichen über ihrem Kopf besitzen, beauftragen euch mit Aufgaben. Ob es sich dabei um eine Nebenaufgabe, Hauptquest oder eben eine Episode handelt, ist im Vorfeld nicht ersichtlich. Erst im Questlog erkennt ihr, zu welcher Gattung die jeweilige Mission gehört

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!