Alle Mayoi in Zelda Tears of the Kingdom finden und Mayoi-Signum benutzen, so geht´s

Wer fleißig die offene Spielwelt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durchkämmt und jeden Winkel unter Augenschein nimmt, hat sicherlich auch schon eine Begegnung mit einem Mayoi gehabt. Diese mysteriösen Wesen lassen die Mayoi-Signum fallen, deren Nutzen vielen Spieler*innen nicht ganz klar ist. In diesem Guide geben wir zu diesem Thema eine ausführliche Antwort.

Mayoi und Mayoi-Signum: Suche das Mayoi-Signum

Wenn ihr wissen wollt, was ihr mit den Mayoi-Signum anfangen sollt, dann müsst ihr erst einmal Kilton und Koltin aufsuchen, die sich nordöstlich von Inneres Hyrule aufhalten, nämlich in der Schlucht von Eldin. Direkt am Minsh-See könnt ihr den knallbunten Verkaufsstand von Koltin bereits erblicken und müsst vor Ort nur noch mit seinem Bruder sprechen, um diese Quest zu erhalten.

Die Brüder befinden sich in der Schlucht von Eldin. © Nintendo Der Verkaufsstand befindet sich direkt am Minsh-See. © Nintendo

Sobald ihr mit Kilton gesprochen habt, kommt Koltin sichtlich geknickt aus einer Höhle und berichtet davon, dass er gerne ein Satori werden würde und genau dafür, so ist er zumindest überzeugt, muss er Mayoi-Siegel verputzen. Solltet ihr während dieser Begegnung bereits ein Mayoi-Signum besitzen, könnt ihr es ihm nun übergeben. Alternativ findet ihr in der Höhle hinter Koltin ein Mayoi und damit auch das Siegel.

Überreicht dem Kerlchen das Siegel und er wird zu der Überzeugung kommen, dass er noch ganz viele Mayoi-Signum essen muss, um seinen Traum zu erreichen. Doch statt bei euch zu bleiben, haut er einfach ab und muss von euch erneut gefunden werden. Dadurch wird automatisch die Folgequest Wo ist Koltin? aktiviert, die euch, wie der Titel schon verrät, auf die Suche nach Koltin schickt.

Sprecht hier mit Kilton und Koltin wird ebenfalls kurz danach auftauchen. © Nintendo

Mayoi und Mayoi-Signum: Wo ist Koltin?

Leider kann sich Koltin in ganz Hyrule aufhalten, weswegen Link seinen Bruder Kilton in Taburasa aufsuchen sollte, um sich nach dem Verbleib des Händlers zu erkundigen. Oder ihr folgt einfach unserem Guide, in welchem wir euch direkt verraten, wo ihr Koltin finden könnt. Euer Ziel liegt in der Akkala-Hochebene, südöstlich vom Todesberg. Auf dem Ulri-Berg, wenige Meter vom hiesigen Turm, taucht der Verkaufsstand auf, aber nur am Abend.

Sucht in der Akkala-Hochebene nach Koltin. © Nintendo Koltins Verkaufsstand taucht nur am Abend östlich des Turms auf. © Nintendo

Sollte es aktuell nicht Abend sein, wisst ihr ja mittlerweile bestimmt, wie man diesen Umstand in Zelda Tears of the Kingdom ändern kann. Schnappt euch ein bisschen Holz aus dem Inventar, einen Feuerstein und werft das ganze vor eure Füße, wo ihr den Feuerstein mit einem beherzten Schwerttreffer Funken sprühen lasst. So erhaltet ihr ein tolles Lagerfeuer, an welchem ihr rasten und den Abend einkehren lassen könnt. Der leuchtende Ballon sollte jetzt sichtbar sein.

Eure entdeckten Mayoi-Signum könnt ihr nun am Verkaufsstand von Koltin eintauschen und erhaltet dafür nützliche, witzige und teilweise auch überaus seltene Gegenstände, die euch kein anderer Händler in Hyrule anbieten wird. Einziger Nachteil: Ihr müsst Koltin stets die geforderte Menge Siegel auf einmal überreichen. Zu Beginn fängt er noch zaghaft mit 2 Mayoi-Signum an, später werden es aber immer mehr. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Anzahl Mayoi-Signum Gegenstand 1x Mayoi-Signum Bokblin-Maske 2x Mayoi-Signum Moblin-Maske 2x Mayoi-Signum 3x Hinox-Fußnagel 3x Mayoi-Signum Geistergewand 3x Mayoi-Signum 8x Feuer-Flederbeißerauge 3x Mayoi-Signum Echsalfos-Maske 3x Mayoi-Signum 5x Eis-Echsalfos-Schwanz 4x Mayoi-Signum Geister-Hakama 4x Mayoi-Signum Weißer-Leune-Massivhorn

Koltin verkauft euch viele tolle Sachen. © Nintendo

Alle Mayoi finden und Mayoi-Signum abstauben, so geht´s

Solltet ihr euch vorgenommen haben, alle Mayoi-Signum in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ zu finden, dann solltet ihr euch auf eine ungeheuerlich anstrengende Suche vorbereiten, denn es gibt wirklich viele Mayoi in der Welt. Tatsächlich könnt ihr in jeder Höhle ein Mayoi finden und zur Strecke bringen, um ein Mayoi-Signum zu erhalten.

Solltet ihr also mal eine Höhle entdecken – und davon gibt es reichlich im Spiel -, dann wartet nicht lange und erkundet sie. Neben reichlich Erz und anderen Kostbarkeiten gibt es irgendwo an einer Decke einen Mayoi, der euch gegenüber nicht feindlich gesinnt ist. Er blubbert ab und an ein paar Wasserblasen, die verursachen bei Link aber keinerlei Schaden.

© Der Herr des Waldes spielt natürlich auch wieder eine Rolle.

Erledigt das mysteriöse Wesen mit einem gezielten Schuss und es verwandelt sich nach seiner Niederlage in ein Rumi, das sofort verschwindet. Ihr könnt das Signum nun einfach aufnehmen und bei Bedarf zu Koltin bringen, um dafür einen besonderen Gegenstand zu erhalten. Wer gleich alles leer kaufen möchte, will aber sicher wissen, wo man Mayoi-Signum farmen kann.

In diesem Fall empfehlen wir euch, die Seite zeldadungeon.net aufzusuchen, die bereits seit Launch des Spiels eine tolle interaktive Map anbietet, auf welcher ihr euch so ziemlich alles anzeigen lassen könnt. Darunter auch jede Höhle im Spiel und damit jeden Aufenthaltsort von Mayoi. Jetzt müsst ihr nur noch alle abklappern und könnt euch an eurem Reichtum erfreuen.

Hier seht ihr alle Höhlen in Zelda Tears of the Kingdom. © Nintendo/zeldadungeon.net