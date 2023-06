Alle Nebenquests in Zelda: Totk – Alle Nebenaufgaben in der Übersicht

In Zelda Tears of the Kingdom erwarten euch zahlreiche Nebequests. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die von euch optional absolviert werden können. Um in der Handlung rund um Prinzessin Zelda weiterzukommen, müsst ihr den Bewohnern von Hyrule also nicht helfen. Dennoch bietet es sich an, die eine oder andere Quest am Wegesrand dennoch zu erfüllen.

Schließlich erwarten euch bei einem erfolgreichen Abschluss in fast allen Fällen Belohnungen, die bei zukünftigen Abenteuern ziemlich nützlich sein können.

Alle Nebenquests in Zelda: Tears of the Kingdom

Insgesamt bekommt ihr es in „Zelda: Tears of the Kingdom“ mit 139 Nebenquests zu tun, die über die gesamte Spielwelt verteilt sind und euch vor ganz unterschiedliche Aufgaben stellen. Damit ihr gezielt nach Nebenquests in Totk suchen könnt, haben wir alle Missionen in Regionen unterteilt aufgelistet.

Nebenquests im Inneren Hyrule

Angriff der Piraten

Bilder im Stall

Der beflissene Pilger

Der Brunnen-Fan

Die Bitte des Stallarbeiters

Der unfertige Unterstand

Hatz auf hurtige Hühner

Operationen, Teil 1

Operationen, Teil 2

Sturz in den Brunnen

Tagesmenü

Wo ist mein Pferd?

Ein Traum von einem Wagen

Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 3

Nebenquests in den Hebra

Angriff auf die Vorräte

Der Schatz der drei Quellen

Die verschlossene Tür

Das eroberte Zelt

Das Hebra-Riesenfossil

Die Eiswasserhöhle

Die Suche nach dem Heiligtum

Die verschüttete Höhle

Die verschwundene Königin

Ein brandneuer Flugparcours

Helle Pilze in dunkler Höhle

Handeln mit einer Orni

Die Hängebrücke der Orni

Genlis Selbstgekochtes

Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 2

Pfeilmacherin Mollis Bitte

Die Muttergöttinnenstatue

Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung

Nebenquests in Eldin

Beliebter Bernstein

Das Lorenland hat eröffnet!

Der gereifte Feuerstein

Der Schatz der Echsal-Seen

Die Seele der Goronen

Die Suche nach Goropolis

Felsenfilet, sonst nichts

Feuer frei mit Loren!

Loren für Vollprofis

Goronen im Mondlicht

Goropolis, Stadt der Legenden

Ramdas Schatz: Erwachen-Serie 1

Ramdas Schatz: Grimmige Gottheit

Die Jagd nach Ramdas Schatz

Ramdas Schatz: Zwillingsmanuskript

Ramdas Schatz: Piratenmanuskript

Ramdas Schatz: Kriegerinnenmanuskript

Schön aufessen!

Unser Schatz

Verborgene Felsschmelz-Quelle

Zurückgelassen

Nebenquests in Akkala

Das Eldin-Riesenfossil

Die Piratenmeute

Die stärkste Waffe!?

Auf einen Schlag

Dein ganz eigenes Traumhaus

Präzise Lenkung

Statue der Göttin der Kraft

Teilnahme am Taburasa-Rennen

Was ist da drin?

Irrland-Prophezeiung

Nebenquests Quellen von Ranelle

Der blaue Stein

Der Schatz der Dankbarkeit

Das perfekte Gericht

Der Schatz des Großen Fisches

Die endlose Standpauke

Die Feste auf dem Jaabu-Plateau

Die Pracht der Zoras

Die unbeschwerte Ehefrau

Die Zora-Prinzessin im Mondlicht

Ein krabbulöses Geschäft

Opfer für die Freundschaft

So ein Schlamassel

Ein ungeladener Gast

Statue der Göttin der Weisheit

Nebenquests in Necluda

Auf den Spuren der Hühner

Der verschwundene Gasthausbesitzer

Die Miasma-Misere

Die richtige Strategie

Drei Riesenbrüder in drei Höhlen

Reise in die Vergangenheit

Ein neues Reckengewand

Anschauungsunterricht 1 & 2

Umes Feldfrüchte

Dodanz, der Milchspezialist

Eine Spezialität aus Hateno

Design mit Schleim

Mansas Geschenksuche

Hilferuf aus der Flasche

Der Ausbau von Angelstedt

Papas blaues Hemd

Ein Boot in Not

Raleras Dilemma

Suche nach dem Piratenversteck

Nebenquests in Gerudo

Bring mich zu den Ruinen

Das Geheimnis der Kriegerinnen

Das Gerudo-Riesenfossil

Das verirrte Karawanen-Mitglied

Der Schatz in der Gerudo-Wüste

Der Stolz der Gerudo

Der wahre Heldenmut

Die verschwundene Besitzerin

Leidenschaftliche Dekoration

Talias Herausforderung

Tauwetter im Eiskeller

Aufräumen für Piaffe

Getrennt im Gerudo-Tal

Das Griock-Herz

Tschüss, Gestrüppkugeln!

Kälte-Ausdauerwettstreit

Hitze-Ausdauerwettstreit

Südliches-Irrschloss-Prophezeiung

Nebenquests im Wald von Hyrule

Geheimer Raum im Deku-Baum

Valnus‘ Schatzsuche

Wundersame Wirbel

Statue der Göttin des Mutes

Drei Riesenbrüder in drei Höhlen

Antike Dolche aus dem Untergrund

Der beflissene Pilger

So erhaltet ihr Nebenquests in Tears of the Kingdom

Grundsätzlich solltet ihr in Tears of the Kingdom möglichst mit allen NPCs sprechen, auf die ihr in den verschiedenen Regionen trefft. Oft haben diese für euch hilfreiche Tipps zu bestehenden Missionen. NPCs mit einem roten Ausrufezeichen über ihrem Kopf verfügen zudem jeweils über eine Quest für euch. Dabei kann es sich um eine Haupt-, Neben- oder Episodenquest handeln.

Die meisten Quests erhaltet ihr im Spähposten in der Region Inneres Hyrule (direkt vor dem schwebendem Schloss) oder in Dörfern wie dem Dorf der Zoras, Kakariko, Gerudo-Stadt, Dorf der Orni, Goronia, Taburasa oder in Hateno.

Habt ihr im Rahmen der Hauptquest Untersuche die vier Regionen einige dieser Orte erkundet und von dem jeweiligen Übel befreit, ergeben sich weitere Nebenaufgaben, die ihr dann angehen könnt, aber nicht müsst.

Wir empfehlen euch eine gute Mischung an Hauptaufgaben und Nebenquests anzustreben, damit ihr genügend Abwechslung habt und immer über genügend Rubine verfügt, um in neue Rüstungen und weitere wichtige Ausrüstungsgegenstände investieren zu können.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!