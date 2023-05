Der wahre Heldenmut: Alle 7 Kugeln der Kriegerinnen in Zelda Tears of the Kingdom finden (Lösung)

Die Sekundärmission Der wahre Heldenmut wird freigeschaltet, sobald ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Nebenaufgabe Das Geheimnis der Kriegerinnen abgeschlossen habt. In der Folgemission sollt ihr die 7 Kugeln der Kriegerinnen finden und zu Rotana nach Gerudo-Untergrundstadt bringen. Wie ihr das macht, verraten wir euch in diesem Guide.

Der wahre Heldenmut: So findet ihr alle 7 Kugeln der Kriegerinnen

Um diese Quest in Zelda Tears of the Kingdom zu erhalten, müsst ihr erst einmal ein wenig Vorarbeit leisten. Sobald ihr die Untergrundstadt der Gerudo betreten habt, sucht die Archäologin Rotana nahe der Verkaufsstände auf und absolviert ihre erste Quest: Das Geheimnis der Kriegerinnen: Alle 4 Monumente in Zelda Tears of the Kingdom.

Sobald ihr eure Belohnung bekommen habt und Rotana zu den Statuen aufgebrochen ist, schnappt ihr euch via Ultra-Hand die Kugel, die noch immer am Ort eurer ersten Begegnung mit der Auftraggeberin liegt, und bringt diese zu den Statuen der Kriegerinnen, die sich nahe der Sandrobben befinden, also dort, wo es auch zu den Ruinen geht.

© Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die erste Kugel finden

Schaut euch das Symbol auf der Kugel an und ihr erkennt, dass es sich um das gleiche Symbol handelt, dass auch auf der Statue ganz links zu finden ist. Hebt die Kugel nun also an und setzt sie in die Kuhle oberhalb des Schwerts. Sie passt genau und, sobald ihr Ultra-Hand beendet habt, führt dazu, dass Rotana vor Begeisterung fast überschäumt.

Nun möchte sie natürlich, dass Link ihr die restlichen sechs Kugeln ebenfalls bringt, schließlich ist nach dem Einsetzen der Ersten überhaupt nichts passiert. Sie gibt euch sogar noch einen Tipp mit auf den Weg, wie ihr die restlichen Kugeln in „Der wahre Heldenmut“ finden könnt, nämlich, indem ihr Königin Rijus Hofrobbe Patrizia konsultiert.

Bedenkt, dass ihr die Hilfe von Patrizia erst annehmen könnt, nachdem ihr den Donnertempel in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ abgeschlossen habt. Solltet ihr dabei Probleme bekommen, stehen wir euch mit unserem Guide Den Donnertempel in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren: Alle 4 Energiespeicher aufgeladen gerne mit Rat, Tipps und Tricks zur Seite.

Achtet darauf, dass die Symbole auf Kugel und Statue übereinstimmen. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die zweite Kugel finden

Wir bleiben in der Untergrundstadt und begeben und in das Schlafquartier, welches ihr hinter der Bar, nahe der Gefängniszelle findet. Der Ort hat eine Kochstelle und bot während des Sandsturms noch Massagen an, sollte nach Abschluss der Gerudo-Quest aber weitgehend leer stehen. Doch in einer Nische rechts oben sind noch Materialien.

Klettert links die Leiter hoch und schaut zur anderen Seite des Raums und ihr seht das verräterische Glitzern von Edelsteinen und dahinter die nächste Kugel. Klettern ist hier leider nicht möglich und die Ultra-Hand kommt auch nicht ran, daher stehen euch diese Optionen leider nicht zur Verfügung. Aber eine andere Fähigkeit kann hier dennoch genutzt werden.

Nämlich der Deckensprung. Stellt euch direkt unter den Bereich, wo Kugel, Salzstein und Topas zu finden sind und brecht so einfach durch die Decke. Schnappt euch die Kugel und tragt sie zu Rotana zurück, wo ihr zur Belohnung eine Frostmelone erhaltet. Setzt die Kugel nun bei der passenden Statue ein, nämlich der Dritten von rechts.

In dieser Nische befindet sich die nächste Kugel. © Nintendo Mit dem Deckensprung kommt ihr ganz leicht ran. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die dritte Kugel finden

Doch die Quest „Der wahre Heldenmut“ ist natürlich noch längst nicht vorbei. Die dritte Kugel lässt aber auch nicht lange auf sich warten, ist sie doch weder versteckt noch schwer zu erreichen. Begebt euch einfach in die Bar, direkt neben der Gefängniszelle, und schaut euch dort den Sitzbereich neben dem Verkaufstresen an.

Solange die Gerudo sich noch in der Untergrundstadt verstecken, wird die gesuchte Kugel an besagtem Ort als Rückenlehne missbraucht und die Besitzerin weigert sich, euch das Artefakt einfach zu geben. Daher bleibt euch nichts anderes übrig, als erst einmal den Donnertempel abzuschließen, denn vorher kommt ihr hier nicht weiter.

Sobald die Gerudo-Questreihe komplett abgeschlossen wurde, kehren die Gerudo an die Oberfläche zurück und ihr könnt euch den Orb einfach nehmen. Kehrt damit wie gewohnt zu Rotana zurück, wo ihr noch eine Frostmelone erhaltet und die Kugel zu ihrer Statue bringen könnt, in diesem Fall die in der Mitte, sowohl von links als auch von rechts die Vierte.

Nach Abschluss des Donnertempels könnt ihr euch die Kugel einfach nehmen. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die vierte Kugel finden

Für die nächste Kugel in „Der wahre Heldenmut“ müsst ihr die Gerudo-Untergrundstadt verlassen und zurück zum Eingang der Stadt laufen. Wenn ihr durch den Torbogen die Stadt betretet, geht sofort nach links (Osten), an dem Brunnen vorbei, der euch zum Gerudo-Geheim-Club führt. Bevor ihr das Gehege der Robben erreicht, folgt ihr links den Treppenstufen nach oben.

Direkt neben einer Gerudo-Lanze liegt die gesuchte Kugel, die ihr nun nur noch den ganzen Weg zu eurer Auftraggeberin zurückschleppen müsst, wofür es natürlich eine Frostmelone gibt. Also verhungern werdet ihr während dieser Quest schon mal nicht. Packt die Kugel auf die zweite Statue von links und macht euch dann auf die Suche nach Kugel #5.

Geht links die Treppe hoch und ihr steht direkt vor der nächsten Kugel. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die fünfte Kugel finden

Nutzt wieder den Eingang nach Gerudo-Stadt als Ausgangspunkt, dieses Mal geht es aber nicht nach links (Osten), sondern nach rechts (Westen). Der gesuchte Orb liegt dort direkt neben einem Wassergefälle und zwei Vasen, doch wenn ihr versucht ihn mitzunehmen, werdet ihr von der Gerudo Velora gestoppt, die Talia als Besitzerin der Kugel benennt.

Talia kann nur am Abend bei der Kugel angetroffen werden und zu dieser Tageszeit ist sie es auch, die euch davon abhält, das Objekt eurer Begierde mitzunehmen. Sprecht sie an und ihr könnt die Sekundäraufgabe Talias Herausforderung annehmen, welche es euch ermöglicht, den hübschen Ball ausleihen zu dürfen. Dafür müsst ihr aber natürlich gewinnen.

Talia wird irgendwo in der Untergrundstadt eine Stofftierrobbe verstecken und Link muss diese innerhalb von 1:30 Minuten finden. Während Talia die Robbe versteckt, erhaltet ihr bereits einen Hinweis darauf, wo sie sein wird, klickt ihren Monolog also nicht einfach weg. So weisen nasse Füße beispielsweise auf das Wandgemälde hin, wo ja alles unter Wasser steht.

Solltet ihr die Robbe nicht sofort finden können, ist das natürlich kein Beinbruch, denn ihr dürft es so oft versuchen wie ihr wollt. Früher oder später werdet ihr das Stofftier schon finden und könnt die Kugel endlich zu Rotana bringen. Schnappt euch die Frostmelone und platziert die Kugel auf der dritten Statue von links. Dann geht es mit „Der wahre Heldenmut“ weiter.

Talia kann an dieser Stelle am Abend angetroffen werden. © Nintendo So sieht das Stofftier aus, das ihr finden müsst. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die sechste Kugel finden

Stellt euch vor den Palast beziehungsweise vor die Treppen, die nach Gerudo-Untergrundstadt führen und schaut nach links (Osten). Dort befindet sich ein begehbares Gebäude, auf dessen Dach sich gigantische Sandablagerungen befinden. Klettert dort hoch oder benutzt im Inneren den Deckensprung, um auf das Dach zu gelangen wo ihr erst einmal nichts weiter sehen könnt.

Ein genauer Blick offenbart aber, dass sich hier ein gewöhnlicher Sandhaufen befindet, der mit einem Ventilator oder einem Krog-Wedel beseitigt werden kann. Und was kommt darunter zum Vorschein? Kugel Nummer Sieben. Und damit eine neue Frostmelone. Platziert auch diese Kugel und ihr müsst nur noch Eine finden, um diese Mission abschließen zu können.

Direkt voraus seht ihr das gesuchte Gebäude. © Nintendo Beseitigt den Sandhaufen und die Kugel kommt zum Vorschein. © Nintendo

Der wahre Heldenmut: Die siebte Kugel finden

Die siebte und damit letzte Kugel in „Der wahre Heldenmut“ erfordert leider ein wenig Laufarbeit, denn es handelt sich um die einzige Kugel, die nicht in Gerudo-Stadt beziehungsweise in Gerudo-Untergrundstadt gefunden werden kann und zudem wird man euch diesen Orb nicht einfach so überlassen. Aber alles der Reihe nach. Sucht nach Abschluss des Donnertempels erst einmal den Wüstenbasar auf.

Der Basar befindet sich in einer Oase nordöstlich der Stadt und kann über die Teleportfähigkeit des Maya-tata-Schreins problemlos erreicht werden. Die siebte Kugel liegt bei zwei Reisenden, gegenüber von der Feuerstelle, unweit der Wasserquelle. Sprecht sie an oder versucht die Kugel zu nehmen und die Nebenquest Das verirrte Karawanen-Mitglied wird aktiviert.

Sucht den Wüstenbasar an der markierten Stelle auf. © Nintendo Direkt neben den Auftraggebern liegt die letzte Kugel. © Nintendo

Leider geben euch Robsten und Benjamin nicht viele Informationen mit auf den Weg, wo ihr ihren Anführer finden könnt. Lediglich, dass er Richtung Westen gerannt ist und dass Link einen markanten Ort mit einem hohen Gebäude suchen soll. Doch zum Glück habt ihr ja uns und diesen Guide, daher könnt ihr euch die unnötige Sucherei sparen.

Ponthos kann sich nun an zwei Orten befinden. Beide drehen sich um den Brunnen am Wüstenbasar, den ihr am östlichen Rand der Oase betreten könnt. Habt ihr den Donnertempel bereits abgeschlossen, schlagt euch durch die Felswände im Untergrund, bis ihr euch beinahe direkt unter der Oasenquelle befindet. Dort sollte der gesuchte Mann hocken und auf Hilfe warten.

Betretet diesen Brunnen, nehmt aber Waffen mit, die Gestein zerstören können. © Nintendo Ungefähr auf dieser Höhe könnt ihr den Gesuchten antreffen. © Nintendo

Habt ihr den Donnertempel noch nicht abgeschlossen, kann Ponthos an der gleichen Stelle entdeckt werden, jedoch überirdisch. Alles, was ihr nun noch tun müsst, ist, mit dem Mann zu sprechen beziehungsweise alle Steinwände auf dem Weg zum Brunnen zu zerschlagen, damit Ponthos die Höhlen verlassen und zu seinen Kameraden zurückkehren kann.

Natürlich müsst ihr die Kugel nun nach Gerudo-Stadt bringen, was ein ganz schön langer Weg ist. Wir empfehlen euch, ein Gefährt mit Ultra-Hand zu bauen und den Orb auf diese Weise zu Rotana zu bringen, ansonsten seid ihr einige Minuten zu Fuß in der Wüste unterwegs. Holt euch die Frostmelone ab, platziert den Orb und ihr habt diese Quest fast geschafft.

© Nintendo

Der wahre Heldenmut: Das Heiligtum der Gerudo-Kriegerinnen

Habt ihr die letzte Kugel eingesetzt, wird sich ein geheimer Raum öffnen, wo ihr die Inschrift der Steintafel lesen müsst, um diese Mission in die finale Phase zu bringen. Ihr sollt mitsamt der großen Kugel in diesem Raum den Eingang zum Heiligtum erreichen. Was für euch bedeutet, dass ihr die große Kugel mit Ultra-Hand schnappt und die Untergrundstadt damit verlasst.

Lauft mit der achten Kugel aus Gerudo-Stadt raus und direkt nach Norden, zu den Nord-Gerudo-Ruinen, also dahin, wo ihr Königin Riju das erste Mal getroffen habt. Viele Gegner lauern auf dem Weg zum Glück nicht, vor allen Dingen, wenn ihr am Tag unterwegs seid. Solltet ihr dennoch einmal sterben, müsst ihr die Kugel wieder am Anfangsort abholen.

Leider müsst ihr die achte Kugel den ganzen Weg schleppen. © Nintendo Lasst die achte Kugel am Zielort in das Loch fallen. © Nintendo

Sucht die Markierung auf und ihr findet ein Loch im Boden, in welches ihr die große Kugel einfach reinfallen lasst. So öffnet sich ein Durchgang und ihr erhaltet Zutritt zu einem neuen Bereich. Entfernt via Ultra-Hand die Steinplatten auf dem Boden, um ein weiteres Loch freizulegen und noch tiefer in die Ruinen vordringen zu können.

Am Ende des Gangs geht es in die Tiefe, wo ihr schließlich hochklettern müsst, um auf die mittlere Ebene zu gelangen. Springt bei dem Vorsprung kurz, um diesen zu überwinden und nicht abzurutschen. Im nächsten Raum verschiebt ihr die Steintafel ganz links, um den Gang dahinter freizulegen. Hinter den anderen beiden Platten befinden sich lediglich Pfeile und ein Feind.

Die letzten Rätsel in diesem Gebiet sind zum Glück nicht sonderlich schwer. © Nintendo Wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr es quasi schon geschafft. © Nintendo

Am Ende des nächsten Gangs zerstört ihr die brüchige Felswand und achtet dahinter darauf, nicht mit den fallenden Bodenplatten in die Tiefe zu stürzen. So erreicht ihr schließlich den finalen Raum mit der Statue der achten Kriegerin. Nehmt in diesem Raum alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist, es sind nämlich einige Kostbarkeiten dabei.

Lest unbedingt noch die Steintafel direkt vor der Statue, damit die Quest aktualisiert wird, und kehrt dann zu Rotana zurück, um „Der wahre Heldenmut“ endlich abschließen zu können. Zur Belohnung überlässt euch die Archäologin einen Diamanten, den ihr sicherlich noch gut gebrauchen könnt. Und sei es nur, um ihn gegen viele Rubine einzutauschen.