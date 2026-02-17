Xbox Game Pass Ultimate – Microsoft bestätigt acht neue Spiele fürs Abo

Xbox Game Pass Ultimate bekommt schon bald Nachschub: Microsoft hat acht weitere Spiele bestätigt, die in nächster Zeit im Abo landen sollen. Für Abonnenten in Deutschland heißt das vor allem mehr Auswahl über Konsole, PC und Cloud hinweg, je nachdem, welche Version ein Titel unterstützt. Gerade bei Game Pass Ultimate bleibt der Reiz, Neuheiten und Backlog-Futter ohne Extra-Kaufkosten ausprobieren zu können, solange sie im Katalog verfügbar sind.

Welche Games genau dabei sind, hängt wie immer von der offiziellen Ankündigung ab, inklusive Plattformen und konkreten Terminen. Klar ist aber: Es geht um eine neue Welle, die den Ultimate-Katalog wieder spürbar erweitern soll, und damit auch um frischen Stoff für alle, die gerade nach dem nächsten Koop-Abend, einem Solo-Abenteuer oder einer schnellen Runde zwischendurch suchen.

Die neue Game-Pass-Welle im Überblick

Welche acht Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass Ultimate? Bestätigt ist eine Liste mit insgesamt acht kommenden Zugängen, die demnächst in Game Pass Ultimate aufgenommen werden. Die vollständigen Details wie Release-Tage im Abo, unterstützte Plattformen und mögliche Einschränkungen (Konsole, PC, Cloud) werden üblicherweise pro Titel separat kommuniziert, gerade wenn es Day-One-Veröffentlichungen oder zeitlich versetzte Starts gibt.

Wichtig für euren Alltag mit Ultimate: Selbst wenn ein Titel grundsätzlich in Game Pass Ultimate auftaucht, kann die jeweilige Verfügbarkeit je nach Gerät variieren. Manche Spiele sind nur auf Konsole und Cloud spielbar, andere nur auf PC, viele aber auch auf beiden Systemen. Wer unterwegs per Cloud zocken will, sollte zudem darauf achten, ob der Titel Xbox Cloud Gaming unterstützt.

Was das für Abonnenten in Deutschland bedeutet

Warum ist das Update für Game Pass Ultimate gerade jetzt spannend? Jede neue Welle verändert nicht nur den Katalog, sondern auch die Planung für eure nächsten Wochenenden. Acht zusätzliche Spiele auf einmal sind ein ordentliches Paket, das sich besonders lohnt, wenn ihr gerne quer durch Genres probiert, statt euch auf ein einzelnes Vollpreis-Spiel festzulegen.

Für viele in Deutschland bleibt Game Pass Ultimate außerdem der bequemste Mix aus Bibliothek und Flexibilität: Konsole im Wohnzimmer, PC am Schreibtisch und optional Cloud auf kompatiblen Geräten. Gerade bei Spielen, die sich gut in Sessions spielen lassen, macht das Hin und Her zwischen Plattformen einen echten Unterschied, weil ihr nicht an ein Gerät gebunden seid.

So holt ihr das meiste aus den Neuzugängen heraus

Wie lohnt sich Game Pass Ultimate am meisten, wenn acht neue Titel anstehen? Wenn ihr euren Backlog im Griff behalten wollt, hilft ein kleiner Plan: Erst die Spiele antesten, die euch sofort ansprechen, dann ein bis zwei Favoriten fest einplanen und den Rest als Bonus für zwischendurch nutzen. Bei Game Pass ist der größte Vorteil schließlich nicht, alles durchzuspielen, sondern schnell herauszufinden, was bei euch wirklich klickt.

Praktisch ist auch, dass ihr bei vielen Titeln ohne großes Risiko in neue Genres reinschnuppern könnt. Wer sonst selten etwas außerhalb der Komfortzone kauft, kann hier einfach mal reinspielen und entscheiden, ob es für die nächste längere Session reicht oder eher ein Kandidat für kurze Abende bleibt.

Ausblick auf die nächsten Wochen im Abo

Wann könnt ihr mit den acht neuen Spielen im Katalog rechnen? Die acht bestätigten Games sollen demnächst in Game Pass Ultimate erscheinen, typischerweise gestaffelt über mehrere Tage oder Wochen. Sobald Microsoft die einzelnen Termine und Plattformen pro Titel freigibt, wird klar, welche Spiele zuerst verfügbar sind und welche später nachziehen.

Bis dahin lohnt es sich, die eigene Download-Liste und den Speicherplatz auf Konsole oder PC schon mal im Blick zu behalten, gerade wenn mehrere größere Titel dabei sind. So steht ihr nicht genau dann vor dem nächsten Update-Marathon, wenn ihr eigentlich direkt loslegen wollt.

Auf welche der acht kommenden Game-Pass-Ultimate-Neuzugänge habt ihr am meisten Bock, und welche Genres fehlen euch aktuell noch im Abo? Schreibt es gerne in die Kommentare.