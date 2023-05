Komplette Hitze-Rüstung: So findet ihr das Wüsten-Set in Zelda Tears of the Kingdom

Nicht nur in der Gerudo-Wüste ist es brechend heiß, deswegen braucht Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom immer mal wieder eine ordentliche Hitze-Rüstung, um einen kühlen Kopf bewahren zu können und nicht an einem Hitzestich zu sterben. Und genau dafür gibt es das Wüsten-Set und wie ihr diese luftigen Klamotten erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Hitze-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr das komplette Wüsten-Set

Während der Hauptmission Untersuche die vier Regionen verschlägt es den wackeren Recken Link auch in die Gerudo-Wüste, wo es leider jeden Tag brechend heiß ist. Bei solcher Hitze ist es kein Wunder, wenn ihr vor eurer Ankunft in der Gerudo-Stadt erst einmal die Oase, also den Wüstenbasar aufsuchen wollt. Ein angenehmer Ort, nur wenige Laufminuten westlich vom Stall der Schlucht.

Und wie es der Zufall so will, findet ihr an diesem kühlen Ort auch schon das erste Teil der Hitze-Rüstung, nämlich das Wüsten-Stirnband. Ihr könnt diesen Teil des Wüsten-Sets bei der Händlerin Saiga kaufen, die ansonsten auch gar keine weiteren Kleidungsstücke im Angebot hat. Doch wer ihr das gute Teil abkauft, bekommt dafür wichtige Informationen.

Saiga verrät euch in diesem Fall nämlich, wo ihr die anderen beiden Teile des Sets finden könnt. Laut Gerüchten befindet sich der Wüsten-Beinschutz und der Wüsten-Schulterschutz nämlich in einem Gerudo-Geheim-Club, der sich in Gerudo-Stadt befinden soll und zwar hinter der Boutique Wüstenblume. Wie man diesen Club erreicht, verrät sie euch nur leider nicht.

Das ist der Brunnen, in den ihr springen wollt, um die Hitze-Rüstung zu finden. © Nintendo Der gesuchte Brunnen befindet sich direkt hinter dem Haupteingang zur Stadt. © Nintendo

Aber wir. Folgt unserem Guide Zelda Tears of the Kingdom: Wie komme ich in die Stadt der Gerudo? nach Gerudo-Stadt und schaut euch dort nach einem der vier Brunnen um, die in den Untergrund führen. Der Brunnen, den ihr sucht, befindet sich bei der beschriebenen Boutique. Geht einfach vom Haupteingang zur Stadt zum ersten Brunnen auf der linken Seite und springt ins kühle Nass.

Unten im Wasser angekommen folgt ihr dem Verlauf des Wassers nur wenige Schritte, bis ihr auf der linken Seite ein brüchige Felswand seht. Hier müsst ihr euch mit Donnerblumen oder einem Felsbrocken, der an eine Waffe angebracht wurde, durch das Gestein prügeln. Es folgen gleich mehrere Ansammlungen von Selsen, die beseitigt werden müssen.

So landet ihr schließlich in einem Gang mit Steinsäulen. Genau der richtige Ort, um mit dem Deckensprung nach oben zu hüpfen und durch das Gestein in den geheimen Club zu schwimmen. Greta, die Verkäuferin, wird zwar überrascht bis entsetzt sein, euch so plötzlich zu sehen, doch ist sie dennoch bereit, euch die Hitze-Rüstung zu verkaufen.

Wüsten-Stirnschutz

Beschreibung : Gerudo-Ausrüstung für Männer. Die Eiskraft des Saphirs befähigt den Träger, großer Hitze zu trotzen.

: Gerudo-Ausrüstung für Männer. Die Eiskraft des Saphirs befähigt den Träger, großer Hitze zu trotzen. Effekt : Hitzeschutz

: Hitzeschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Händler beim Wüstenbasar, Gerudo-Wüste

: Händler beim Wüstenbasar, Gerudo-Wüste Kosten: 450 Rubine

Wüsten-Schulterschutz

Beschreibung : Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheim-Club erhältlich ist. Der Saphir enthält die Kraft des Eises und befähigt den Träger, großer Hitze zu trotzen.

: Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheim-Club erhältlich ist. Der Saphir enthält die Kraft des Eises und befähigt den Träger, großer Hitze zu trotzen. Effekt : Hitzeschutz

: Hitzeschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Gerudo-Geheim-Club, Gerudo-Stadt

: Gerudo-Geheim-Club, Gerudo-Stadt Kosten: 1.300 Rubine

Wüsten-Beinschutz

Beschreibung : Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheim-Club erhältlich ist. Ein Saphir reduziert dank der Kraft des Eises die Auswirkungen von Hitze auf den Träger.

: Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheim-Club erhältlich ist. Ein Saphir reduziert dank der Kraft des Eises die Auswirkungen von Hitze auf den Träger. Effekt : Hitzeschutz

: Hitzeschutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Gerudo-Geheim-Club

: Gerudo-Geheim-Club Kosten: 650 Rubine

Im Gerudo-Geheim-Club gibt es neben den beiden Teilen der Hitze-Rüstung auch noch zwei weitere Stiefel, nämlich die Schneestiefel für 1.300 Rubine, die euer Tempo im Schnee erhöhen, und die Sandstiefel für 1.200 Rubine, die eure Geschwindigkeit im Sand deutlich erhöhen. Wer das nötige Taschengeld entbehren kann, sollte diese nützlichen Treter gleich mitnehmen.