Zelda Tears of the Kingdom: Wie komme ich in die Stadt der Gerudo?

In dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom habt ihr in allen Himmelsrichtungen viel zu tun und sogar in der heißen Wüste im Südwesten habt ihr eine Aufgabe. Nämlich, die Stadt der Gerudo zu untersuchen. Doch wie ihr schnell sehen werdet, ist es gar nicht so einfach, das Dorf zu erreichen. Geschweige denn zu betreten.

In diesem Guide wollen wir euch daher ganz genau beschreiben, was ihr tun müsst, um in der Gerudo-Wüste erfolgreich zu sein. Das beinhaltet eine Wegbeschreibung zum Turm in Gerudo-Tal, die Lösung, wie schließlich die Stadt der Gerudo erreichen könnt, und natürlich verraten wir euch auch, wie ihr schließlich in den Ort hinein gelangt.

Die Stadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom erreichen: Der Weg zum Turm in Gerudo-Tal

Im Verlauf der Handlung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhaltet ihr das Hauptziel Untersuche die vier Regionen. Und zu diesen vier Regionen gehört natürlich auch die Gerudo-Wüste im Südwesten des Landes. Ein unwirtlicher Ort, der sich nur mit Medizin beziehungsweise Proviant gegen zu heißes Wetter durchschreiten lässt.

Um hier voranzukommen und die Straßen und Ortschaften auf der Karte sehen zu können, solltet ihr zuallererst den Turm in Gerudo-Tal aktivieren. Wie ihr diesen Turm erreichen könnt und was ihr vor Ort machen müsst, verraten wir euch in dem separaten Guide Den Turm in Gerudo-Tal in Zelda Tears of the Kingdom erreichen, so geht’s.

Solltet ihr den langen Weg über die Straße gewählt haben, begegnet ihr kurz vor dem Tal der Kriegerin Irune, die euch über die extremen Temperaturschwankungen aufklärt. Solltet ihr via Pferd reisen, müsst ihr das treue Reittier bei der Station in der Nähe abgeben. Zudem stellt euch Irune vier Fragen, die ihr korrekt beantworten müsst:

Frage Antwort Was hilft bei Kälte? Ein Lagerfeuer Wo kann man sich am besten abkühlen, wenn es heiß ist? Im Schatten Welche Kochzutat hilft gegen Kälte? Frostling Welcher Ort im Gerudo-Tal ist geschützt vor den Temperaturschwankungen? Eine Höhle

Habt ihr Irunes Fragen beantwortet, schenkt diese euch zur Belohnung eine Wasserfrucht, die ihr in der Wüste wirklich gut gebrauchen könnt. Anschließend geht es zu Fuß weiter. Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass ihr wirklich genügend Proviant beziehungsweise Medizin für heißes Klima dabei haben solltet, ansonsten macht Link nach wenigen Metern schlapp.

Nach eurer Begegnung mit Irune geht es durch die komplette Schlucht, vorbei an der Höhle am Stykral-Plateau, wo ihr wie gewohnt ein Mayoi-Siegel abstauben könnt. Kurz hinter dem Materialdepot gabelt sich der Weg. Links geht es zur Neuen Straße, die als unwegsam gilt, und rechts erreicht ihr die Alte Straße, die vom Fluss blockiert wird.

© Nintendo.

Die Neue Straße hält kaum Überraschungen für euch parat. Sie ist recht lang und immer mal wieder werden euch ein paar Gegner nerven, aber nichts, was eine wirkliche Gefahr darstellt. Erklimmt bei der großen Felsunterführung den Felsen und ihr erreicht schließlich den Turm in Gerudo-Tal, wo sich die Karte dieses Gebiets komplett aufdecken lässt.

Die Alte Straße führt euch nach einiger Zeit zu einem Fluss, dem ihr folgen müsst, um den Turm zu erreichen. Ab einem gewissen Punkt wird der Fluss zwar zu tief, um zu Fuß voranzukommen, doch dankenswerterweise liegen am Flussrand Materialien, um ein Floß samt Ventilator und Steuereinheit bauen zu können, wodurch ihr den Fluss hinauffahren könnt.

Der Weg über die Alte Straße und über den Fluss bringt euch nach und nach an interessanten Orten vorbei. Darunter die Höhle am Naboru-Berg, der Raka-kudadjit-Schrein und die Höhle am Umetake-Hochland. Habt ihr den Wasserfall erreicht, schwimmt diesen mit der Zora-Rüstung empor oder erklimmt die Felswand auf der gegenüberliegenden Seite.

Zora-Rüstung samt Fundort und Reparatur. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Stadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom erreichen: Durch den Sandsturm gelangen

Habt ihr den Turm in dieser Region erreicht, ist der Weg fortan einfach, schließlich braucht ihr nur noch der Straße folgen, bis ihr die Oase in der Wüste erreicht habt. Doch ab da wird es schwerer, denn hinter der Oase tobt ein schlimmer Sandsturm. Deckt euch in der Oase also ordentlich mit Vorräten ein, denn ihr habt noch immer einen langen Weg vor euch.

Der Sturm macht es äußerst schwer, die Stadt der Gerudo zu erreichen, denn sobald ihr euch in ihm befindet, wird die Sicht sehr trübe und die Weltkarte sowie Minimap werden deaktiviert. Es gibt aber gleich zwei Möglichkeiten, wie ihr diesen Sturm hinter euch lassen könnt, um ohne größere Probleme zu Stadt zu gelangen.

© Nintendo.

Die Stadt der Gerudo via Sandrobbe erreichen

Auf der Straße zwischen dem Stall der Schlucht und dem Wüstenbasar befindet sich der Sandrobbenverleih, wo euch eine Dame namens Kohmi für 20 Rubine eine Sandrobbe ausleiht. Für 50 Rubine gibt es sogar einen netten Schild obendrein, was ein wirklich gutes Geschäft ist, denn so könnt ihr auf dem Schild stehen, während die Robbe Link zieht.

Mit der Wüstenrobbe müsst ihr nur noch Pi mal Daumen die Richtung beibehalten und die etwaigen Gegner im Sturm ignorieren. Solltet ihr doch mal die Übersicht verlieren, nutzt die großen Sandwirbel zu eurem Vorteil. Springt hinein, setzt das Parasegel ein und ihr werdet nach oben getragen, wo ihr nach der Stadt Ausschau halten könnt.

© Nintendo.

Den Sandsturm einfach überfliegen

Solltet ihr ein paar Ausdauertränke oder entsprechenden Proviant dabei haben, könnt ihr es euch auch ganz leicht machen. Kehrt zum Turm in Gerudo-Tal zurück und lasst euch dort in die Luft schleudern. Danach schwebt ihr einfach nach Südwesten, bis ihr bei der Gerudo-Stadt landen könnt. Somit habt ihr den Sandsturm einfach überflogen.

Die Stadt selbst ist leider komplett leer und auch ziemlich beschädigt. Die Gerudo haben sich in den Untergrund zurückgezogen und genau da wollt ihr auch hin. Denkt an den Sorjotanig-Schrein auf der Felswand und sucht schließlich den Thronsaal auf, indem ihr den Treppenstufen nach unten folgt. Dort begegnet Link der Gerudo Reesa und die Mission geht in die nächste Phase.