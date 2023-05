So könnt ihr die Untergrundstadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom betreten (Lösung)

Im Verlauf der Hauptmission Untersuche die vier Regionen verschlägt es Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auch nach Gerudo-Stadt, wo Männer noch immer höchst unwillkommen sind. Doch wirklich viel tun kann der Held dort nicht, denn die Gerudo haben sich längst in die Untergrundstadt zurückgezogen. Und wie man die betritt, verraten wir euch in diesem Guide.

Die Untergrundstadt der Gerudo in Zelda Tears of the Kingdom betreten, so geht´s

Die Gerudo-Wüste ist bereits ein unwirtlicher Ort, der viele Gefahren für den Recken Link bereithält, weswegen sich viele vielleicht schon gefragt haben, wie man die Stadt dieses kriegerischen Volks überhaupt erreichen soll. Die Antwort darauf haben wir euch ja bereits in unserem Guide Zelda Tears of the Kingdom: Wie komme ich in die Stadt der Gerudo? beantwortet.

Sobald ihr diesen Ort erreicht habt, werdet ihr aber schnell feststellen, dass er menschenleer ist. Lediglich ein paar wenige Feinde lungern hier noch herum, von den Gerudo selbst ist aber kaum was zu sehen. Erst wenn Link sich dem Thronsaal nähern will, zu dem eine breite Treppe vom Hauptplatz aus nach oben führt, findet er heraus, wo alle verblieben sind.

Statt der Treppe nach oben zu folgen, geht ihr nämlich durch die Lücke nach unten, wo eine Kriegerin namens Reesa euch darüber informiert, dass ihr in der verlassenen Stadt zwar Schutz suchen dürft, aber keinen Zutritt zur Untergrundstadt erhaltet. Da haben sich die Regeln seit Breath of the Wild nicht geändert.

Link muss sich nun also einen Weg in die Gerudo-Untergrundstadt suchen, denn freiwillig werden ihn die Kriegerinnen nicht hinein lassen. Bei eurer Erkundungstour werdet ihr wohl immer wieder auf die mumienartigen Gibdos treffen, die sich mit normalen Attacken kaum besiegen lassen. Durch Angriffe mit Feuer, Blitz und Eis werden sie aber weiß und damit anfällig für jede Form von Schaden.

© Nintendo.

Die Gerudo Untergrundstadt betreten: Das Loch im Thronsaal

Wer sich ordentlich in der Stadt der Gerudo umsieht, entdeckt schon bald das Schlafzimmer von Königin Riju. An diesem Ort findet ihr nicht nur drei süße Kuscheltiere, sondern auch einen Tagebucheintrag, der von einem Zugang hinter dem Thron spricht. Da ihr genau einen solchen Zugang zum Untergrund sucht, ist euer nächstes Ziel also der Thronsaal.

Hinter dem Thron selbst seht ihr bereits die Steinplatte, die sich via Ultra-Hand verschieben lässt. Schiebt den Deckel also runter und springt selbst in das Loch, um ohne Umschweife am Zielort zu landen, wo man sich zwar kurz über die Anwesenheit von einem Mann aufregt, doch die Lage wird schnell entspannter, als klar ist, dass es sich um Link handelt.

© Nintendo.

Die Gerudo Untergrundstadt betreten: Steinplatte im Haus

Alternativ gibt es noch einen weiteren Weg, die Stadt im Untergrund schnell und einfach zu erreichen. Sucht eines der Wohngemächer nahe des Hauptplatzes auf, ein kleiner Raum mit einer auffälligen Steinplatte auf dem Boden und einer Notiz auf dem Tisch, die besagt, dass es sich bei der Platte um eine provisorische Reparaturmaßnahme handelt. Ihr wisst was zu tun ist: Steinplatte mit Ultra-Hand verschieben und in das Loch darunter springen.

© Nintendo.

Die Gerudo Untergrundstadt betreten: Tisch im Lehrerzimmer

Wem die ersten beiden Eingänge nicht gefallen, kann auch ein Studierzimmer unterhalb des Thronsaals aufsuchen. Dieser Raum kann jederzeit betreten werden, oder ihr folgt dem Mädchen Akletta dorthin, das bei Links Annäherungsversuchen stets die Flucht ergreift und in genau dieses Zimmer läuft. Verschiebt hier das Lehrerpult mit der Ultra-Hand und ihr habt noch einen weiteren Zugang zu der geheimen Stadt der Gerudo gefunden.

© Nintendo.

Die Gerudo Untergrundstadt betreten: 4 Brunnen für Link

Falls noch immer kein Zugang dabei war, den ihr mögt, könnt ihr Link auch in einen der vier Brunnen steigen lassen, die sich überall in der Stadt befinden. Diese Brunnen sind rechteckige Steingebilde an der Außenfassade von Gebäuden und können ohne Umschweife genutzt werden, um den Bereich unter der Stadt betreten zu können. Jeder davon führt schlussendlich in das gleiche Kanalisationssystem, wo im Wasser auffällig viel Flaschenpost unterwegs ist.

Folgt dem Verlauf des Wassers, um herauszufinden, woher diese Flaschen kommen. So erreicht ihr einen runden Raum mit einem an einer Schnur befestigten Krug. Der perfekte Ort für unseren wackeren Helden, um mit einem gewagten Deckensprung eine Etage höher zu gelangen. Auch so erreicht ihr die Untergrundstadt der Gerudo und könnt euer Abenteuer fortsetzen.