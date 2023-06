Alle Drachen finden & farmen in Zelda: Tears of the Kingdom – Fundorte mit Karte

Zu den wohl spannendsten Herausforderungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dürften die Drachen gehören, die sich unablässig über die Spielwelt bewegen. Zwar sind diese Kreaturen riesig, die gesamte Karte ist es aber ebenso, weshalb die genauen Fundorte dieser Drachen gar nicht so einfach herauszubekommen sind.

Es gibt aber gleich mehrere Gründe, weshalb ihr die seltenen Wesen unbedingt aufspüren solltet. In den folgenden Zeilen werden wir euch alle wichtigen Infos rund um die Drachen zusammenfassen. Konkret erklären wir euch, wie viele es von ihnen gibt, welche genauen Flugrouten sie haben und welche Materialien bei ihnen gefarmt werden können. Schlussendlich schauen wir uns die genauen Effekte und den konkreten Nutzen dieser Materialien an.

Wie viele Drachen gibt es in Totk?

Ihr könnt in „Zelda: Tears of the Kingdom“ oder kurz TotK auf insgesamt vier unterschiedliche Elementardrachen treffen, die jeweils unterschiedliche Routen fliegen und euch wertvolle Materialien hinterlassen:

Feuerdrache Eldra (engl. Dinraal) Die Verkörperung von Feuer in der Form eines Drachen, der über Eldin wacht und schon seit Anbeginn der Zeit der Quelle der Kraft dienen soll. Sein von Flammen umzüngelter Körper kann die Umgebung gefährlich erhitzen, doch es heißt, dass der Drache nie anderen Lebewesen Schaden zufügt. In der jüngeren Vergangenheit ward Eldra nur noch selten gesehen.

(engl. Dinraal) Blitzdrache Farodra (engl. Farosh) Die Verkörperung von Elektrizität in der Form eines Drachen, der über Phirone wacht und schon seit Anbeginn der Zeit der Quelle des Mutes dienen soll. Die elektrischen Entladungen, die seinen Körper überziehen, können Gewitterstürme hervorrufen, doch es heißt, dass der Drache nie anderen Lebewesen Schaden zufügt. In der jüngeren Vergangenheit ward Farodra nur noch selten gesehen.

(engl. Farosh) Eisdrache Naydra Die Verkörperung von Eis in der Form eines Drachen, der über Ranelle wacht und schon seit Anbeginn der Zeit der Quelle der Weisheit dienen soll. Sein eisbedeckter Körper kann die Umgebung einfrieren, doch es heißt, dass der Drache nie anderen Lebewesen Schaden zufügt. In der jüngeren Vergangenheit ward Naydra nur noch selten gesehen.

Weißdrache (engl. Light Dragon)

Wo finde ich die 4 Drachen in Zelda: Tears of the Kingdom?

Alle vier Drachen in Tears of the Kingdom besitzen eine fest definierte Flugbahn, die sich von keinen äußeren Umständen beeinflussen lässt. Wichtig ist hierbei, dass der Feuer-, Elektro- und Eisdrache auch in den Untergrund fliegen, während der Weißdrache eine riesige Runde um die gesamte Karte fliegt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich Eldra, den Feuerdrachen?

Der Feuerdrache Eldra fliegt seine Runde im Nordosten der Karte über die Berge von Eldin um am Rande des Todesbergs vorbei, was für einen Feuerdrachen wohl die perfekte Strecke sein dürfte.

An der Oberfläche bewegt sich Eldra von Osten nach Westen und taucht bei dem Abgrund am Juglano-Hochland in den Untergrund ab. Hier fliegt er von Westen nach Osten seine Route unterirdisch zurück und kommt später bei dem Abgrund der Ebene von Ost-Akkala wieder zum Vorschein.

Für seine komplette Route, die ziemlich linear ist, benötigt Eldra rund 45 Minuten. 50 Prozent dieser Strecke, also 22,5 Minuten, fliegt er an der Oberfläche und die anderen 50 Prozent im Untergrund.

Wie gelange ich auf den Feuerdrachen? Klettert am besten etwas weiter südlich auf den Berg, um von hier aus im richtigen Moment mit dem Parasegel zum Feuerdrachen zu fliegen. Etwas weiter westlich befindet sich der Kiqaqun-Schrein, den ihr im Vorfeld aktivieren solltet, damit ihr jederzeit schnell zu dieser Stelle zurückkehren könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Alternativ nutzt ihr den Turm in den Deubran-Ruinen. Das funktioniert aber nur, wenn sich der Drache in diesem Moment westlich des Todesbergs befindet!

Habt ihr nicht genügend Zeit, könnt ihr im richtigen Moment auch direkt in den Abgrund springen und bereits im Flug auf den Drachen schießen. Seid ihr schnell genug, könnt ihr euch den jeweiligen Gegenstand schon in der Luft schnappen. Andernfalls müsst ihr diesen am Grund des Kraters einsammeln.

© Nintendo/PlayCentral.de

Vorsicht vor dem Elementarschaden Feuer. Zieht euch im Vorfeld unbedingt eine Anti-Feuer-Rüstung an, die Link Brandschutz gewährt. Um genau zu sein, benötigt ihr sogar einen doppelten Brandschutz, also mindestens zwei Rüstungsteile. Habt ihr nur ein Rüstungsteilt, könnt ihr euch vorher ein entsprechendes Gericht zusammenstellen, das ebenfalls einfachen Brandschutz bringt.

Oder ihr beschießt den Drachen nur aus der Luft und landet gar nicht erst auf ihm. Vorsicht aber vor den Feuerbällen, die dieser pausenlos verschießt. Näher ihr euch zu sehr, erhaltet ihr übrigens dennoch Feuerschaden.

Wo finde ich Farodra, den Blitzdrachen?

Der Blitzdrache Farodra fliegt seine Route im Südwesten der Karte über die Gerudo-Region. Für eine komplette Runde genötigt dieser 35 Minuten.

Wie gelange ich auf den Blitzdrachen?

Er verschwindet im Abgrund am Merbau-Hochland, zwischen Merbau-Hochland und Pappel-Hochland, in den Untergrund. Direkt in der Nähe befindet sich der Turm im Pappel-Hochland sowie der Adeya-See. Nach rund der Hälfe der Zeit erscheint er wieder aus dem Ost-Gerudo-Abgrund östlich der Perlen-Einöde.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Anders als bei Eldra oder Naydra benötigt links bei dem Blitzdrachen Faroda nicht unbedingt eine Rüstung. Zwar könnt ihr Schockschaden erleiden, insgesamt lässt sich mit Farodra aber ziemlich einfach und unkompliziert interagieren. Dennoch empfiehlt es sich, die Isolier-Rüstung anzulegen, um fortan keinen Schockschaden mehr zu erleiden.

Natürlich könnt ihr mit dem richtigen Timing auch aus der Luft anreisen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich Naydra, den Eisdrachen?

Der Eisdrache Naydra fliegt seine Route im Südosten der Karte über die Region Necluda. Insgesamt dauert seine Runde circa 30 Minuten, von denen er zweidrittel der Zeit, also rund 20 Minuten, an der Oberfläche unterwegs ist.

Wie gelange ich auf den Eisdrachen?

Naydra verschwindet im Abgrund am Osthügel ein Stück weiter nördlich des Dorfs Kakariko und östlich des Osthügels. Zu Fuße der Ranelle-Spitze sowie unterhalb des Turms auf der Ranelle-Spitze kommt der Eisdrache aus dem Abgrund am Naydra-Schneefeld. Bei beiden Kratern könnt ihr auf den Drachen springen oder ihn aus sicherer Entfernung mit einem Pfeil beschießen, um an seine Materialien zu gelangen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenig verwunderlich geht Eisschaden von Naydra aus, weshalb die Orni-Rüstung im Gepäck beinahe Pflicht ist. Ihr solltet am besten über doppelten Kälteschutz verfügen oder zumindest entsprechende Gerichte im Inventar haben. Ansonsten könnt ihr auf dem Drachen nicht landen, ohne großen Schaden zu erleiden oder sogar den Tod zu finden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich den Weißdrachen?

Der Weißdrache ist der einzige der vier Drachen, der nicht in den Untergrund fliegt und dafür die gesamte Karte umkreist. Um einmal Hyrule zum umrunden, benötigt er insgesamt zwei Stunden in Echtzeit. Wir verraten euch in diesem Guide unseren Trick 17, mit dem ihr den Weißdrachen garantiert erreicht.

Die Flugroute des Weißen Drachen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wie farme ich Drachen in Zelda: Tears of the Kingdom?

Wichtig zu verstehen ist, dass die Drachen in Tears of the Kingdom zwar immer die gleich Route fliegen, ihr die Monster dennoch nicht pausenlos looten könnt. Den sie verfügen jeweils über einen Cooldown, was die Materialien betrifft.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass wenn ihr einen Drachen mit einem Pfeil getroffen habt und sich das entsprechende Material von ihm gelöst hat, dieser verblasst. Ab diesem Moment könnt ihr von dem Drachen kein weiteres Material erhalten.

Wie gut aber, dass sich dieser Cooldown-Effekt bei allen Drachen nur auf jeweils 10 Minuten in Echtzeit belaufen. Nach dieser Zeit erhält der Drache seine Kraft wieder zurück und beginnt erneut zu leuchten. Nun könnt ihr ihn wieder mit einem Pfeil treffen.

Wichtiger Hinweis: Öffnet ihr die Karte oder euer Inventar, stoppt die Zeit, weshalb sich der Cooldown der Drachen nicht verringern wird. Die Zeit schreitet erst voran, sobald ihr sämtliche Menüs verlassen habt.

Aktiviert alle Türme: Möchtet ihr euch die Materialien aller Drachen schnappen, solltet ihr unbedingt alle Türme aktivieren, da die Kreaturen oft in unmittelbarer Nähe an den Türmen entlangfliegen. Lasst euch also in die Luft katapultieren und versucht dann auf einem Drachen zu landen. Einen Unterschied macht hier der Weißdrache, da dieser anders als seine Kollegen deutlich höher fliegt.

Welche Materialien gibt es?

Es gibt fünf unterschiedliche Materialien, je nachdem wo ihr den Drachen mit einem Pfeil trefft

Hornsplitter (engl. Horn): Trefft das Horn eines Drachen

(engl. Horn): Trefft das Horn eines Drachen Schuppe (engl. Scale): Trefft den Körper eines Drachen

(engl. Scale): Trefft den Körper eines Drachen Klaue (engl. Claw): Trefft die Klaue eines Drachen

(engl. Claw): Trefft die Klaue eines Drachen Zahn (engl. Fang): Trefft das Maul eines Drachen

(engl. Fang): Trefft das Maul eines Drachen Drachenstein (engl. Spike Shard): Trefft einen der Stachel auf dem Rücken

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Welche Effekte haben Drachen-Materialien?

Alle Drachenteile verfügen über zwei Hauptverwendungszwecke: Synthese mit Waffen und Zutaten für Gerichte. Einige der Materialien werden auch für Upgrades von Rüstungen bei den Großen Feen benötigt.

Die Verschmelzung (Synthese) verleiht euren Waffen eine höhere Haltbarkeit, mehr Angriffskraft und das Element, das den Drachen widerspiegelt, von dem ihr das Teil erhalten habt. Hier und da kann es bei schnellen Angriffen sein, dass der jeweilige Elementarschaden erst wieder aufgeladen werden muss. Besonders effektiv ist es, wenn ihr das Master-Schwert mit den stärksten Materialien wie Drachenschuppen oder Drachenhörnern kombiniert.

Drachenteile in Gerichten könnten die Anzahl der gewonnenen Herzen erhöhen und die Dauer bestimmter Lebensmittel-Buff-Effekte erheblich verlängern.

Anbei die verschiedenen Materialien, die ihr von Drachen erhalten könnt:

Farodra-Schuppen: Sehr kostbar und mit Elektrizität aufgeladen. An einer Waffe befestigt steigert die Schuppe die Angriffskraft ein gutes Stück. Kochen ist auch möglich, aber eher Verschwendung.

Farodra-Drachenstein: Ein unvorstellbar hartes Mineral, gewonnen aus Farodras Rücken. Lässt damit verbundene Waffen selbst härtestes Material durchbrechen und vermag Elektrizität zu erzeugen.

Naydra-Zahn: Dieser Zahn ist härter als jedes Metall und erhöht bei Befestigung an einer Waffe deren Angriffskraft erheblich. Er ist auch gut als Kochzutat geeignet.

Weißdrachenstein: Ein nicht sonderlich spitzzackiges Stück Zahn, das von einem weißen Drachen stammt. Wenn du es an einer Waffe befestigt, kann seine geheimnisvolle Kraft deine Wunde heilen.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!