Winterkleidung gegen Kälte in Zelda: Tears of the Kingdom finden

Bereits in Breath of the Wild fielen die Temperaturen in einigen Gebieten deutlich unter den Gefrierpunkt, was Link überhaupt nicht gefällt. Vor allem dann, wenn euer Charakter nicht die geeignete Kleidung trägt. Schon meine Oma sagte damals immer? „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“.

Und da ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Verlauf der Story ebenfalls in Gebiete mit winterlichen Wetterbedingungen müsst, solltet ihr euch recht früh im Spiel die Winterkleidung zulegen. Wir erklären euch im Folgenden, wo ihr die einzelnen Kleidungsteile findet.

Fundort der Alten Winterhose

Ihr beginnt in Tears of the Kingdom auf der Vergessenen Himmelsinsel, bei der es sich quasi um das Tutorial-Gebiet handelt, in dem euch die ersten Grundlagen des Rollenspiels nahegelegt werden. Hier erwarten euch außerdem die ersten Schreine, Krogs und auch ein verschneites Gebiet.

Zu Beginn steht ihr diesem jedoch gänzlich ohne wärmende Kleidung gegenüber, weshalb erst einmal Links Kochkünste ausreichen müssen. Wie gut dass sich in der Nähe Sträucher mit Chillies sowie ein passender Kochtopf finden lassen. Kocht euch damit ein passendes Gericht, das euch nach dem Verzehr eine bestimmte Zeit lang einen Kälteschutz gewährt. So gelangt ihr durch das Gebiet und könnt eurer Aufgabe nachgehen.

Was passiert mit Link ohne Kälteschutz? Befindet ihr euch innerhalb eines Schneegebiets und verfügt über keinen Kälteschutz, nimmt Link langsam Schaden und verliert nach und nach seine Herzen. Sind alle verbraucht, war es das mit der Suche nach Zelda. Behaltet deshalb das Thermometer an der rechten Seite im Blick. Wandert die Nadel zu weit in den linken Bereich, beginnt Link zu frieren. Spätestens ab diesem Moment solltet ihr euch warm anziehen oder eine geeignete Mahlzeit einnehmen, die ebenfalls einen Kälteschutz verspricht.

Habt ihr schließlich den Gutanbatji-Schrein abgeschlossen, findet ihr neben einer Ruine mit einem Kochtopf im Inneren eine Klippe über eurem Kopf, die so nicht erreichbar scheint. Nutzt hier den Deckensprung, um durch den Felsen nach oben zu gelangen. Lauft jetzt einige Meter geradeaus und betretet dann den riesigen Baumstumpf. Auf der rechten Seite findet ihr eine kleine Nische, in der eine Schatztruhe auf euch wartet. Bei dem Inhalt handelt es sich um eine Winterhose.

Rüstet Link die Winterhose über das Inventar aus, wodurch er automatisch und anhaltend einen einfachen Kälteschutz erhält.

Wo finde ich das Orni-Rüstungsset in Zelda: Tears of the Kingdom?

Die Winterhose ist zwar ein Anfang, allerdings hat sie ihre Grenze, vor allem wenn ihr euch auf dem Weg zum Windtempel in den Hebra-Bergen begebt. Für dieses Gebiet benötigt ihr einen zweifachen Kälteschutz, ansonsten wird Link nicht lange durchhalten. Es ist also klar, dass ein weiteres Rüstungsteil mit dem Effekt „Kälteschutz“ her muss.

Für diesen Zweck bietet sich das Orni-Rüstungsset geradezu perfekt an. Diese Rüstung könnt ihr im Dorf der Orni im Nordwesten von Hyrule kaufen. Sucht hier den Rüstungsladen auf und ihr könnt die folgenden Rüstungsteile erwerben.

Anti-Schnee-Federn : 650 Rubine Kopfschmuck des Orni-Volk aus den Federn von Schneevögeln, verziert mit dem Stein des Feuers, Rhodonit. Wenn man ihn aufetzt, kann man Kälte trotzen.

: 650 Rubine

Orni-Gewand : 500 Rubine Die Orni-Federn wirken wärmedämmend, was es zur ersten Wahl für Besucher von Tabanta und Hebra macht.

: 500 Rubine

Orni-Hose : 1.000 Rubine Diese Hosen sind mit ausgefallenen Orni-Federn gefüttert und halten angenehm warm. Sie werden im Dorf der Orni vor allem an hygienische Besucher verkauft.

: 1.000 Rubine

Natürlich müsst ihr nicht gleich alle drei Rüstungsteile kaufen, die zu Beginn wahrscheinlich sowieso euer Budget übersteigen werden. Da ihr die Kältehose bereits in eurem Besitz wisst, würde schon der Orni-Kopfschmuck oder das Orni-Gewand reichen, die beide vor allem deutlich günstiger als das Orni-Gewand ausfallen. Somit habt ihr euren doppelten Kälteschutz und könnt auch in Gebiete mit noch niedrigeren Temperaturen vordringen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß!