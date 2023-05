Weißer Drache mit Trick 17 erreichen – Fundort – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einen sagenumwobenen Weißen Drachen. Dieser hat zwar keine drei Köpfe wie in Yu-Gi-Oh!, aber er hat trotzdem etwas ganz Besonderes für unseren Helden Link auf Lager. Aus diesem Grund müssen wir ihn unbedingt ausfindig machen!

Die Rede ist hier vom legendären Master-Schwert. Wenn wir das Rätsel um das Bannschwert gelöst haben, werden wir schließlich zum Ziel geleitet. Aber dieses Ziel zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach. Wir verraten euch in diesem Guide einen kleinen Trick, wie ihr den Weißen Drachen garantiert erreicht.

Weißer Drache in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wenn wir alle Geoglyphen entschlüsselt haben und die Drachentränen aufsammeln konnten, gilt es schließlich nur noch, den Weißen Drachen zu erreichen. Was ihr vorweg unbedingt tun müsst, bevor ihr den Drachen anpeilt, verraten wir euch in diesen Lösungen:

Fundort des Weißen Drachen

Wo finde ich den Weißen Drachen? Nachdem die Zwischensequenz beendet wurde, verschwindet der Weiße Drache und es ist gar nicht so einfach, ihn danach wieder aufzufinden.

Das liegt daran, dass der Drache die ganze Zeit über die Weltkarte fliegt. Er fliegt buchstäblich über die gesamte Karte und das in einem relativ langsamen Tempo. Einerseits ist das gut, aber andererseits könnte er überall sein.

Die Flugroute des Weißen Drachen. © Nintendo/PlayCentral.de

Deshalb ist es dringend erforderlich, dass wir uns einen Plan machen. Einfach ins Blaue hineinsuchen, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben uns auf PlayCentral.de einen kleinen Trick überlegt, wie ihr den Weißen Drachen relativ schnell und sehr sicher anfliegen könnt.

Weißen Drachen anfliegen: Sonau-Helikopter

Wie bereits erwähnt, fliegt der Drache über die ganze Karte und das sehr hoch. Er fliegt über dem Himmel des Himmels – das ist Himmelception. Hier müssen wir erst einmal rankommen. Doch es gibt ein paar höhere Punkte, durch die wir auf ihn draufkommen. Dazu zählen zum Beispiel die Tempel.

Der Weiße Drache fliegt im Grunde an allen Tempeln vorbei. Nutzt diese Himmelshöhe und versucht es über einen Tempel. Und wenn alle Stricke reißen, klappt es garantiert mit unserem Helikopter-Trick.

Was ist Trick 17?

Das mystische Fabelwesen fliegt irgendwann über den Wassertempel und hier oben gibt es viele Ansatzpunkte, wie wir auf den Drachen gelangen. Eine Idee haben wir hier im Himmel entdeckt. Fliegt ins Archipel von Süd-Akkala und landet an dieser Stelle auf unserer Karte.

Ab ins Archipel von Süd-Akkala. © Nintendo/PlayCentral.de

Das ist auf vielen Wegen möglich, aber ein Weg führt uns über den Wassertempel (lest hier gerne unseren Guide: Weg in den Wassertempel).

Wenn ihr den Tempel schließlich erreicht habt (geht auch schon eher), müsst ihr einfach in Richtung Nordosten mit dem Parasegel abfliegen. So gelangt ihr zum Archipel von Süd-Akkala.

Landet hier, um den Weißen Drachen anzufliegen. © Nintendo/PlayCentral.de

Ein Stück weiter rauf sehen wir dann einen Miniboss, aber den lassen wir links liegen. Landet stattdessen auf der hinteren, rechten Seite (siehe Bild) und schaut euch die Sonau-Bauteile an, die hier umherliegen.

Hier in der Mitte steht etwas, was man als funktionierenden Helikopter bezeichnen könnte. Es handelt sich um eine Platte mit Batterien, Ventilatoren und einem Lenkrad.

Was haben wir denn hier? © Nintendo/PlayCentral.de

Dieses Konstrukt können wir von hier aus nutzen, um den Weißen Drachen wie mit einem Helikopter anzufliegen. Geil oder geil?

Jetzt heißt es nur noch auf den richtigen Moment warten und ja, das kann dauern. Wenn sich der Drache von Norden aus nähert, könnt ihr losfliegen. Fliegt so weit ihr könnt in den Himmel, denn den Rest könnt ihr theoretisch mit dem Parasegel machen.

Die Batterien werden keinesfalls ausreichen, weshalb ihr hoffentlich über eine gute Sonau-Batterie verfügt. Und wenn nicht, tun es natürlich auch die Sonau-Energiesphären. Mit einer großen Sphäre könnt ihr den Helikopter für kurze Zeit unendlich lang fliegen.

Weißer Drache, wir kommen! © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr euch über dem Weißen Drachen befindet, müsst ihr schließlich abspringen und auf seinem Kopf landen. Dann habt ihr im Grunde alles erfüllt (bei entsprechender Vorbereitung versteht sich), damit ihr euch das Master-Schwert nun sichern könnt. Zieht es aus dem Kopf des Drachen und es gehört euch.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!