Yu-Gi-Oh!: Die seltenste Karte der Welt wird am 19. April versteigert

Solltet ihr den einen oder anderen Euro angespart haben und großer Fan von Yu-Gi-Oh! sein, dann könnt ihr euch den 19. April 2023 rot im Kalender markieren. An diesem Tag wird die seltenste Karte „Tyler the Great Warrior“ versteigert.

Die Karte ist ein Unikat. Sie entstand durch eine Aktion der Make-A-Wish-Foundation. Die Gruppe gewährte sterbenskranken Kindern einen Wunsch, den sie erfüllten. Im Jahr 2005 durfte sich der krebskranke Tyler Gressle eine Karte von „Yu-Gi-Oh!“ abdrucken lassen, die er nun zur Auktion freigibt.

Was ist auf der Karte abgebildet? Die Karte zeigt lustigerweise keine „Yu-Gi-Oh!“-Kreatur, sondern einen Dragon Ball-Charakter, den Mangaka Kazuki Takahashi höchstpersönlich gezeichnet hat. Der Charakter soll Future Trunks darstellen, allerdings in einer etwas muskulöseren Form.

Tyler Gressle litt an einer seltenen Krebsart, an der zum damaligen Zeitpunkt 200 Betroffene in den Vereinigten Staaten litten. Dabei handelte es sich um ein undifferenziertes Lebersarkom.

Wieso will er die Karte loswerden? Tyler Gressle hat neue Ziele in seinem Leben, da er älter geworden ist. Er will eine Familie gründen, sein eigenes Business starten und seinen Bruder in der Schweiz besuchen. Außerdem will er mit seiner Krankheit und seiner Vergangenheit abschließen.

Die Auktion startet am 19. April und endet am 29. April um 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Es ist nicht bekannt, wie viel die Karte wert ist, da es sich um ein extrem seltenes Exemplar handelt. Leider hat die Karte einige Gebrauchsspuren, die durch den Druck der Glashülle entstanden sind.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Doch trotz dessen wird die Karte wohl einen hohen Preis einspielen. Der Mangaka, der die Karte designt hat, ist mittlerweile nämlich durch einen tragischen Unfall gestorben.

Was denkt ihr: Wie viel wird die Karte Tyler Gressle einbringen?