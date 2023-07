Statue der Göttin der Weisheit, Kraft & des Mutes lösen in TotK – mit Fundort

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es die sogenannten Statuen der Göttinnen. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Und was ist das Problem mit der Muttergöttinnenstatue?

In diesem Guide erfahrt ihr alles über die Statue der Weisheit, der Kraft und des Mutes. Wir haben eine Übersicht für euch vorbereitet, die alle Statuen auf der Karte zeigt, sodass ihr nicht lange suchen müsst.

Muttergöttinnenstatue in der tiefen Schlucht

Wenn wir bei einer Statue der Göttin vorbeisehen, werden wir zunächst einmal zur Muttergöttinnenstatue in der tiefen Schlucht geschickt. Also machen wir uns auf den Weg.

Wichtig vorab: Wenn ihr noch gar keine der drei Statuen gefunden habt, lest weiter unten, wo ihr zunächst einmal eine der drei Statuen findet.

Denn so oder so schicken uns alle drei Statuen erst einmal zur Muttergöttinnenstatue.

Wo befindet sich die Muttergöttinnenstatue? Diese Statue findet ihr östlich vom Turm im Zuzukiki-Schneefeld. Sie liegt innen beim Vergessenen Tempel. Ihr könnt zum Beispiel beim Maya-usi’u-Schrein starten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr die Muttergöttinnenstatue seht, klickt sie einmal an. Link bemerkt dann, dass sie umgestürzt ist. Und das war es. Jetzt könnt ihr direkt zu eurer Statue zurücklaufen, wie zum Beispiel zur Statue der Göttin der Weisheit.

Nun folgt die Erklärung, wo ihr alle drei Statuen findet und wie ihr die Rätsel löst.

Statue der Göttin der Weisheit – Fundort und Rätsel in Zelda TotK

Was macht die Statue der Göttin der Weisheit? Diese besondere Göttinnen-Statue hat eine Nebenaufgabe, die es zu erledigen gilt. Ihr erhaltet eine Belohnung, weshalb es sich empfiehlt, alle Aufgaben anzunehmen und zu meistern.

Wo finde ich die Statue der Göttin der Weisheit?

Wo ist die Statue der Göttin der Weisheit? Ihr findet die einzigartige Statue in TotK in der Nähe vom Turm auf der Ranelle-Spitze im Osten der Weltkarte in Ranelle. Der Turm dient sogleich als unser Startpunkt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus nehmen wir das Parasegel und gleiten gen Osten. Aber nur ein kleines Stück! Denn die Statue der Göttin der Weisheit befindet sich direkt unterhalb des Turms am kleinen See. Das ist die Quelle der Weisheit.

© Nintendo/PlayCentral.de

Nebenaufgabe: Statue der Göttin der Weisheit

Hier an der Quelle der Weisheit an der Ranelle Spitze gibt es eine Nebenaufgabe. Lauft also zur großen Statue und klickt sie an, damit ihr die Nebenquest bekommt.

Es gilt die Statue der Muttergöttin wiederherzustellen, weshalb wir der Statue der Weisheit bei ihrem Wunsch helfen. Wir müssen den „azurblauen Geist Naydra“ finden, der von Eiseskälte umhüllt durch den Himmel gleitet.

Das ist der Eisdrache Naydra. Wir brauchen demnach eine Naydra-Klaue, die der Drache versteckt hält. Wir müssen nun zum Drachen reisen und sie besorgen.

Belohnung: Wenn ihr diese Nebenaufgabe schafft, gibt es einen Saphir als Belohnung.

Wo finde ich die Drachen?

Macht nun einen kleinen Abstecher und begebt euch auf die Suche nach Naydra oder einen der anderen Drachen. Da die Drachen eine bestimmte Route am Himmel abfliegen, haben wir hier ein paar wichtige Infos vorbereitet, die euch weiterhelfen, wenn ihr nach Naydra oder den anderen Drachen sucht.

Außerdem haben wir eine Karte gebastelt, die euch die Flugrouten aller Drachen aufzeigt. Wenn ihr die Quests angenommen habt, könnt ihr hier einfach nachsehen, wo ihr hinmüsst.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr euch nun in der Nähe eines Drachens befindet, müsst ihr aus der Luft heraus auf die Klaue schießen. Verwendet hierfür einen Adlerbogen oder Leunenbogen, damit ihr drei Pfeile auf einmal verschießt und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ihr trefft.

Nun fällt die Klaue gen Boden. Fliegt hinterher und sammelt sie ein. Wenn ihr die Klauen schließlich in euren Besitz gebracht habt, kehrt ihr wieder zur jeweiligen Statue der Göttin zurück, um sie als Opfer darzubieten.

Wo finde ich die Statue der Göttin des Mutes?

Gleiches gilt für die Statue der Göttin des Mutes. Wenn ihr diese Statue ansprecht, schickt sie euch ebenfalls zur Muttergöttinnenstatue, um in Erfahrung zu bringen, was hier eigentlich los ist.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort der Statue der Göttin des Mutes: Ihr findet diese Statue in der Nähe vom Turm im Pappel-Hochland. Nutzt diesen Turm als Ausgangspunkt für euren Start. Schießt gen Himmel und gleitet mit dem Parasegel gen Südosten.

Alternativ könnt ihr beim Jiuk-um-Schrein starten, falls ihr ihn schon freigeschaltet habt. Ganz im Norden der Quelle des Mutes finden wir nun die gesuchte Statue.

© Nintendo/PlayCentral.de

Nebenaufgabe: Statue der Göttin des Mutes

Diese Statue möchte, dass wir den goldenen Geist finden. Das ist Farodra, der gelbe Donnerdrache am südwestlichen Himmel über Hyrule.

Im Grunde ist es hier das gleiche Spiel wie bei Naydra. Wir suchen den gigantischen Drachen – überirdisch oder unterirdisch – und schießen ihm eine Kralle ab. Folgt dann der herabfallenden Kralle und sammelt sie auf.

Bietet der Statue nun die Klaue dar und dann habt ihr auch diese Nebenmission gelöst.

Belohnung: Wenn ihr diese Nebenaufgabe schafft, gibt es einen Topas als Belohnung.

Wo finde ich die Statue der Göttin der Kraft?

Und dann wäre da noch die dritte Statue im Bunde. Zu guter Letzt müssen wir noch eine weitere Statue finden, das ist die Statue der Göttin der Kraft.

Fundort der Statue der Göttin der Kraft: Die Statue der Göttin der Kraft sitzt nun wenig überraschend in der Quelle der Kraft. Ihr findet sie im Nordosten von Hyrule, im Akkala-Gebiet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Als Startpunkt verwenden wir den Turm auf dem Ulri-Berg und fliegen von hier aus gen Norden. In der Nähe der Quelle der Kraft liegt zudem der Sin-natakk-Schrein. Falls ihr ihn schon freigeschaltet habt, könnt ihr auch hier starten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Zwischen dem Eldra-Kessel und der Ebene von Nord-Akkala liegt schließlich die Quelle der Kraft und die gesuchte Statue ist gefunden.

Nebenaufgabe: Statue der Göttin der Kraft

Nun gilt es auch noch die dritte Nebenquest zu bewältigen. Die Nebenaufgabe: Statue der Göttin des Mutes schickt uns auf die Suche nach einer Eldra-Kralle. Der purpurrote Geist ist der Feuerdrache Eldra.

Sucht ihn auf und schießt ihm eine Kralle ab. Sammelt sie ein und bietet auch die Eldra-Kralle der Statue dar. Dann ist diese Quest ebenfalls beendet.

Belohnung: Wenn ihr diese Nebenaufgabe schafft, gibt es einen Rhodonit als Belohnung.

Wenn ihr alle drei Nebenaufgaben abgeschlossen habt, startet die Quest: Die Muttergöttinnenstatue.