Die Spielwelt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nicht nur riesig groß, sondern steckt auch voller Abenteuer und Gefahren. In letztere Kategorie fallen die Leunen, die Fans bereits aus dem Vorgänger kennen. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr alle diese Monster in Hyrule findet.

Was sind Leunen in The Legend of Zelda?

Ehe wir beginnen, wollen wir zunächst auf diese Kreaturen eingehen. Bei Leunen, auch Lynels genannt, handelt es sich um mächtige Monster, die äußerlich an Zentauren erinnern. Es sind Feinde, die Link bereits in älteren Serienablegern der legendären Franchise das Leben schwer machten.

In „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ tauchen insgesamt 34 Leunen auf, die ihr anhand ihrer Farbe unterscheiden könnt. Es gibt Lynels mit blauer, roter, silberner und weißer Mähne. Abhängig von der Anzahl der besiegten Gegner werdet ihr auf mehr Leunen mit unterschiedlicher Mähnenfarbe treffen.

Was erhaltet ihr von Leunen?

Doch warum solltet ihr euch nun in den Kampf gegen diese starken Monster stürzen? Nun, die Belohnungen, die ihr von ihnen erhaltet, sind wirklich sehr gut. Hierzu zählen diverse, überaus wertvolle Materialien, welche ihr nutzen könnt, um eure Waffen und Ausrüstungen zu verbessern.

Wo könnt ihr Leunen in Tears of the Kingdom finden?

Wie zuvor erwähnt, laufen in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ insgesamt 34 Leunen beziehungsweise Lynels herum. 15 Bestien könnt ihr an der Oberfläche von Hyrule finden. Die übrigen 19 Monster müsst ihr derweil in der Unterwelt suchen. Nur im Himmel seid ihr vor den Leunen sicher.

Da es sich bei Leunen um ziemlich starke Gegner handelt, solltet ihr idealerweise bereits einige mächtige Waffen und generell eine hochwertige Ausrüstung euer Eigen nennen.

Hier seht ihr die Leunen-Fundorte an der Oberfläche von Hyrule © Nintendo Und hier die im Untergrund der Spielwelt © Nintendo

An jedem der roten Punkte auf den beiden Karten könnt ihr einen Leunen finden. Nun, mit einer Aussicht, denn im Untergrund von Hyrule gibt es eine Stelle, ein Stück südwestlich des Zentrums, an der direkt fünf Leunen beziehungsweise Lynel auf euch warten! Hier solltet ihr besonders vorsichtig sein.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch verfügbar.