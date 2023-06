Leunen besiegen in Zelda: Totk – Besten Tipps & Strategien für den Kampf gegen die Mischwesen

Früher oder später müsst ihr euch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom besonders starken Gegnern stellen. Dabei handelt es sich um die Leunen, die sowohl in Hyrule als auch im Untergrund gefunden werden können. Schließlich erhaltet ihr von diesen Mischwesen verschiedene, recht wertvolle Materialien, für die sich der Kampf lohnt.

In diesem Guide erklären wir euch, mit welchen Angriffen ihr im Kampf gegen Leunen achten müsst und welche Tipps und Strategien es gibt, um es mit diesen Kreaturen aufnehmen zu können

Wo die verschiedenen Leunen zu finden sind, erklären wir euch übrigens in diesem Guide.

Welche Arten von Leunen gibt es in Totk?

In „Zelda: Tears of the Kingdom“ werden die Leunen in vier unterschiedliche Farben unterteilt. Die jeweilige Farbe gibt an, wie stark ein Leune ist und wie schwer der Kampf gegen ihn ausfällt. Je nach Stufe unterscheidet sich der Rang eines Leunen und außerdem über wie viele Lebenspunkt dieser insgesamt verfügt.

Roter Leune = Schwierigkeit 1

= Schwierigkeit 1 Blauer Leune = Schwierigkeit 2

= Schwierigkeit 2 Weißer Leune = Schwierigkeit 3

= Schwierigkeit 3 Silberner Leune = Schwierigkeit 4

Bedenkt außerdem, dass einige der Leunen eine Stein-Rüstung tragen und somit recht gut gepanzert sind. Diesen zusätzlichen Schutz müsst ihr erst einmal zerstören, bevor ihr die Lebenspunkte eures Gegners senken könnt. Stein-Rüstungen von Leunen zerstört ihr am schnellsten mit dem Leunenbogen und Leunen-Hufen an euren Pfeilen. Außerdem eignen sich Waffen, die mit Steinen fusioniert worden sind oder zum Beispiel eine Axt.

Ein Weißer Leune kann euch das Leben ziemlich schwer machen! © Nintendo/PlayCentral.de

Kampf gegen einen Leunen in Zelda: Tears of the Kingdom

Sobald ihr euch für den Kampf gegen einen Leunen entscheidet und nicht einfach direkt das Weite sucht, solltet ihr konzentriert sein und auf die verschiedenen Arten von Angriffen gut vorbereitet sein. Wichtig zu wissen ist, dass es Angriffe gibt, die jeder Leune beherrscht und jederzeit abrufen kann. Zusätzlich gibt es bestimmte Attacken, die nur einige Leunen nutzen.

Diese Angriffe erwarten euch bei allen Leunen:

Sprung nach vorne: Springt der Leune schnell nach vorne, macht ihr am besten einen Ausweichsprung nach hinten. Dieser Angriff passiert insgesamt dreimal. Hier bietet sich ein Konterangriff an, wenn ihr im richtigen Moment blockt, indem ihr die A-Taste drückt.

Kopfnuss: Setzt ein Leune zu einer gefährlichen Kopfnuss an, weicht ihr ebenfalls mit einem Sprung nach hinten aus. Auch hier könnt ihr sehr gut einen Konterangriff einsetzen, wenn ihr das dafür benötigte Timing verinnerlicht habt.

Konterangriffe sind gefährlich, aber sehr effektiv. © Nintendo/PlayCentral.de

Sturmangriff mit seitlich gehaltener Waffe: Hierbei nutzt ihr am besten einen Ausweichsprung zur Seite. Konterangriff möglich!

Sturmangriff mit gesenktem Kopf: Sobald ihr den Leunen im vollen Galopp auf allen sechsen und mit gesenktem Kopf auf euch zurasen seht, solltet ihr im richtigen Moment seitlich ausweichen und am besten im Nachgang direkt mit der A-Taste auf seinen Rücken springen.

Feuerbälle sind ebenfalls eine mögliche Attacke von Leunen, einige beginnen damit erst, wenn ihr die Hälfte ihrer Gesundheit abgezogen habt, andere nutzen diesen Angriff schon direkt zu Beginn eines Kampfes. Es gilt jeweils drei solchen Angriffen hintereinander auszuweichen, am besten indem ihr seitlich davonsprintet.

Das Gute an diesen Feuerbällen ist der Flächenschaden, der das Gras entflammt (wenn ihr an der Oberfläche kämpft) und damit Auftrieb für eurer Parasegel entsteht. Springt also in das Feuer und lasst euch mit dem Segel in die Luft tragen. Von oben aus könnt ihr in Zeitlupe mit dem Bogen auf den Leunen schießen.

Habt ihr einige Kopfschüsse gelandet, ist der Leune betäubt, wodurch ihr auf seinen Rücken springen könnt, um selbst Schaden auszuteilen. Gleichzeitig versucht der Leune euch jedoch abzuschütteln, was ihm gelingt, sobald Links Ausdauer aufgebraucht ist. Kurz bevor dies der Fall ist, solltet ihr selbstständig abspringen. Generell könnte ihr nur eine bestimmte Anzahl an Hit setzen, ehe ihr von dem Leunen abgeworfen werdet.

Pfeil & Bogen: Leunen besitzen einen Leunenbogen, mit dem sich gleichzeitig drei Pfeile abschießen lassen. Weicht diesen am besten einfach aus, indem ihr euch nach links oder rechts bewegt.

Ganz wichtig: Während ihr auf einem Leunen sitzt und auf diesen einschlagt, verliert eure eingesetzte Waffe nicht an Haltbarkeit!

Leunen mit einem Großschwert

Besitzt euer Gegner ein Großschwert, verfügt er zusätzlich über diese Angriffe:

Überkopfhieb: Kommt ihr dem Mischwesen zu nah, vollführt dieses ebenfalls recht häufig einen Überkopfangriff, bei dem ihr euch am besten schnell hinter ihn bewegt und somit der Attacke entkommt und gleichzeitig einige Schläge frei habt, eher er sich zu euch umdreht. Ihr könnt diesen Angriff aber auch kontern, in dem ihr in dem Moment, in dem das Schwert den Boden berührt, die A-Taste drückt.

Schwertwirbel: Aufpassen solltet ihr, wenn er zu einem Wirbelangriff ansetzt. Dabei dreht sich der Leune mitsamt Schwert im Kreis und verursacht bei einem Treffer ordentlich Schaden. Ihr könnt zwar versuchen, den ersten Treffer mit einem Schild zu blocken, alles was danach kommt, wird euch aber mitunter ins virtuelle Grab bringen. Besser ist, wenn ihr etwas Abstand aufbaut.

Ja, moin! © Nintendo/PlayCentral.de

Leunen mit einer Hellebarde

Besitzt euer Gegner eine Hellebarde, verfügt er zusätzlich über diese Angriffe:

Hinweis: Diese Angriffe kann auch ein silberner Leune mit einem Einhandschwert ausführen.

Aufprallschlag: Dieser Angriff kann pariert werden oder ihr geht alternativ auf genügend Abstand.

Zorn-Attacke: Hierbei rammt der Leune seine Waffe vor sich in den Boden, wobei ordentlich Flächenschaden generiert wird. Deshalb solltet ihr im Vorfeld unbedingt genügend Abstand einnehmen.

Bei dieser Attacke solltet ihr euch in Sicherheit bringen. © Nintendo/PlayCentral.de

Tipps im Kampf gegen Leunen

Abhängig davon wie gut ihr mit Waffen, Schilden und Rüstung ausgestattet seid, empfehlen sich verschiedene Strategien, wie ihr den Kampf gegen einen Leunen gestaltet. Habt ihr keine sonderlich starken Waffen und seid eher noch ungeübt in dem Spiel, bietet sich zum Beispiel der Pilz Qualmerling an.

Nebelt den Leunen ein!

Der Qualmerling verursacht, wie der Name es schon andeutet, eine dichte Wolke, wodurch euch Gegner nicht mehr sehen können. Steht ein Leune inmitten dieses Rauchs und hat euch aus dem Blick verloren, steckt er seine Waffe weg. Nun könnt ihr euch entweder von hinten an ihn anschleichen und zuschlagen oder euch mit der A-Taste auf den Rücken eures Gegners schwingen.

Springt ihr auf den Rücken und schlagt zu, verlieren eure Waffen zwar nicht an Haltbarkeit, dafür sieht euch der Leune aber. Hier liegt es letztendlich an euch, welche Option für euch die bessere ist. Durch diese Taktik könnt ihr einen schwächeren Leunen aber in jedem Fall recht einfach und gefahrlos besiegen, selbst wenn ihr noch unerfahrener Leunen-Jäger seid. Wir haben es selbst ausprobiert und auf diese Art unseren ersten Leunen besiegt!

Nebel einsetzen: Eine durchaus funktionierende Taktik. © Nintendo/PlayCentral.de

Leunen durch Kopfschüsse betäuben

Trefft ihr mit einem Pfeil mehrfach den Kopf eines Leunen, wird dieser betäubt, in diesem Moment könnt ihr ebenfalls aufsitzen und mit einigen Schlägen viel Schaden austeilen. Wenn ihr dann noch eure Waffe durch Synthese mit einem Moldora-Kiefer (oder anderen starken Materialien) verstärkt, könnt ihr den Kampf ziemlich schnell zu euren Gunsten entscheiden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Lernt das Ausweichen und nutzt Konterangriffe

Letztendlich ist es aber fast egal, ob ihr den Leunen einnebelt, betäubt oder Bombenpfeile nutzt, ihr solltet ein Gespür für seine Angriffe und das richtige Timing zum Ausweichen, Blocken und Kontern bekommen.

Blocken: Mit ausgerüstetem Schild müsst ihr die ZL-Taste gedrückt halten, um den Gegner anzu visieren. Ein kommender Angriff wird so geblockt. Einige Angriffe können aber nicht nur geblockt, sondern auch gekontert werden.

Konterangriffe: Bei den meisten Angriffen gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ihr die A-Taste drücken könnt, um diesen zu kontern und dann mit der Y-Taste selbst anzugreifen. Dafür müsst ihr über ein Schild verfügen und dieses mit der ZL-Taste (gedrückt halten) hochhalten. Dadurch erleidet ihr nicht nur keinen Schaden, sondern setzt auch selbst mit einigen Schlägen nach. Am besten ist es, wenn ihr dieses Vorgehen eine Zeit lang übt, um ein Gefühl für das richtige Timing zu bekommen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ausweichen: Außerdem könnt ihr bei vorgehaltenem Schild (ZL-Taste gedrückt halten) kurz vor einem Angriff nach hinten oder zu Seite ausweichen (X-Taste). Weicht ihr im perfekten Moment aus, startet eine kurze Zeitlupen-Animation, in der ihr einem Gegner mehrfach großen Schaden zufügen könnt, ohne dass ihr dabei selbst angegriffen werdet.

Welche Materialien erhalte ich von Leunen?

Leunen können unter anderem die folgenden Gegenstände fallen lassen:

Leunen-Huf

Zierte den Fuß eines Leunen. Er ist größer als der Huf eines Pferdes und auch schwerer. Man kann damit Medizin herstellen oder die Angriffskraft von Pfeilen erheblich erhöhen.

Leunen-Säbelhorn Eines der beiden Hörner eines Leunen. Es ist extrem scharf und erhöht die Angriffskraft, wenn es an einer Waffe befestigt ist. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen.

Leunen-Massivhorn Eines von zwei Hörnern eines Leunen mit klauenförmigen, harten Ausbuchtungen. An Waffen befestigt erhöht es die Angriffskraft. Verkoche es mit Kleingetier zu Medizin.

Leunenbogen Der Bogen der Leunen ist aus grobem Metall gefertigt und kann mehrere Pfeile gleichzeitig abschießen. Sehr effektiv im Kampf gegen schnelle Feinde.

Leunen-Herzen Benötigt ihr unter anderem, um das Leucht-Set auf die höchste Stufe zu verbessern.



Der Leunenbogen verschießt drei Pfeile gleichzeitig. © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!