Donnerblumen farmen & Bombenpfeile herstellen in Zelda: Totk, so geht’s

Manchmal muss man einfach mit dem Kopf durch die Wand beziehungsweise diese mit ordentlich Wumms wegsprengen. Und auch nervige Gegner in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben wenig zu lachen, wenn ihr mit Bomben bewaffnet seid. Tatsächlich kann euch das Wissen, womit sich Bombenpfeile herstellen lassen, ziemlich oft das Leben retten.

Die Bombenmodule aus dem Vorgänger sind in Tears of the Kingdom durch die sogenannten Donnerblumen ersetzt worden. Diese sind mit einer explosiven Substanz gefüllt und reagieren auf Erschütterungen oder Feuer. Letztendlich ist die Donnerblume ein richtig guter Allrounder, mit dem sich die meisten Probleme im Handumdrehen lösen lassen.

Wo finde ich Donnerblumen in Zelda: Tears of the Kingdom?

Donnerblumen fühlen sich besonders in dunklen Höhlen wohl. Der perfekte Ort, um diese Pflanze zu farmen, ist also wenig überraschend der Untergrund. Hier lassen sich immer wieder mehrere Exemplare der Donnerblumen nebeneinander finden. Doch auch Höhlen, die ihr in Hyrule findet, könnt ihr nach ihnen absuchen. Im Laufe eurer Reise solltet ihr so einen ordentlichen Vorrat an Donnerblumen zusammenbekommen.

Habt ihr bereits einige Zeit im Untergrund verbracht, dann dürftet ihr außerdem eine hohe Anzahl an Irrlichtern gefunden haben. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Währung, die nur von den sieben Magierstatuen akzeptiert wird.

Gegen Irrlichter bekommt ihr coole Rüstungen und außerdem Donnerblumen. © Nintendo/PlayCentral.de

Am einfachsten reist ihr zum Spähposten, der sich direkt vor dem schwebenden Schloss befindet, und sprecht hier die kleine Händlerstatue an. Diese hat insgesamt 99 Donnerblumen im Angebot, möchte dafür aber auch jeweils 16 Irrlichter. Da ihr diese kleinen Lichter aber im Untergrund ziemlich schnell farmen könnt, solltet ihr an dieser Stelle ruhig ab und an zugreifen.

Ihr könnt Donnerblumen aber auch im Tausch gegen Rubine kaufen. Eine Möglichkeit dies zu tun, besteht in Taburasa in der Akkala-Hochebene. Sucht hier den Orni Peda an seinem Verkaufsstand auf. Für eine Donnerblume müsst ihr allerdings recht tief in die Tasche greifen und jedes Mal stolze 40 Rubine bezahlen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Bei Peda könnt ihr zudem immer nur maximal vier Donnerblumen kaufen, die euch insgesamt 160 Rubine kosten. Möchtet ihr hier erneut einkaufen, müsst ihr gezwungenermaßen auf den nächsten Blutmond warten. Da ist das Angebot der Magierstatuen schon wesentlich lukrativer!

Wie kann ich Donnerblumen einsetzen in Totk?

Wie bereits eingangs geschrieben, lassen sich Donnerblumen sehr flexibel einsetzen. Habt ihr gerade zum Beispiel keine geeignete Waffe in eurem Inventar, lassen sich mit dieser Pflanze brüchige Felswände oder Erz-/Kristallvorkommen freisprengen.

Sehr effektiv sind die Bombenfrüchte aber auch gegen verschiedene Arten von Gegnern. Vor allem, wenn ihr gleich mit mehreren Feinden konfrontiert seid, eignen sich Donnerblumen hervorragend, da sie einen großen Flächenschaden anrichten. Ihr solltet sie aber möglichst ein gutes Stück von Link entfernt explodieren lassen.

© Nintendo

Ein gutes Beispiel für den perfekten Nutzen von Donnerblumen, sind die nervigen Miasma-Hände, denen ihr im Spiel immer mal wieder begegnen werdet. Das Problem besteht daraus, dass diese neu spawnen, wenn ihr sie nicht schnell genug besiegt. Da eine Donnerblume beim Aufprall ordentlich Flächenschaden austeilt, könnt ihr auf diese Weise gleich mehrere Gegner sehr wirkungsvoll bekämpfen.

Wie werfe ich Donnerblumen?

Und da sind wir auch schon bei der richtigen Nutzung von Donnerblumen. Am einfachsten ist es, wenn ihr einfach die R-Taste und dann die Pfeiltaste nach oben gedrückt haltet. Wählt mit dem rechten Analogstick nach links oder rechts durch eure Items und wählt schließlich die Donnerblume aus.

Lasst im Anschluss die Pfeiltaste nach oben los und zielt mit der Bombe auf einen Gegner. Sobald ihr jetzt auch die R-Taste loslasst, wirft Link das Item. Ihr müsst an dieser Stelle aber wirklich sehr vorsichtig sein, denn die Reichweite eines Wurfs ist nicht sonderlich groß, weshalb ihr euch mit großer Wahrscheinlichkeit selbst wegsprengen werdet. Da der Schaden ziemlich hoch ist, kann ein solcher Wurf schnell den virtuellen Tod für euren Recken bedeuten.

Egal wie ihr eine Donnerblume nutzt, die Explosion kann sich immer sehen lassen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wie nutze ich Donnerblumen an Pfeilen?

An dieser Stelle kommen Pfeile ins Spiel, die ihr oft von erledigten Gegnern oder in Kisten, Tonnen etc. findet.

Habt ihr im Inventar einen Bogen ausgewählt, zielt auf einen Gegner und haltet dann die Pfeiltaste nach oben gedrückt. Mit dem rechten Analogstick könnt ihr jetzt die Donnerblume auswählen, wodurch diese an eurem aufgelegten Pfeil befestigt wird. Lasst die ZR-Taste wieder los, um den Pfeil zu verschießen. Dadurch habt ihr deutlich mehr Reichweite, um der verheerenden Explosion des Bombenpfeils zu entgehen und letztendlich nur euren Gegnern Schaden zuzufügen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!