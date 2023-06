So besiegt ihr Miasma-Hände und Phantom-Ganon in Zelda: Tears of the Kingdom im Handumdrehen 

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind die Miasma-Hände wirklich fiese Zeitgenossen, die uns quer durch Hyrule verfolgen. An einem bestimmten Ort wartet nach den Miasma-Händen sogar eine Phantom-Version von Ganon. Wir geben euch Tipps, damit der Kampf zum Kinderspiel wird.

Zelda Tears of the Kingdom: Miasma-Hände und Phantom-Ganon besiegen

Wo findet der Kampf statt? Den Miasma-Händen begegnet ihr im Deku-Baum. Den erreicht ihr, indem ihr vom Untergrund aus direkt unter dem Deku-Baum den Deckensprung anwendet. Am Boden des Baumes begegnet ihr dann den Gegnern. Wie genau ihr in den Wald der Krogs gelangt, erklären wir euch in diesem Guide im Detail.

Die Miasma-Hände sind vor allem im Nahkampf ein lästiger Gegner. Sie schwimmen in einer Suppe aus Miasma, die euch konstant Herzen entfernt. Außerdem können euch die Hände greifen. Aus dem Griff könnt ihr euch befreien, indem ihr den linken Analog-Stick schnell hin und her bewegt.

Wir empfehlen euch deshalb, in den Fernkampf zu gehen. Nutzt am besten Bombenpfeile, um den Miasma-Händen ordentlichen Schaden zuzufügen. Die Explosion hat einen so großen Radius, dass direkt mehrere Hände getroffen werden.

Alternativ könnt ihr Eispfeile nutzen, um erst einmal einige der Hände bewegungsunfähig zu machen. Um die Eispfeile herzustellen, müsst ihr eines der folgenden Items an eure Pfeile anbringen:

Eisfrucht

Saphir

Weißes Schleim-Gelee

In der zweiten Phase taucht dann Phantom-Ganon auf. Wechselt hier die Strategie und begebt euch in den Nahkampf, denn Ganondorf hat ein simples Angriffsmuster, das ihr schon nach wenigen Wiederholungen verstanden haben werdet.

Um euch bestmöglich gegen das bösartige Miasma zu schützen, könnt ihr entweder entsprechende Gerichte herstellen oder die Finsternis-Rüstung tragen.

Phantom-Ganon kommt mit mehreren Waffenvarianten vor. Er führt entweder ein Schwert, eine Lanze oder ein Großschwert. Achtet darauf, was für eine Waffe er führt, um seinem Angriff auszuweichen.

Was bekomme ich als Belohnung? Habt ihr Phantom-Ganon besiegt, wird der Baum vom Miasma gereinigt und offenbart euch, wo das Master-Schwert ist. Es steckt nämlich im Kopf eines fliegenden Drachen, der quer über Hyrule schwebt.

Außerdem taucht Maronus auf und tauscht eure gesammelten Krog-Samen gegen neue Inventarplätze ein. Zudem könnt ihr Ganons Schwert aufsammeln, das euch allerdings bei der Benutzung Herzen abzieht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!