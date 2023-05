Finsternis-Rüstung mit Miasma-Schutz erhalten – Zelda: Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es ein ziemlich gefährliches Element, das Link schon im Intro einen Arm raubt: Miasma! Und auch im weiteren Verlauf des Titels wird diese Substanz nicht weniger heimtückisch.

Vor allem im Untergrund befinden sich ganze Areale, die fast komplett mit Miasma bedeckt sind. Doch es gibt auch einige Gegner, die Miasma-Schaden anrichten und gegen die ihr euch nur schlecht wehren könnt, wenn ihr keine Schutzmaßnahmen ergriffen habt.

Zu Schutzmaßnahmen zählen in erster Linie besondere Mahlzeiten, die durch Miasma zerstörte Herzen zurückgeben. Noch besser könnt ihr euch aber mit der speziellen Finsternis-Rüstung schützen, die eine ganz besondere Fähigkeit mit sich bringt.

Wie erhalte ich die Finsternis-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Das Finsternis-Set erhaltet ihr in Tears of the Kingdom erst dann, wenn ihr insgesamt sechs Magierstatuen gefunden und an diesen gebetet habt. Denn im Grunde handelt es sich dabei um Händler, die euch gegen eine gewisse Anzahl an Irrlichtern verschiedene Gegenstände verkaufen.

Der Haken an der Sache ist aber, dass ihr nicht direkt zu Beginn Zugriff auf die wertvollsten Items habt. Erst durch die Freischaltung weiterer Magierstatuen, wird auch das Angebot an Waren erweitert.

Hinweis: Die Reihenfolge, in der ihr die einzelnen Statuen findet oder mit ihnen sprecht, ist euch überlassen.

Anbei eine Auflistung der Ausrüstung, in der Reihenfolge der Freischaltung:

Dunkelgewand (150 Irrlichter) Gewand der Finsternis (150 Irrlichter) Dunkelhose (200 Irrlichter) Gamaschen der Finsternis (200 Irrlichter) Dunkelkapuze (300 Irrlichter) Kapuze der Finsternis (300 Irrlichter) Erinnerungsgewand (400 Irrlichter)

Hinzu kommt, dass sich sechs von insgesamt sieben Magierstatuen im Untergrund befinden und nur schwer zu finden sind. Die genauen Orte könnt ihr euch allerdings von der ersten Statue im Spähposten auf eurer Karte markieren lassen. Dafür werden ebenfalls jedes Mal einige Irrlichter fällig.

Insgesamt ist die Suche nach der Finsternis-Rüstung also ein Unterfangen, das euch ein wenig Zeit kosten wird.

Was kann die Finsternis-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Jedes Rüstungsteil des Finsternis-Sets fügt Link unter seinen roten Herzen jeweils einen blau umrandeten, leeren Herzcontainer hinzu. Insgesamt erhaltet ihr also bis zu dreifachen Schutz gegen Miasma. Bekommt ihr mit angelegter Rüstung Schaden durch Miasma, werden erst einmal diese zusätzlichen Herzen zerstört, ehe es an die eigentliche Gesundheit von Link geht.

Diese drei speziellen Herzen können von keinem anderen Schaden betroffen sein und nicht geheilt werden. Der Miasma-Effekt verschwindet erst, wenn ihr an die Sonne geht oder unter einer Lichtwurzel steht.

So sieht die vollständige Finsternis-Rüstung aus. © Nintendo/PlayCentral.de

Habt ihr jedes Rüstungsteil mindestens zweimal bei den Großen Feen aufgewertet, wird ein Set-Bonus in Form eines vierten blauen, leeren Herzcontainers hinzugefügt. Dadurch ändert sich gleichzeitig die Art und Weise, wie der Miasma-Schutz der Finsternis-Rüstung funktioniert. Denn erst dann schützt das Set auch direkt gegen Miasma-Angriffe, die von Gegnern ausgehen.

Gewand der Finsternis

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltenes Gewand, das die Miasma-Resistenz steigert.

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltenes Gewand, das die Miasma-Resistenz steigert. Effekt : Miasma-Schutz

: Miasma-Schutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 150 Irrlichter

Gamaschen der Finsternis

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Gamaschen, dem Anschein nach aus Materialien von Monstern gefertigt. Steigert die Resistenz gegen Miasma

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Gamaschen, dem Anschein nach aus Materialien von Monstern gefertigt. Steigert die Resistenz gegen Miasma Effekt : Miasma-Schutz

: Miasma-Schutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 200 Irrlichter

Kapuze der Finsternis

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Kapuze, dem Anschein nach aus Materialien von Monstern gefertigt. Steigert die Resistenz gegen Miasma

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Kapuze, dem Anschein nach aus Materialien von Monstern gefertigt. Steigert die Resistenz gegen Miasma Effekt : Miasma-Schutz

: Miasma-Schutz Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 300 Irrlichter

© Nintendo/PlayCentral.de

Lohnt die Finsternis-Rüstung?

Es stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand für die Finsternis-Rüstung in Tears of the Kingdom lohnt. Schließlich müsst ihr unzählige Irrlichter finden, stundenlang den Untergrund erkunden und zudem die sechs Magierstatuen finden.

Und selbst wenn ihr über alle drei Rüstungsteile verfügt, habt ihr nur einen leichten Schutz gegen Miasma auf dem Boden, nicht gegen Angriffe, die von Gegnern ausgehen. Im Grunde solltet ihr die Rüstung also unbedingt für den Set-Bonus aufwerten, was euch jedoch ziemlich viele, wertvolle Materialien kosten wird.

Dennoch ist das komplett aufgerüstete Finsternis-Set sehr nützlich, um gegen einige der schwierigeren Gegner bestehen zu können und auch die tiefsten Tiefen des Untergrunds zu überleben.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!