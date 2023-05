Fundorte aller Magierstatuen & Belohnung im Überblick – Zelda: Tears of the Kingdom

Möglicherweise seid ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits auf eine der mysteriösen Magierstatuen gestoßen. Dabei handelt es sich im Grunde über Händler, die euch spezielle Gegenstände anbieten. Als Gegenleistung muss Zelda allerdings über eine ganz besondere Währung verfügen.

Die Suche nach den Magierstatuen ist zwar eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit, allerdings lohnt sich die investierte Mühe. Schließlich werden euch von den Händlern unter anderem ganz besondere Rüstungs-Sets angeboten. Besonders interessant ist hier vor allem das Finsternis-Set, das euch einen gewissen Schutz gegen Miasma bietet.

Die erste dieser Statuen werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit im Spähposten, im Büro von Robbie und Josha, entdecken. Startet hier also am besten die Suche und sprecht mit der Statue. Dadurch könnt ihr nach und nach die genauen Fundorte der anderen sechs Brüder freischalten, was euch allerdings jeweils 100 Irrlichter kostet.

Fortan müsst ihr in den Untergrund steigen und dort nach den restlichen, deutlich größeren Magierstatuen suchen und zu ihnen beten. Meist müsst ihr dafür ein Stück klettern, ehe ihr sie erreicht und mit ihnen interagieren könnt.

Wie gelange ich in den Untergrund?

Es gibt viele Eingänge, durch die ihr in den Untergrund gelangt, beispielsweise Brunnen. Zusätzlich sind überall in Hyrule Krater verteilt, durch die ihr ebenfalls nach unten gelangt. Springt einfach hinein, fliegt im Sturzflug nach unten und nutzt schließlich das Parasegel, um euren Fall abzufangen.

Unten angekommen, gilt Lichtwurzeln zu finden und diese zu aktivieren, wodurch ein kleiner Teil der Karte aufgedeckt wird und ihr zudem einen weiteren Teleporter erhaltet. Die Wurzeln sind im Grund die Türme des Untergrunds.

Außerdem solltet ihr über genügend Leuchtsamen verfügen, die ihr auf den Boden legen könnt und die durch einen Schlag beziehungsweise eine Erschütterung aktiviert werden. Alternativ könnt ihr sie auch in die Hand nehmen und werfen oder an Pfeile befestigen und mit einer größeren Reichweite verschießen, um die Umgebung zu erhellen. Fortan beleuchten sie einen Teil der Umgebung, wodurch euch die Orientierung im Untergrund deutlich besser gelingen dürfte. Ohne Leuchtsamen solltet ihr euch gar nicht erst in die Tiefe wagen.

Nehmt euch zudem vor dem Miasma in Acht, dass euch nicht nur die Kraft (Herzen) raubt, sondern Link auch deutlich in seiner Bewegung einschränkt.

Wo finde ich Irrlichter in Zelda: Tears of the Kingdom?

Es gibt keine bestimmten Orte, an denen ihr besonders oft oder viele Irrlichter findet. Die kleinen blau glühenden Flammen könnt ihr im Grunde an jeder Stelle im Untergrund finden. Zudem fliehen die Irrlichter nicht, wenn ihr euch ihnen nähert. Habt ihr gleich eine ganze Gruppe an Irrlichtern gefunden, drückt mehrfach hintereinander die A-Taste, um diese schnell ins Inventar zu packen.

Gut zu wissen ist außerdem, dass es auch große und besonders große Irrlichter gibt, die 5 beziehungsweise 20 Irrlichter wert sind.

Welche Belohnungen gibt es?

Sobald ihr im Untergrund auf eine Magierstatue stoßt und mit dieser interagiert, könnt ihr von ihr im Austausch gegen eine unterschiedlich hohe Anzahl an Irrlichtern, verschiedene Gegenstände erwerben. Durch die Entdeckung weiterer Statuen, werden außerdem weitere Rüstungsteile freigeschaltet.

Zum Beispiel schaltet ihr bei der zweiten Magierstatue das Gewand der Finsternis frei. Ab diesem Zeitpunkt bekommt ihr dieses Rüstungsteil an jeder von euch entdeckten Magierstatue (auch der im Spähposten an der Oberfläche).

Anbei eine Auflistung der Ausrüstung, in der Reihenfolge der Freischaltung:

Dunkelgewand (150 Irrlichter) Gewand der Finsternis (150 Irrlichter) Dunkelhose (200 Irrlichter) Gamaschen der Finsternis (200 Irrlichter) Dunkelkapuze (300 Irrlichter) Kapuze der Finsternis (300 Irrlichter) Erinnerungsgewand (400 Irrlichter)

Das Erinnerungsgewand erhaltet ihr erst, wenn ihr mit allen sieben Statuen (inklusive der im Außenposten) gesprochen habt. Die Magierstatue in der Zentralmine muss allerdings erst einmal durch die Nebenquest Der Ruf aus der Tiefe freigeschaltet werden.

Wo finde ich Magierstatuen in Zelda: Tears of the Kingdom?

Die Magierstatuen im Untergrund sind große, steinerne Wesen mit Kapuze. Haltet in der Dunkelheit vor allem nach diesen spitzen Kapuzen Ausschau. Befindet ihr euch ganz in der Nähe von einer, wird euch die jeweilige Statue mit entsprechender Bezeichnung auf der Karte markiert und ihr könnt bei ihnen beten, um letztendlich zu handeln.

Hinweis: Die Reihenfolge, in der ihr die einzelnen Statuen findet oder mit ihnen sprecht, ist euch überlassen.

Spähposten Magierstatue

Im Spähposten (-0252, 0152, 0020) in der Region Inneres Hyrule findet ihr direkt neben dem NPC Josha einen mysteriösen Stein, an dem ihr Beten könnt. Sobald ihr mit dem Gebet begonnen habt, verlangt die Magierstatue Irrlichter beziehungsweise Seelen, für die es an der Zeit ist, in die nächste Welt geschickt zu werden.

Wart ihr bereits im Untergrund von Tears of the Kingdom, solltet ihr schon mindestens ein Irrlicht in eurem Inventar besitzen. Wählt in diesem Fall die Option „Hier, ein Irrlicht für dich.“

Dadurch wird die verlorene Seele in die nächste Welt zurückgesandt. Als Belohnung erhaltet ihr einen Finsterklumpen. Dabei handelt es sich um einen Splitter aus violetter Finsternis, der sich bei Berührung kalt anfühlt. Als Kochzutat verleiht er Resistenz gegen Miasma.

Außerdem verspricht euch die Magierstatue, dass sie euch für weitere Irrlichter gebührend entlohnen wird. Nun öffnet sich eine Art Shop, in dem ihr ganz unterschiedliche Gegenstände erwerben könnt. Das Zahlungsmittel besteht hier allerdings ausschließlich aus Irrlichtern.

Außerdem verrät euch der mysteriöse Stein, dass er Brüder hat, die sich jedoch irgendwo im Untergrund befinden. Überreicht ihm zehn weitere Irrlichter, damit er euch die genauen Fundorte seiner Brüder verrät. Jetzt wird auf eurer Untergrundkarte der erste Ort einer seiner Bruder angezeigt. Für weitere 100 Irrlichter erfahrt ihr den zweiten Ort. Im Untergrund warten insgesamt sechs Magiestatutue, die es alle zu finden gilt, wenn ihr alle Belohnungen freischalten wollt.

Nun heißt es also dem Untergrund einen längeren Besuch abzustatten.

Magierstatue der Ebene

Vom Spähposten aus gesehen lauft ihr ein Stück nach Süden. Ganz in der Nähe des Djiosinih-Schreins befindet sich einer der zahlreichen Eingänge in die Unterwelt von Hyrule.

Seit ihr durch den riesigen Krater beim Schrein nach unten gelangt, könnt ihr in der Nähe direkt die Hinisoijd-Wurzel aktivieren. Stelle euch dazu einfach auf den kleinen Sandhaufen genau darunter.

Folgt ihr dem Weg noch etwas weiter, gelangt ihr übrigens an die Jayuzuz-Wurzel, bei der ihr auf Robelo trefft und das Fotomodul freigeschaltet wird. Eine Funktion, über die ihr am besten recht früh im Spiel verfügt.

Die nächstgelegene Wurzel zur Magierstatue ist die Staqijdat-Wurzel. Von hier aus ist es nicht mehr weit und auch der Weg zu der Statue ist nicht sonderlich fordernd. Das sind die genauen Koordinaten (0457, -0803, -0472).

Magierstatue Urquell der Weisheit

Die Magiestatue Urquell der Weisheit befindet sich an den Koordinaten (3805, -1328, -0858). Die nächstgelegene Lichtwurzel ist die die Usukaz-Wurzel und der nächstgelegene Eingang an der Oberfläche ist das Naydra-Schneefeld, westlich des Turms auf der Ranelle-Spitze.

Magiestatue Urquell der Macht

Die Magierstatue Urquell der Macht findet ihr an diesen Koordinaten: (3708, 2598, -0414). Die nächstgelegene Wurzel ist die Kkatan-nis-Wurzel. Von der Oberfläche gelangt ihr durch den Krater bei der Ebene von Ost-Akkala in den Untergrund und somit direkt in die Nähe dieser Magiestatue. Etwas weiter westlich steht der Turm auf dem Ulri-Berg.

Magierstatue Urquell des Mutes

Die Magiestatue Quell des Mutes wartet auf Link bei den Koordinaten (0882, -2401, -0393). Die nächstgelegene Lichtwurzel ist Muokuij-Wurzel.

In diesem Fall ragt die Statue ein gutes Stück aus dem Boden, weshalb ihr daran ein wenig nach oben klettern müsst, um mit ihr zu interagieren.

Magierstatue der Klippe

Die Magiestatue der Klippe befindet sich bei den Koordinaten (-1032, 2690, -0273). Die nächstgelegene Wurzel ist die U’isu-ayam-Wurzel. Der nächstgelegene Eingang an der Oberfläche liegt westlich vom Turm in den Deubran-Ruinen.

Diese Statue schaut komplett aus dem Boden, weshalb ihr den vollständigen Körper sehen könnt und hinaufklettern müsst.

Magierstatue Verlassene Zentralmine

Diese Magierstatue findet ihr in der Verlassenen Zentralmine bei den Koordinaten (-0782, -1905, -0564).

Interagiert ihr mit dieser, bekommt ihr allerdings immer wieder nur die folgenden Bruchstücke zu hören:

„Vergessenes Plateau… Schlosstor… Gefangen… auf dem Grunde… des Wassers…

Die Lösung liegt genau über euch.“

Und tatsächlich findet ihr die Lösung für dieses kleine Rätsel in Hyrule genau über euch. Reist in die Region Ebene von Hyrule. Südlich vom Zeitenwald könnt ihr die Nebenquest Der Ruf aus der Tiefe starten, um der Magierstatue in der Zentralmine ihre Augen zurückzugeben. Wie genau ihr dabei vorgehen müsst, erklären wir euch im Detail in diesem Guide.

Erst wenn ihr auch diese Magierstatue (und die anderen 5 im Untergrund) freigeschaltet habt, erhaltet ihr schließlich das Erinnerungsgewand.

