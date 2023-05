Dunkel-Rüstung erhalten in Zelda: Tears of the Kingdom – So bekommt Link rot leuchtende Augen

Möchtet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den Untergrund von Hyrule erkunden, solltet ihr eure Augen unter anderem nach Irrlichtern offen halten. Denn hierbei handelt es sich um eine eigene Währung, die ihr bei Magierstatuen gegen nützliche Medizin und wertvolle Ausrüstung eintauschen könnt.

Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, wie ihr in Tears of the Kingdom die Dunkel-Rüstung erhaltet, die aus dem Dunkelgewand, der Dunkelhose und der Dunkelkapuze besteht.

Wie erhalte ich die Dunkel-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Um die drei Rüstungsteile für das Dunkel-Set zu bekommen, müsst ihr mindestens fünf Magierstatuen gefunden und zu ihnen gebetet haben. Die erste Statue findet ihr im Spähposten an der Oberfläche. Sprecht mit dem etwas ungewöhnlichen Händler, um Zugriff zu seinem Shop zu erhalten.

Für jede weitere gefundene Magierstatue, wird das Angebot im Shop durch neue Ausrüstungsgegenstände ergänzt. Zusammengefasst gibt es hier die Finsternis-Rüstung, die Dunkel-Rüstung und schlussendlich das Erinnerungsgewand. Einmal freigeschaltet, ist das jeweilige Outfit bei allen sieben Magierstatuen verfügbar.

Möchtet ihr alle drei Rüstungsteile für die Dunkel-Rüstung erhalten, müsst ihr insgesamt 650 Irrlichter sammeln und an einer der Statuen eintauschen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Dunkel-Rüstung im Überblick

Dunkelgewand

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltenes Gewand. Eine Art düsteres Spiegelbild jenes grünen Gewandes, das einst ein gewisser Held trug.

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltenes Gewand. Eine Art düsteres Spiegelbild jenes grünen Gewandes, das einst ein gewisser Held trug. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 150 Irrlichter

© Nintendo/PlayCentral.de

Dunkelhose

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene, schlicht wirkende Hose, die aber nach dem Vorbild. eines aus Schatten geborenen Monsters gefertigt wurde.

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene, schlicht wirkende Hose, die aber nach dem Vorbild. eines aus Schatten geborenen Monsters gefertigt wurde. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 200 Irrlichter

© Nintendo/PlayCentral.de

Dunkelkapuze

Beschreibung : Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Kapuze, die an ein aus Schatten geborenes Monster erinnert. Die Augen des Trägers leuchten im Dunkeln rot.

: Von einer seltsamen Statue im Tausch gegen Irrlichter erhaltene Kapuze, die an ein aus Schatten geborenes Monster erinnert. Die Augen des Trägers leuchten im Dunkeln rot. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 300 Irrlichter

© Nintendo/PlayCentral.de

Lohnt sich die Dunkel-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Vom praktischen Nutzen her bietet euch die Dunkel-Rüstung leider nicht sonderlich viel. Als komplettes Set erhält Link gerade einmal einen Verteidigungswert von neun. Darüber hinaus kann diese Rüstung nicht bei den Großen Feen aufgerüstet werden.

Tragt ihr alle drei Teile gemeinsam, erhaltet ihr bei Nacht immerhin eine erhöhte Laufgeschwindigkeit. Diesen Bonus bietet allerdings auch das Ninja-Set, das ihr in Kakariko kaufen könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Der Aufwand, um die Dunkel-Rüstung zu bekommen ist recht hoch, vor allem wenn ihr vorher noch nicht im Untergrund gewesen seid. Die Besonderheit liegt auch bei diesem Set in der speziellen Optik begründet.

Denn die Rüstung macht ihrem Namen alle Ehren und lässt Links Augen im Dunkeln rot leuchten. Möchtet ihr also besonders cool durch das nächtliche Hyrule laufen, dann müsst ihr eigentliche dieses Set tragen!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!