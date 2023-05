Erinnerungsgewand erhalten in Zelda: Tears of the Kingdom – Lohnt sich der Aufwand?

Im Untergrund von Hyrule könnt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ziemlich viel Zeit verbringen. Unter anderem lassen sich in den Tiefen Magierstatuen finden, die euch gegen ihre ganz eigene Währung in Form von Irrlichtern wertvolle Gegenstände und nützliche Zutaten verkaufen.

Nehmt ihr euch dieser recht zeitintensiven Herausforderung an, erhaltet ihr das Erinnerungsgewand für Link, das ihr noch aus The Legende of Zelda: Breath of the Wild kennen dürftet. Ob sich die Suche und der damit verbundene Aufwand wirklich lohnt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Wie bekomme ich das Erinnerungsgewand in Zelda: Tears of the Kingdom?

Um das Erinnerungsgewand zu erhalten, müsst ihr im Vorfeld einige Voraussetzungen erfüllen. Zusammengefasst gilt es im Untergrund sechs Magierstatuen ausfindig zu machen und zu ihnen zu beten.

Bei der Statue in der Zentralmine müsst ihr außerdem erst einmal eine Quest absolvieren, um diese freizuschalten und mit ihr interagieren zu können. Erst wenn ihr alle sieben Statuen (die 1. befindet sich im Spähposten an der Oberfläche) gefunden habt, könnt ihr das Erinnerungsgewand im Shop jeder der Statuen für 400 Irrlichter kaufen.

Lohnt sich das Erinnerungsgewand?

Ihr seht also, der Aufwand ist recht groß, vor allem, wenn ihr den Untergrund nicht zumindest bereits in einigen Teilen erkundet habt. Denn ohne genügend Leuchtsamen und einige aktivierte Leuchtwurzeln fällt die Orientierung ziemlich schwer.

Da der Untergrund zudem ziemlich wietläufig und nicht unbedingt ungefährlich ist, kann sich dieses Unterfangen schnell zu einer wahren Geduldsprobe entwickeln.

Schick sieht das Gewand in jedem Fall aus. © Nintendo/PlayCentral.de

Aber lohnt sich das Gewand überhaupt?

Nein, im Grunde nicht. Das Erinnerungsgewand verfügt nur über einen Rüstungswert von vier und zudem keinerlei Effekte, die das Outfit in irgendeiner Weise besonders machen würden.

Letztendlich ist es eher die Optik, die Zelda-Fans dazu veranlassen dürfte, an dieses Gewand zu gelangen. Einen wirklich praktischen Nutzen hat diese „Rüstung“ leider nicht.

Erinnerungsgewand

Beschreibung : In alter Zeit durften nur die fünf vom Königshaus diese Kleidung tragen. Das strahlende Blau lässt selbst den Himmel Hyrules erblassen.

: In alter Zeit durften nur die fünf vom Königshaus diese Kleidung tragen. Das strahlende Blau lässt selbst den Himmel Hyrules erblassen. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Bei Magierstatuen

: Bei Magierstatuen Kosten: 400 Irrlichter

Die Hose müsst ihr euch wegdenken, die gehört nicht zum Erinnerungsgewand. Link zeigt hier gerne viel Bein! © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!