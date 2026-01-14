PS5 Pro-Upgrade 2026 – Bringt PSSR 2.0 bessere Bildqualität und Performance?

Sony plant offenbar ein bedeutendes Upgrade für die PlayStation 5 Pro, das bereits im ersten Quartal 2026 erscheinen könnte. Die überarbeitete Version der Konsole wurde erstmals im November 2024 veröffentlicht und brachte damals bereits eine verbesserte GPU, beschleunigtes Raytracing und eine KI-gestützte Upscaling-Technologie mit.

Jetzt gibt es Hinweise auf eine neue Version dieser Technologie: PlayStation Spectral Super Resolution 2.0 (PSSR 2.0). Die Gerüchte stammen vom bekannten Leaker Gust_FAN, der in der Vergangenheit bereits zutreffende Informationen zur PS5 Slim sowie zur technischen Präsentation der PS5 Pro geliefert hatte.

Technische Verbesserungen durch PSSR 2.0

Was soll das neue Update leisten? PSSR 2.0 könnte laut aktuellen Informationen die Bildwiederholrate in unterstützten Spielen deutlich steigern und gleichzeitig die Auflösung verbessern. Besonders spannend ist dabei die mögliche Optimierung für Klassiker aus der PS4-Ära. Diese Titel laufen zwar bereits auf der PS5 Pro, könnten mit dem neuen Update aber noch einmal deutliche grafische Verbesserungen erhalten.

Darüber hinaus ist von einem neuen KI-Upscaling die Rede, das sich an AMDs aktueller FSR4-Technologie orientieren soll. Diese Bildverbesserungstechnologie ist vor allem für PC-Gaming bekannt und ermöglicht eine Kombination aus hoher Bildqualität und flüssiger Performance – bei gleichzeitig niedrigerer Auslastung des Grafikprozessors.

Entwicklung und Zukunft der PS5 Pro

Warum wird die PS5 Pro überhaupt weiterentwickelt? Die Verkaufszahlen der PS5 Pro lagen bislang unter den Erwartungen und blieben sogar hinter denen der PS4 Pro zurück. Sony scheint daher mit einem gezielten Technik-Upgrade gegensteuern zu wollen, um das Interesse an der High-End-Konsole neu zu entfachen.

Mark Cerny, leitender Systemarchitekt der PlayStation-Reihe, bestätigte bereits, dass in 2026 weitere Upgrades für die PS5 Pro geplant sind. Dabei liegt der Fokus laut Cerny auf der Weiterentwicklung der Upscaling-Technologie und der allgemeinen Grafikleistung. Diese Aussagen passen exakt zu den aktuellen Gerüchten rund um PSSR 2.0.

Auswirkungen auf kommende Spiele

Welche Titel profitieren vom Update? Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, welche Spiele konkret von PSSR 2.0 Gebrauch machen werden. Allerdings ist bereits bekannt, dass das kommende Exklusivspiel Saros von Housemarque für die PS5 Pro optimiert wird. Der Titel erscheint im April 2026 und könnte das erste Spiel sein, das vollständig von der neuen Upscaling-Technologie profitiert.

Auch das für 2026 geplante Marvel’s Wolverine von Insomniac Games dürfte ein potenzieller Kandidat für die neue Technologie sein. Offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Preis und Marktstrategie

Wird es erneut eine Preiserhöhung geben? Die ursprüngliche PS5 Pro erschien 2024 mit einem Einstiegspreis von 699,99 Euro, der später auf 749,99 Euro erhöht wurde. Ob das kommende Upgrade mit einer weiteren Preissteigerung verbunden ist, ist aktuell nicht bekannt. Der Twitter-Post von Gust_FAN enthält hierzu keine Angaben.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass Sony mit der technischen Aufwertung vor allem den bisherigen Preis rechtfertigen und den Mehrwert der PS5 Pro im Vergleich zur Standard-PS5 unterstreichen möchte.

Einordnung im Wettbewerb

Wie steht die PS5 Pro im Vergleich zu Gaming-PCs? Mit einem erfolgreichen PSSR 2.0-Update könnte Sony die Lücke zwischen Konsole und modernen Gaming-PCs weiter schließen. Gerade in Bezug auf Bildqualität und Performance bei hoher Auflösung hinken Konsolen derzeit noch hinterher. Die neue Technologie könnte hier den entscheidenden Unterschied machen – insbesondere für Gamer, die Wert auf 4K-Gaming mit stabilen 60 FPS oder mehr legen.

Die aktuelle PS5 Pro unterstützt bereits 4K-Auflösung bei 60 FPS sowie schnellere Ladezeiten und erweitertes Raytracing. Mit PSSR 2.0 würde Sony ein weiteres Argument liefern, um auch anspruchsvolle Technik-Fans von der Konsole zu überzeugen.

Ausblick und Erwartungen

Wann gibt es offizielle Informationen? Sollte Sony die Gerüchte bestätigen, ist mit einer offiziellen Ankündigung bereits in den kommenden Wochen zu rechnen – spätestens jedoch im März 2026, wenn der vermutete Rollout-Zeitraum für PSSR 2.0 beginnt.

Ob es sich bei PSSR 2.0 um ein reines Software-Update handelt oder ob eine neue PS5 Pro-Hardwarevariante erscheint, ist bisher nicht klar. In jedem Fall dürften viele potenzielle Käufer ihre Kaufentscheidung vom Umfang dieses Upgrades abhängig machen.

