Quest Der Ruf aus der Tiefe in Zelda: Tears of the Kingdom lösen – Fundorte aller Augen

Früher oder später werdet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den Untergrund erkunden müssen. Schließlich schicken euch nicht nur zahlreiche Missionen in die Tiefe, auch die dort zu findenden Gegenstände sind die gefährliche Reise definitiv wert.

Seid ihr zum Beispiel für das Erinnerungsgewand auf der Suche nach allen Magierstatuen, müsst ihr zwangsläufig auch die Quest Ruf aus der Tiefe absolvieren. Denn nur wenn ihr mit allen Statuen gesprochen habt, erhaltet ihr dieses besonders coole Outfit für Link.

Wie starte ich die Quest Der Ruf aus der Tiefe?

Die Quest Der Ruf aus der Tiefe startet ihr in der Region Ebene von Hyrule ein Stück westlich vom Zeitenwald. Hier findet ihr bei einem See ein Schlosstor.

Der Eingang liegt auf der anderen Seite des Sees. Zerschlagt mit einer geeigneten Waffe die Steine, die euch den Durchgang versperren. Ist das geschafft, fließt das Wasser aus dem Stausee ab, wodurch ihr ins Innere gelangt.

Zerschlagt ihr die Felsen, leert sich dieser See.

Nach den ersten Metern trefft ihr auf eine mysteriöse Statue, mit der ihr interagieren könnt:

„Du, der du meine Stimme vernehmen kannst… Komm dorthin, wo ich bin… Zu den Ruinen des Tempels der Zeit… Folge dem Weg zum Plateau im Süden…“

Die Hinweis sind ziemlich eindeutig, weshalb es nun etwas weiter südlich zum Vergessenen Plateau geht.

Ruinen des Tempels der Zeit

Beim Plateau angekommen, müsst ihr mehrere Treppen erklimmen und schließlich eine große Ruinen betreten. Dabei handelt es sich um die Ruinen des Tempels der Zeit. Geht bis in den hinteren Bereich durch und sprecht mit der großen Statue dort.

Hinweis: Findet ihr diese Statue zu einem früheren Zeitpunkt und habt noch nicht mit ersten Statue beim Stausee gesprochen, könnt ihr die Quest im Tempel der Zeit nicht starten.

Sprecht die Statue an, um den Dialog zu starten:

„Das Wasser vom Schlosstor ist verschwunden, und ein Teil von mir ist frei. Ich danke dir von Herzen. Über diese Statue spreche ich zu dir aus fernster Tiefe…“

Damit startet die Quest Ein Ruf aus der Tiefe.

Die Aufgabe besteht darin, dass ihr vier Abgründe auf diesem Plateau aufsucht und dort jeweils die Augen der Statue in die Tiefe fallen lasst.

„Auf dass sie mich erreichen, in der Tiefe unter diesem Tempel.“

Auge 1 im Osten – Fundort

Der erste auf eurer Karte markierte Abgrund befindet sich bei den Östlichen Tempelruinen. Zerstört die Steine, um den Eingang zu öffnen und nehmt im Anschluss das große Auge an euch. Werft dieses in den Ost-Abgrund am Vergessenen Plateau direkt vor euch.

Auge 2 im Norden – Fundort

Für das zweite Auge müsst ihr zurück zu der Stelle mit dem ehemaligen Stausee. Konkret müsst ihr den Nord-Eingang am Vergessenen Plateau aufsuchen. Das Auge liegt in einem kleinen Teich. Nutzt die Ultra-Hand von Link, um es herauszuziehen und dann direkt in den Abgrund zu werfen.

Auge 3 im Westen – Fundort

Dieses Auge versteckt sich am Hylia-Berg direkt am West-Abgrund am Vergessenen Plateau und ist in Eis eingeschlossen. Mit Hitze könnt ihr den einzeln stehenden Eisbrocken schmelzen und dann das Auge in den Abgrund werfen.

Auge 4 im Süden – Fundort

Östlich vom Hylia-Berg findet ihr das vierte Auge am Süd-Abgrund am Vergessenen Plateau. Hebt den großen Felsen mit Links Ultra-Hand zur Seite und nehmt das Auge darunter an euch. Werft es anschließend ebenfalls in den Abgrund.

Augen im Untergrund finden & einfügen

Damit ist die Quest Der Ruf aus der Tiefe allerdings noch nicht vorbei. Denn jetzt müsst ihr in den Untergrund und die vier Augen auch dort finden und schließlich zu der großen Magierstatue in der Verlassenen Zentralmine bringen. Sie liegen im Untergrund übrigens genau dort, wo ihr sie an der Oberfläche in den jeweiligen Krater geworfen habt.

An diesen vier Augen befinden sich im Untergrund die Augen.

Auge 1 im Norden – Fundort

Habt ihr im Norden der Zentralmine schon die Inoguqojk-Wurzel freigeschaltet, habt ihr es von dort aus nicht mehr weit bis zum Auge. Baut euch mit den Sonau-Teilen direkt neben der Wurzel am besten ein Gefährt, um schnell zurück zur Mine zu gelangen.

Setzt das Auge mit der Ultra-Hand in eine der vier Aussparungen der Magierstatue. Diese erreicht ihr, wenn ihr den Treppen hinter der Zentralmine nach unten folgt.

Auge 2 im Osten – Fundort

Von der Verlassenen Zentralmine aus gesehen, müsst ihr ein Stück nach Osten laufen. Nutzt am besten eine der Loren, um auf den Schienen bequem anzureisen. Folgt dem auf der Karte markierten Punkt und schnappt euch das Auge. Legt es in die Lore und fahrt dann zurück zur Zentralmine.

Auge 3 im Süden – Fundort

Dieses Auge befindet sich etwas südöstlich der Nu-koradat-Wurzel im Süden der Zentralmine. Schnappt euch das Auge und geht damit dann die Treppe hinauf. Oben angekommen setzt ihr dieses auf einen Gleiter. Wir haben hier drei Ventilatoren, zwei zusätzliche Energietanks sowie einen Lenker angebaut. So gelangt ihr schnell und bequem zurück zur Zentralmine.

Auge 4 im Westen – Fundort

Das Auge im Westen der Zentralmine müsst ihr erst einmal mit einem Aufzug nach oben zu dem Schienensystem befördern. Hier nutzt ihr dann eine Lore, um samt Auge sicher zurück zur Magierstatue zu gelangen. Auf dem Weg fahrt ihr an der Mine im Hylia-Tal vorbei. Auf halber Strecke müsst ihr übrigens die Schienen wechseln. Nehmt einfach eure Lore die wenigen Meter bis zu den neuen Schienen mit und packt hier zur Sicherheit noch ein zwei zusätzliche Energiequellen an den Wagen. Schon kann die Fahrt weitergehen.

Hinweis: Die beiden Raketen am Wagen, wie im folgenden Bild zu sehen, sollte ihr aus Gründen lieber weglassen!

Ihr kommt mit der Lore ganz unten in der Zentralmine an und müsst dann nur noch mit dem Aufzug nach oben fahren.

Der Ruf aus der Tiefe – Belohnung

Habt ihr auch das vierte Auge in die Magierstatue eingesetzt, bedankt sich diese und lässt euch eine Belohnung wählen: einen Herz- oder Ausdauercontainer. Damit ist die Quest Ein Ruf aus der Tiefe geschafft, herzlichen Glückwunsch.

Ab sofort könnt ihr auch bei dieser Magierstatue gegen Irrlichter verschiedene Rüstungen wie das Set der Finsternis erwerben.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!