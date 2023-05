Irrlichter farmen in Zelda: Tears of the Kingdom – Wo ihr sie findet und wofür ihr sie nutzen könnt

Sobald ihr das erste Mal den Untergrund von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erkundet, werdet ihr automatisch auch auf kleine weiß-blau glühende Flammen stoßen. Dabei handelt es sich um Irrlichter, die von Link eingesammelt werden können. Wofür sich die verlorenen Seelen aber genau nutzen lassen, dass wird nicht direkt ersichtlich.

Wofür benötige ich Irrlichter in Zelda: Tears of the Kingdom?

Bei den Irrlichtern handelt es sich um eine eigene Währung, die nur von den mysteriösen Magiersteinen angenommen werden. Als Gegenleistung könnt ihr euch bei ihnen besondere Gegenstände aussuchen. Wo ihr eure Suche nach diesen Statuen starten solltet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Auf die erste Magierstatue werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit im Spähposten (-0252, 0152, 0020) in der Region Inneres Hyrule stoßen. Sucht das Büro von Robbie und Josha auf und sprecht hier mit der Statue in der hinteren rechten Ecke.

Das erste Treffen mit einer der Magierstatuen. © Nintendo/PlayCentral.de

Schnell wird klar, dass hier ohne Irrlichter gar nichts geht. Zwar befinden sich im Untergrund noch sechs weitere Brüder der Magierstatue im Spähposten, die genauen Fundorte müssen aber teuer bezahlt werden.

Über einen Shop könnt ihr gegen Irrlichter außerdem verschiedene Rüstungen sowie nützliche Zutaten kaufen.

Zur Auswahl stehen diese Zutaten:

Item Wert in Irrlichtern Finsterklumpen 10 Irrknospe 16 Qualmerling 16 Donnerblume 16

Weiterhin gibt es verschiedene Outfits und Rüstungen, die ihr nach und nach freischalten könnt. Hier gilt, dass neue Rüstungsteile erst zur Verfügung stehen, sobald eine bestimmte Anzahl der Magierstatuen von euch gefunden worden sind. Beispielshalber wird euch das Erinnerungsgewand im Shop erst angezeigt und zum Kauf angeboten, sobald ihr mit allen sechs Statuen im Untergrund gesprochen beziehungsweise zu diesen gebetet habt.

Für dieses Ziel müsst ihr außerdem die Nebenquest Der Ruf aus der Tiefe abschließen. Da der Untergrund in Tears of the Kingdom ziemlich weitläufig und zudem gefährlich ist, haben wir euch in diesem Guide die Fundorte aller Magierstatuen aufgelistet. Möchtet ihr mehr über die Finsternis-Rüstung erfahren, seid ihr hier genau richtig.

Anbei eine Auflistung der Ausrüstung, in der Reihenfolge der Freischaltung:

Item Wert in Irrlichtern Dunkelgewand 150 Gewand der Finsternis 150 Dunkelhose 200 Gamaschen der Finsternis 200 Dunkelkapuze 300 Kapuze der Finsternis 300 Erinnerungsgewand 400

Hinweis: Jedes freigeschaltete Rüstungsteil wird fortan auch bei allen anderen Magierstatuen angeboten. Es macht also keinen Unterschied, vor welcher Statue ihr euch befindet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo finde ich Irrlichter in Zelda: Tears of the Kingdom?

Irrlichter finden ihr ausschließlich im Untergrund von Hyrule. Zu Beginn solltet ihr vor allem über einen großzügigen Vorrat an Leuchtsamen verfügen, da ihr nur damit die Umgebung erhellen könnt.

Dazu könnt ihr die Samen werfen oder für mehr Reichweite an einem Pfeil befestigen und verschießen. Schon durch eine kleine Erschütterung werden diese aktiviert und schenken euch dringend benötigtes Licht, ohne das ihr euch hier unten fast unmöglich orientieren könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Nun solltet ihr am besten einige der großen Lichtwurzel aktivieren, wodurch Teile der Karte aufgedeckt und beleuchtet werden. Zudem verfügt jede Wurzel über einen eigenen Teleporter, der euch die Reise fortan deutlich erleichtern wird.

Doch selbst wenn es dunkel ist, solltet ihr nicht verzagen, schließlich fallen die gesuchten Irrlichter mit ihrem weiß-blauen Licht dann sogar noch besser auf. Bestimmte Orte, an denen sich die kleinen Flammen besonders häufig tummeln, gibt es nicht. Meist findet ihr sie an verschiedenen Stellen in Gruppen von rund 10-15 Exemplaren. Drückt einfach schnell die A-Taste hintereinander, um sie schnell in euer Inventar zu packen.

Große Irrlichter verstecken sich gerne auf Bäumen. © Nintendo/PlayCentral.de

Neben den normalen Irrlichtern gibt es außerdem große (5) und besonders große Irrlichter (20), diese sind aber recht selten und somit ziemlich schwer zu finden. Der Großteil eurer Ausbeute wird entsprechend aus den normalen Irrlichtern bestehen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!