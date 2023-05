Das Formenrätsel im Djiosinih-Schrein lösen – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Der Djiosinih-Schrein gehört zu den ersten Schreinen, die ihr in Zelda Tears of the Kingdom betreten könnt, nachdem ihr nach Hyrule zurückgekehrt seid. In seinem Inneren erwartet euch ein Formenrätsel, dessen Lösung vielleicht nicht direkt auf der Hand liegt. Wie ihr den Schrein absolviert, verraten wir euch in diesem Guide.

Das Formenrätsel im Djiosinih-Schrein lösen, so geht’s

Um den Djiosinih-Schrein zu finden, müsst ihr lediglich der Straße vom Spähposten aus nach Süden folgen. Nahe der Singvogel-Wiesen beziehungsweise nordöstlich der Hyrule-Garnisonsruine kommt ihr an einem Zugang zum Unterreich vorbei und genau dort findet ihr auch diesen Schrein, der sich leichter finden lässt, wenn der hiesige Turm bereits aktiviert wurde.

Djiosinih-Schrein – Erster Raum

Direkt geradezu seht ihr den Abgrund, den es zu überwinden gilt, links geht es hingegen hinter eine Gitterwand, wo ihr eine ungewöhnlich geformte Steinplatte findet, mit welcher ihr den besagten Abgrund überqueren könnt. Dafür müsst ihr sie aber erst einmal aus diesem Raum herausbekommen. Hebt sie dafür mit der Ultra-Hand an und führt sie dann zur Wand.

Wie ihr sehen könnt, ist in der Wand ein X eingelassen. Dreht die Steinplatte mit der Ultra-Hand so, dass sie hindurchpasst. Legt die Steinplatte anschließend als Brücke über den Abgrund. Achtet dabei darauf, dass die Platte auf beiden Seiten aufliegt und zudem so gedreht wurde, dass Link darüber hinweg laufen kann.

© Nintendo © Nintendo

Djiosinih-Schrein – Zweiter Raum

Im zweiten Rätsel-Raum wollt ihr euch natürlich erst einmal die Truhe mit Spurt-Medizin holen. Geht dafür in den Raum zu eurer Rechten und schnappt euch dort via Ultra-Hand den speziell geformten Steinblock. Dreht diesen so, dass er durch die Lücke in der Wand passt und platziert ihn anschließend vor der Erhöhung, auf welcher sich die Truhe befindet.

Da ihr die Blöcke nicht empor klettern könnt, müsst ihr sie so platzieren, dass Link an ihnen hochspringen kann. Nutzt dafür die Vertiefung im Boden. Ist der Doppelblock ordentlich platziert worden, könnt ihr einfach von Block zu Block nach oben springen und schließlich die silberne Truhe erreichen. Danach geht es im linken Raum weiter.

Schnappt euch wieder den Doppelblock und dreht ihn nun so, dass er durch die Lücke in der Wand zum linken Raum passt. Schiebt ihn halb durch, versetzt seine Position etwas, und ihr könnt ihn komplett hindurchschieben. Nun müsst ihr nur noch das Wiederholen, was ihr eben schon bei der Truhe umgesetzt habt.

Platziert also den Steinquader so, dass ihr von ganz unten bis ganz nach oben klettern könnt. Wie genau der Stein dafür liegen muss, könnt ihr auf unserem beigefügten Screenshot sehen. Klettert nach oben, interagiert wie gewohnt mit dem grünen Leuchtkreis und ihr erhaltet einen weiteren Lichtsegen, von denen ihr vier braucht, um sie eintauschen zu können.

© Nintendo © Nintendo

