Leucht-Set in Zelda: Totk günstig erhalten – Dieser starke Set-Bonus erwartet euch!

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom habt ihr die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Rüstungen, die zum Großteil mit nützlichen Effekte ausgestattet sind und euch in entsprechenden Situationen einen wertvollen Nutzen bringen können. Dazu gehört auch die Leucht-Rüstung beziehungsweise das Leucht-Set.

Wo ihr die Leucht-Rüstung findet und welchen Set-Bonus ihr durch Verbesserungen erhaltet, erklären wir euch in diesem Guide.

Wo finde ich die Leucht-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Das Leucht-Set besteht aus insgesamt drei Rüstungsteilen, die ihr allesamt im Rüstungsladen in Kakarioko kaufen könnt. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Leuchtmaske, der Leuchtanzug und die Leuchthose jeweils für satte 5.000 Rubine angeboten werden. Möchtet ihr also das gesamte Set erwerben, müsst ihr mit 15.000 Rubinen ein halbes Vermögen ausgeben.

© Nintendo/PlayCentral.de

Zum Glück gibt es aber einen Trick, um die Kosten für die Rüstung dramatisch zu senken. Dafür gilt es lediglich die Quest Die Miasma-Misere in Kakariko zu absolvieren. Hierfür müsst ihr Himbas Großmutter durch ein spezielles Gericht vom Miasma heilen.

Wie genau ihr bei dieser Aufgabe vorgehen müsst, erklären wir euch in diesem Guide Schritt für Schritt.

Sobald ihr Himbas Großmutter geholfen habt, kann Clari die Rüstungsteile in ihrem Laden wieder zu vernünftigen Preisen anbieten. Fortan erhaltet ihr die Leuchtmaske, den Leuchtanzug sowie die Leuchthose für jeweils 800 Rubine. Insgesamt müsst ihr für das gesamte Set also nur noch 2.400 Rubine bezahlen, ein richtiges Schnäppchen!

© Nintendo/PlayCentral.de

Kauft ihr bei Clari jetzt ein Rüstungsteil, bekommt ihr außerdem ein Geschenk dazu. Dabei handelt es sich um Shiekah-Stoff, mit dem ihr euer Parasegel optisch anpassen könnt.

Was kann die Leucht-Rüstung?

Zwar besitzt das Leucht-Set keinen Rüstungseffekt, dafür gibt es aber einen besonderen Set-Bonus. Habt ihr alle drei Rüstungsteile angezogen und mindestens auf Stufe 2 gebracht, erhaltet ihr den Bonus Tarnung sowie einen erhöhten Schaden durch Knochenwaffen.

Kurz zusammengefasst greifen euch durch die Tarnung Knochengegner wie Stalbokblin oder Stalechsalfos nicht mehr an (außer ihr greift zuerst an). Hinzu kommt, dass Knochenwaffen (wie ein Moldora-Kiefer oder ein Stalhinox-Horn ) doppelten Schaden verursachen.

Jedes Rüstungsteil des Leucht-Sets verfügt über über einen Rüstungswert von 3 (Basis). Auf der maximalen Stufe 4 liegt der Rüstungswert bei jeweils 20, wodurch die Rüstung maximal eine Abwehr von 60 erreichen kann.

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 10x Leuchtstein, 1x Bokblin-Herz, 10x Rubine 5 Keiner Stufe 2 x15 Leuchtstein, 2x Moblin-Herz, 50x Rubine 8 Tarnung, Knochenwaffen Stufe 3 x20 Leuchtstein, 3x Horrorblin-Herz, Gibdo-Knochen, 200x Rubine

12 Tarnung, Knochenwaffen Stufe 4 x30 Leuchtstein, 3x Leunen-Herzen, 3 Moldora-Kiefer, 500 Rubine 20 Tarnung, Knochenwaffen

Um das Leucht-Set komplett aufzurüsten, benötigt ihr also insgesamt 225 Leuchtsteine, 3 Bokblin-Herzen, 3 Moldora-Kiefer, Horrorblin-Herzen, 9 Leunen-Herzen, 30 Gibdo-Knochen und 2.280 Rubine.

Wo ihr am besten viele Leuchtsteine farmen könnt, erklären wir euch in diesem Guide.

Die Leucht-Rüstung im Überblick

Leuchtanzug

Beschreibung : Bei Dunkelheit werden mit Farbe aus Leuchtsteinen aufgemalte, knochenähnliche Muster auf diesem Anzug sichtbar.

: Bei Dunkelheit werden mit Farbe aus Leuchtsteinen aufgemalte, knochenähnliche Muster auf diesem Anzug sichtbar. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Rüstungsladen in Kakariko

: Rüstungsladen in Kakariko Kosten: 5.000 (800)

© Nintendo/PlayCentral.de

Leuchthose

Beschreibung : Diese Beinkleidung wurde mit einem speziellen Lack aus Leuchtsteinen behandelt, der die aufgemalte Knochenmuster im Dunkeln leuchten lässt.

: Diese Beinkleidung wurde mit einem speziellen Lack aus Leuchtsteinen behandelt, der die aufgemalte Knochenmuster im Dunkeln leuchten lässt. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Rüstungsladen in Kakariko

: Rüstungsladen in Kakariko Kosten: 5.000 (800)

© Nintendo/PlayCentral.de

Leuchtmaske

Beschreibung : Eine Maske, auf die mit einer Farbe aus zerstoßenen Leuchtsteinen knochenähnliche Muster aufgemalt sind. Im Dunkeln gibt sie ein unheimliches Licht ab.

: Eine Maske, auf die mit einer Farbe aus zerstoßenen Leuchtsteinen knochenähnliche Muster aufgemalt sind. Im Dunkeln gibt sie ein unheimliches Licht ab. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Rüstungsladen in Kakariko

: Rüstungsladen in Kakariko Kosten: 5.000 (800)

© Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!