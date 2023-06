Leuchtsteine in Zelda: Tears of the Kingdom finden – Beste Orte zum Farmen!

Möchtet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das Leucht-Set bei einer der Großen Feen verbessern, benötigt ihr mit jeder Stufe seltenere Materialien und vor allem eine ganze Menge an Leuchtsteinen. Bereits von Stufe 0 auf 1 müsst ihr für jedes Ausrüstungsteil der Leucht-Rüstung jeweils zehn Leuchtsteine investieren. Von Stufe 1 auf 2 sind es bereits 15 Leuchtsteine pro Ausrüstungsteil.

Hinzu kommt, dass es im Spiel eine Methode gibt, um aus Leuchtsteinen Edelsteine zu erhalten. Näheres dazu erfahrt ihr in unserem Guide.

Kein Wunder also, dass in Tears of the Kingdom oder kurz Totk zwangläufig die Frage aufkommt, wo die das Mineral am einfachsten und vor allem in großer Stückzahl gefarmt werden kann.

Was ist ein Leuchtstein in Tears of the Kingdom?

Bei einem Leuchtstein handelt es sich um ein Mineral, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. In eurem Inventar findet ihr Leuchtsteine direkt neben euren Feuersteinen, die vom Aussehen her recht ähnlich aussehen.

Gefarmt werden können Leuchtsteine in speziellen, leuchtenden Erzvorkommen, die ihr mit einer entsprechenden Waffe oder zum Beispiel mit Hilfe von Donnerblumen, den Bomben in Totk, in die Luft sprengt. Doch erst einmal müsst ihr solche Erzvorkommen finden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo farme ich am besten Leuchtsteine in Zelda: Totk?

In Tears of the Kingdom gibt es einige Stellen in und über Hyrule, die sich perfekt eignen, um schnell und vor allem viele Leuchtsteine zu sammeln.

Archipel von Nord-Necluda

Besonders ergiebig ist im Himmel über Hyrule das Archipel von Nord-Necluda. Hier gibt es am östlichen Rand eine kleine, runde Plattform, auf der sich rund zehn Erzvorkommen befinden, von denen die meisten leuchten und somit die gesuchten Leuchtsteine beinhalten.

Habt ihr den Teleporter auf dem Archipel beim Djosiu-Schrein noch nicht aktiviert, erreicht ihr die kleine Inselgruppe am einfachsten über den Turm auf dem Sahasra-Hügel.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Um auf die kleine Insel in der Luft zu gelangen, müsst ihr die Vorrichtung inmitten des Archipels genau auf die runde Plattform ausrichten und euch dann auf die andere Seite katapultieren lassen. Hier findet ihr außerdem einen Willen der Weisen. Mit diesem speziellen Segen könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern. Im Detail betrifft das die Fähigkeiten der Weisen, die ihr erhaltet, wenn ihr die Hauptquests nach und nach abschließt. Alle Fundorte haben wir euch in diesem separaten Guide aufgelistet.

Habt ihr das gesamte Plateau gelootet, könnt ihr nach einem Blutmond erneut anreisen und die Erzvorkommen mit den Leuchtsteinen im Inneren wieder looten.

Höhle am Gongol-Hügel

Für noch mehr Leuchtsteine bietet sich die Höhle am Gongol-Hügel an, die sich östlich von Schloss Hyrule und der Region Inneres Hyrule direkt am Gongol-Hügel befindet. Bereits links und rechts vom Eingang könnt ihr die Felsen zertrümmern und dabei einige Leuchtsteine in Empfang nehmen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Für weitere Mineralien solltet ihr das Innere der Höhle erkunden. Hier findet ihr gleich mehrere große Vorkommen, die ihr perfekt mit Bombenpfeilen von den Wänden sprengen könnt. Dadurch landen die kostbaren Leuchtsteine direkt vor euren Füßen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!