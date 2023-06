Zelda: Tears of the Kingdom – Edelsteine farmen mit Dongos

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verhält es sich wie im wahren Leben: Ohne Moos nix los. Zum Glück bietet euch das Spiel gleich mehrere Möglichkeiten, um an die nötige Kohle zu kommen. Eine recht simple – wenn auch etwas zeitaufwendige – Methode ist das Füttern der Dongos.

Die friedlichen Tiere sind nämlich in der Lage, aus Leuchtsteinen Edelsteine zu verstoffwechseln. Heißt auf gut deutsch: Füttert ihr die Lebewesen, scheiden sie wertvolle Ressourcen aus, die ihr dann nur noch einsammeln müsst. Das können sowohl Diamanten, als auch Sonanium oder gar Feuersteine sein.

Wie ihr seht, ist diese Variante des Farmens ein kleines Glücksspiel, da ihr nie genau wisst, was euch die Dongos hinterlassen werden. Dafür bekommt ihr aber nicht selten mehr als ihr investiert habt, da die Kreaturen auch gern mehrere Edelsteine produzieren.

Wo könnt ihr die Dongos finden?

In „Zelda: Tears of the Kingdom“ gibt es genau 5 Dongos. Diese befinden sich südlich des Bonras-Waldes in Phirone. Sofern ihr ihn schon freigeschaltet habt, teleportiert ihr euch am besten zum Djodj’u-u-Schrein, um von dort aus direkt zum Stall am See zu gleiten.

Hier findet ihr den Stall am See © Nintendo/PlayCentral.de

Hier grasen die Tiere und warten schon darauf, dass ihr sie mit ein paar Leuchtsteinen füttert. Legt also genau einen Leuchtstein direkt vor jeder Kreatur ab und seht zu, dass sie diese auch fressen. Nun habt ihr ein paar Tage Zeit, bis die Steine verdaut sind und auf natürlichem Wege – und in neuer Form – wieder ans Tageslicht treten.

Das ganze dauert schon gut 10 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr weitere Leuchtsteine sammeln oder auch Schwertbananen farmen, die auch an diesem Ort zu finden sind. In jedem Fall empfiehlt es sich, den Bereich zu verlassen und später wieder zu kommen.

Wo finde ich Leuchtsteine in Zelda: Tears of the Kingdom?

Leuchtsteine findet ihr, wie auch andere Minerale, überall in der Spielwelt und zwar in Form von Erzen. Ein guter Spot zum farmen ist zum Beispiel das Archipel von Nord-Necluda, das sich im Himmel befindet. Die Erzvorkommen findet ihr auf einer kleinen, nordöstlich gelegenen, Insel auf einem Steinhügel.

Hier könnt ihr reichlich Erze farmen © Nintendo/PlayCentral.de

Schaut gern auch in unserer Komplettlösung vorbei. Hier findet ihr wertvolle Tipps und Guides, sowie weitere Möglichkeiten, um an Rubine oder Diamanten zu kommen. Falls ihr mehr Platz im Inventar benötigt, erklären wir euch außerdem, wie ihr eure Taschen vergrößern könnt.