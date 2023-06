Stärkste Waffe in Zelda: Totk erhalten – So macht ihr bei Gegnern über 800 Schaden!

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr mit der Zeit immer stärkere Waffen, um damit in Hyrule ordentlich aufräumen zu können. Auf der anderen Seite wimmelt es in der Spielwelt aber auch nur vor richtig starken Gegnern, wie zum Beispiel den Leunen. Möchtet ihr auch die herausforderndsten Gegner besiegen, muss eine entsprechend mächtige Waffe her.

In den folgenden Zeilen erklären wir euch, wie ihr die Waffe mit dem höchsten Schaden erhaltet.

So erhaltet ihr die stärkste Nahkampfwaffe in Zelda: Totk

Erst einmal müsst ihr nach Schloss Hyrule reisen und dort den Thronsaal betreten. Landet vor dem großen Tor und lauft dann in den großen Saal hinein. Auf der linken Seite geht es nun die Treppe hinauf Am Treppenabsatz angekommen, nehmt ihr auch die zweite Treppe. Springt dann über die Trümmer hinweg. Auf dem Boden vor euch liegt ein durch Miasma verderbter Garde-Zweihänder.

Diesen gilt es nun zu zerstören, indem ihr diese Waffe ausrüstet und mehrfach auf den Boden schlagt. Erscheint die Meldung, dass eure Waffe gleich zerbricht, sind es noch drei Schläge, ehe diese zerstört ist.

Sucht den Garde-Zweihänder

Nun geht es in den Untergrund zu der Konolom-Wurzel, die sich etwas westlich von Kakariko befindet. Solltet ihr diese Wurzel also noch nicht entdeckt haben, macht euch an der besagten Stelle an der Oberfläche eine Markierung.

Seid ihr im Untergrund angekommen, speichert ihr manuell, geht dann von hier aus Richtung Westen und sucht euch die große waagerecht verlaufende Wurzel. Klettert an dieser hinauf und lauft weiter geradeaus. Das Ziel ist der Felsen, auf euch eine Waffe auf dem Silbertablett angeboten wird.

Hier sollte sich ein unversehrter Garde-Zweihänder (engl. Royal Guard’s Claymore) befinden. Ist dies nicht der Fall, ladet wieder und lauft von der Wurzel erneut bis zu dem Waffenfelsen. Sobald ihr die gewünschte Waffe vorfindet, könnt ihr direkt an Ort und Stelle speichern.

Nun könnt ihr direkt an der Nahkampfwaffe immer wieder laden, wodurch ihr jedes Mal einen solchen Garde-Zweihänder erhaltet, allerdings mit einem Buff, der allerdings variiert. Das Ziel ist ein Buff auf die Angriffskraft. Ladet deshalb so oft neu, bis ihr das Schwert mit einem Buff auf Angriffskraft + 10 erhaltet. Denn dabei handelt es sich um den höchsten Buff beziehungsweise die stärkste Version dieser Waffe, die ihr im Spiel erhalten könnt.

Warum soll ich den Garde-Zweihänder zerstören? Nur wenn ihr den Garde-Zweihänder im Schloss zerstört, kann im Untergrund an genau dieser Stelle eine unversehrte Version dieser Waffe erscheinen.

Im Vergleich zu dem verderbten Garde-Zweihänder im Schloss, verfügt dieser bereits über einen höheren Grundwert und zusätzlich einen Buff, was ihn somit von Beginn an deutlich stärker macht.

Waffen bei einem Fels-Oktorok verbessern lassen

Alternativ könnt ihr die Waffe reparieren und buffen lassen, indem ihr zum Todesberg in der Region Eldin reist. Hier müsst ihr einen Fels-Oktorok ausfindig machen. Legt nun den Garde-Zweihänder vor euch auf den Bogen und geht einige Schritte nach hinten. Daraufhin saugt der Fels-Oktorok die Waffe ein und spuckt sie kurz danach wieder vollständig repariert aus. Zusätzlich erhält der Zweihänder durch diesen Vorgang ein zufälliges Attribut (Haltbarkeit oder Angriffskraft). Euer Ziel ist natürlich der Buff auf Angriffskraft + 10.

Garde-Zweihänder tödlich verbessern

Der Garde-Zweihänder in der unversehrten Version besitzt einen Grundschaden von 49, den wir jetzt aber noch einmal ordentlich erhöhen werden!

Wählt ihr einen Moldora-Kiefer aus und legt diesen vor euch auf den Boden. Nutzt die Synthese-Fähigkeit von Link, um den Moldora-Kiefer (32) mit eurem Schwert (49) zu verknüpfen. Dadurch macht die Waffe insgesamt 162 Schaden (Garde-Zweihänder + Moldora-Kiefer).

Nun müsst ihr das Leucht-Set anlegen, da dieses allen Knochenwaffen als Set-Bonus doppelten Schaden gewährt, wodurch ihr bereits 291,6 Schaden macht (162 x 1,8). Da das Spiel keine Kommastellen nutzt, liegen wir bei einem Schaden von 291.

Das Leucht-Set besitzt einen starken Set-Bonus.

Vor allem wichtig ist bei dieser Waffe, dass sie den Effekt besitzt, doppelten Schaden zu machen, wenn sie kurz vor dem Zerbrechen steht. Schlagt deshalb mit dem Garde-Zweihänder so lange auf dem Boden, bis dieser kurz vor dem Zerbrechen ist. Wird der Schaden von 291 noch einmal verdoppelt, erhalten wir einen Gesamtschaden von 582.

Kocht euch jetzt fünf Schwertbanenen, da euch diese noch einmal eure Angriffskraft für 4:10 Minuten erhöhen und zwar um den Faktor 1,5. Somit ergibt sich die folgende Rechnung: 582 x 1,5 = 873.

Hinweis: Es gibt unzählige Möglichkeiten, um in Tears of the Kingdom sehr starke Waffen zu erhalten. Hierbei handelt es sich nur um eine Option, die aber mit zu den stärksten zählt. Diese Waffe bietet sich perfekt an, um Leunen zu besiegen, da der modifizierte Garde-Zweihänder auf dem Rücken dieser Mischwesen nicht zerbrechen kann. Ihr könnt ihn also immer wieder nutzen. Seid nur vorsichtig, dass ihr die Waffe nicht versehentlich im normalen Kampf auspackt.

Wenn ihr eigene Ideen oder Vorschläge habt, schreibt uns diese gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

