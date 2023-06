Alle 15 Türme in einer Liste: Die ganze Karte in Zelda Tears of the Kingdom aufdecken

Die Welt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ziemlich groß und das Terrain ändert sich alle paar Meter, weswegen Link durchaus besser dran ist, wenn er zuvor den entsprechenden Turm der Region aktiviert und damit das umliegende Gebiet aufdeckt. Was aber manchmal gar nicht so einfach ist. Solltet ihr Probleme haben, alle 15 Türme zu aktivieren, hilft euch dieser Guide dabei.

Zelda Tears of the Kingdom: So findet und aktiviert ihr alle 15 Türme im Spiel

Entsprechend der Größe der Welt, gibt es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ganze 15 Kartografietürme, die sich mal mehr mal weniger leicht aktivieren lassen, um das umliegende Gebiet aufzudecken. So ist es für Link und damit für euch deutlich leichter, sich zu orientieren und spannende Orte und Geheimnisse zu entdecken. Die folgenden 15 Türme gilt es zu finden:

Turm am Spähposten

Turm in der Ebene von Hyrule

Turm im Zuzukiki-Schneefeld

Turm am Karuga-Pass

Turm auf dem Tilio-Berg

Turm in der Gerudo-Hochebene

Turm im Gerudo-Tal

Turm in den Deubran-Ruinen

Turm auf dem Ulri-Berg

Turm in der Schlucht von Eldin

Turm im Zorana-Hochland

Turm auf dem Sahasra-Hügel

Turm im Pappel-Hochland

Turm auf der Ranelle-Spitze

Turm in den Labella-Sümpfen

Alle Türme aktivieren: Turm am Spähposten

Hierbei handelt es sich um den ersten Turm im Spiel, den ihr überhaupt aktivieren werdet, ist er doch ein Teil des sehr frühen Hauptziels Auf nach Hyrule!. Verfolgt einfach dem Verlauf dieser Quest und Purah wird euch mit dem Prinzip der Türme vertraut machen und euch dabei helfen, den Turm am Spähposten zu aktivieren, wodurch ihr eine gute Ausgangsbasis für eure Erkundungen habt.

Der Turm am Spähposten wird im Verlauf der Haupt-Quest aktiviert. © Nintendo Ihr könnt diesen Turm also gar nicht übersehen oder verpassen. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm in der Ebene von Hyrule

Südlich vom Turm am Spähposten, zwischen dem Aquame-See und dem Komolo-See, befindet sich ein Lager voller Bokblins und Moblins, außerdem findet ihr dort auch einen Bossbok. Um den Turm aktivieren zu können, müsst ihr diese kleine Festung entweder komplett leerräumen oder euch zum Eingang schleichen. Beides ist möglich und führt zum gewünschten Ziel.

Lauft vom Spähposten aus einfach nach Süden. © Nintendo Ihr müsst die Gegner vor Ort besiegen oder an ihnen vorbei schleichen. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm im Zuzukiki-Schneefeld

Weit im Nordwesten von Hyrule, östlich der Hebra-Berge, liegt das Zuzukiki-Schneefeld und genau dort wartet ein weiterer Turm auf euch. Da er in weit oben in den Bergen gefunden werden kann und die Hängebrücke dorthin zerstört wurde, braucht ihr bei der Aktivierung vielleicht Hilfe: Turm im Zuzukiki-Schneefeld erreichen & freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Weit im Nordwesten steht der Turm im Zuzukiki-Schneefeld. © Nintendo Repariert die kaputte Brücke mit der Ultra-Hand. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm am Karuga-Pass

Nördlich vom Dorf der Orni liegt der Turm am Karuga-Pass, der ihr spätestens dann benötigt, wenn ihr die Hauptquest Tulin aus dem Dorf der Orni abschließen wollt. Der Turm ist relativ leicht zu erreichen, doch störende Ranken voller Dornen erschweren das Betreten: Den Turm am Karuga-Pass in Zelda Tears of the Kingdom aktivieren, so geht´s.

Sucht nördlich vom Dorf der Orni nach dem Turm am Karuga-Pass. © Nintendo Verbrennt die Ranken, um den Turm betreten zu können. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm auf dem Tilio-Berg

Mitten im Gebiet Hyrule-Gebirge, westlich von Inneres Hyrule, steht der Turm auf dem Tilio-Berg auf einem Felsen mitten in einem kleinen See. Entweder gleitet ihr via Parasegel von einer erhöhten Position aus dorthin. Alternativ nutzt einfach diese Rüstung: Kröten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom erhalten – Nie wieder an nassen Wänden abrutschen.

Der Turm auf dem Tilio-Berg liegt westlich von Inneres Hyrule. © Nintendo Gleitet zum Turm oder klettert mit der Kröten-Rüstung hoch. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm in der Gerudo-Hochebene

Sucht auf der Gerudo-Hochebene das Elmeda-Plateau auf und ihr erreicht diesen Turm, dessen Eingang leider komplett von den Schneemassen verschüttet wurde. Um ihn betreten zu können, müsst ihr eine nahegelegene Höhle durchqueren. Mehr dazu in unserem separaten Guide: So aktiviert ihr den Turm in der Gerudo-Hochebene (Zelda Tears of the Kingdom).

Nördlich von Gerudo-Wüste findet ihr den Turm in der Gerudo-Hochebene. © Nintendo Durchquert die Höhle am Elmeda-Plateau, um den Turm zu aktivieren. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm im Gerudo-Tal

Auf dem Weg in die Stadt der Gerudo kommt ihr wahrscheinlich an diesem Turm vorbei, der leider repariert werden muss. Die vielen Echsalfos in der Gegend machen es zwar nicht einfach, doch Link kann dabei helfen, diesen Turm wieder operabel zu machen: Den Turm in Gerudo-Tal in Zelda Tears of the Kingdom erreichen, so geht´s.

Aktiviert den Turm im Gerudo-Tal auf eurem Weg nach Gerudo-Stadt. © Nintendo Repariert den Aufzug mit eurer Ultra-Hand. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm in den Deubran-Ruinen

Nördlich vom Wald von Hyrule findet ihr die Deubran-Ruinen, die manch ein Geheimnis verbergen. Doch um diese Mysterien zu lüften, solltet ihr erst einmal den Turm mitten in den Ruinen selbst aktivieren. Solltet ihr beim Auffinden des Turms und/oder bei seiner Aktivierung Probleme haben, schaut doch mal hier: Turm in den Deubran-Ruinen freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Der Turm in den Deubran-Ruinen befindet sich nördlich vom Wald von Hyrule. © Nintendo Nutzt die Raketen-Plattformen, um die Spitze des Turms zu erreichen. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm auf dem Ulri-Berg

Bevor ihr euch im Verlauf der Hauptquest ganz wacker dem Todesberg nähert, wollt ihr vielleicht erst einmal den Turm südöstlich davon aktivieren, mitten in der Akkala-Hochebene. Wie ihr diesen Turm erreicht und was der Recke Link schließlich tun muss, um ihn aktiviert zu bekommen, verraten wir euch in diesem Guide: Turm auf dem Ulri-Berg freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Aktiviert auf eurem Weg zum Todesberg zuerst den Turm auf dem Ulri-Berg. © Nintendo Schießt euer Ziel ganz einfach mit einem Flederbeißerauge ab. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm in der Schlucht von Eldin

Östlich von Inneres Hyrule, auf dem direkten Weg zum Todesberg, muss Link durch die Schlucht von Eldin laufen, was an sich schon kein leichtes Unterfangen ist. Wie ihr dann auch noch den Turm dieser Region erreicht und ihn aktiviert, ist nicht allen Spieler*innen sofort klar, weswegen wir diesen Guide für euch vorbereitet haben: Turm in der Schlucht von Eldin freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Sucht im Osten von Hyrule nach der Schlucht von Eldin. © Nintendo An diesem Turm benötigt ihr eure Zeitumkehr. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm im Zorana-Hochland

Wenige Meter westlich der Heimat der Zora gibt es ebenfalls einen Kartografieturm, den Link spätestens dann aktivieren muss, wenn er die hiesige Hauptquest verfolgen will. Solltet ihr Probleme dabei haben, diesen Turm zu finden oder zu aktivieren oder das Dorf der Zora zu erreichen, dann schaut doch mal hier: Dorf der Zora & Zorana-Hochland-Turm erreichen in Zelda Tears of the Kingdom.

Östlich der Heimat der Zora steht der hiesige Turm. © Nintendo Die ölige Pampe lässt sich mit Wasser entfernen. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm auf dem Sahasra-Hügel

Solltet ihr Inneres Hyrule in Richtung Osten verlassen, sollte der Turm auf dem Sahasra-Hügel bestenfalls eure erste Anlaufstelle sein. Der Turm steht am nördlichen Ende der Behorn-Hochebene beziehungsweise östlich vom Nawi-See. Um ihn zu aktivieren, geht ihr wie folgt vor: Turm auf Sahasra-Hügel freischalten, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom (Lösung).

Der erste Turm östlich von Inneres Hyrule ist der Turm auf dem Sahasra-Hügel. © Nintendo Die Höhle am Sahasra-Hügel führt euch hier ans Ziel. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm im Pappel-Hochland

Südlich von Inneres Hyrule liegt der Adeya-See und dieser grenzt an das Pappel-Hochland an, wo ebenfalls ein Turm gefunden werden kann. Doch auch dieser Kartografieturm lässt sich nicht einfach so aktivieren, weswegen ihr bei eurer Reise wie folgt vorgehen solltet: Turm im Pappel-Hochland aktivieren, wie geht das? Zelda Tears of the Kingdom.

Der Turm im Pappel-Hochland kann südlich von Inneres Hyrule gefunden werden. © Nintendo Sucht die naheliegende Höhle, um dieses Rätsel zu lösen. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm auf der Ranelle-Spitze

Es ist ziemlich mühsam, den Turm auf der Ranelle-Spitze, der weit im Osten von Hyrule liegt, zu erreichen, schließlich ist das Gebiet extrem kalt und der Berg wirklich hoch. Rüstet euch also mit allerlei Medizin/Proviant gegen Kälte aus und nehmt noch die Kletter-Rüstung mit, um die Spitze schneller erreichen zu können: Kletter-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom finden: So erklimmt ihr jeden Berg.

Der Turm auf der Ranelle-Spitze befindet sich weit im Osten von Hyrule. © Nintendo Das Erklimmen des Turms ist bereits die Herausforderung. © Nintendo

Alle Türme aktivieren: Turm in den Labella-Sümpfen

Der letzte Turm in unserer Auflistung befindet sich weit im Südosten von Hyrule, zwischen der Kühne-Ebene und dem Terme-Berg. Habt ihr die Labella-Sümpfe erreicht, schaut doch mal in unseren separaten Guide, um zu erfahren, wie ihr ihn aktivieren könnt: Turm in den Labella-Sümpfen freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Sucht den Turm in den Labella-Sümpfen im Südosten von Hyrule. © Nintendo Wenn es regnet, benötigt ihr einen Regenschutz, um die Ranken verbrennen zu können. © Nintendo