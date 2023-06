Kletterrüstung in Zelda Tears of the Kingdom finden: So erklimmt ihr jeden Berg

Der Held Link muss in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom relativ oft klettern und manch ein Berg ist viel zu hoch, um ihn in einem Anlauf zu erklimmen. Oder doch nicht? Mit der kompletten Kletterrüstung erhöht sich euer Klettertempo drastisch, wodurch sich selbst mit wenig Ausdauer viel erreichen lässt. Wie ihr dieses Set findet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr die komplette Kletterrüstung

Manch ein Schrein steht auf einem hohen Berg und manch ein Krog-Samen kann nur auf einem steilen Plateau in luftiger Höhe gefunden werden. Manche Rüstungssets befinden sich ebenfalls an Stellen, die Link zuvor mühsam erklimmen muss. Ja, in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom muss der tapfere Recke oft an Felswänden hochklettern und das kostet massiv Ausdauer.

Was aber gar nicht so schlimm ist, wenn man klettern kann wie eine Klammerechse. Um der Echse mit den Saugnäpfen ebenbürtig zu werden, braucht ihr die komplette Kletterrüstung, die wie jedes andere Set auch aus drei Teilen besteht, die Teil von Ramdas Schatz sind und in Hyrule versteckt wurden. Wo genau, verraten wir euch in der nachfolgenden Auflistung.

Die Kletterrüstung gab es schon in Breath of the Wild. ©Nintendo

Kletterrüstung finden: So schnappt ihr euch den Kletterhandschuh

Von dem ersten Teil des Kletter-Sets erfahrt ihr recht früh im Spiel, sofern ihr auf den Wegen in Inneres Hyrule mit dem weiblichen NPC sprecht, der euch von Ramdas Schatz erzählt und drei Orte auf eurer Karte markiert, an denen sich angeblich ein Rüstungsteil finden lässt, das einst von dem Banditenkönig geklaut und anschließend versteckt wurde.

Euer Ziel ist nun die Höhle der Nördlichen Hyrule-Ebene, die ihr leicht erreichen könnt, indem ihr von Inneres Hyrule aus nach Westen, über die Carok-Brücke lauft. Wo genau ihr suchen müsst, was euch in der Höhle erwartet und wo schließlich der Kletterhandschuh zu finden ist, erfahrt ihr in unserem separaten Guide Der Kletterhandschuh: So findet ihr Ramdas Schatz (Kletter-Bekleidung).

Der Fundort des ersten Teils der Kletterrüstung wird euch netterweise markiert. © Nintendo

Kletterrüstung finden: So findet ihr die Kletterschuhe

Euer nächstes Ziel liegt weit im Osten von Hyrule, nahe der Heimat der Zora. Sucht den Turm im Zora-Hochland auf und begebt euch von dort aus nach Süden. Am Fuß des Bergs, wenige Meter nördlich vom Ralis-Teich, könnt ihr den Schleichweg im Zorana-Hochland betreten, eine Höhle, die ebenfalls einen Teil der Kletterrüstung beherbergt, nämlich die Kletterstiefel.

Betretet also die Höhle und haltet euch dort, sobald der Weg sich zweigt, rechts. Den Raubschleim erledigt ihr genauso, wie ihr es bis jetzt wahrscheinlich längst gelernt habt, nämlich, indem ihr auf die Kugel in seinem Maul mit Pfeil und Bogen schießt und dann, sobald der Raubschleim durchhängt, ordentlich draufschlagt, bis das Monster nicht mehr kann.

Zerteilt die störenden Ranken mit einer scharfen Waffe wie einer Axt und ihr erreicht eine unterirdische Ruine, die überflutet wurde. Zu eurem Glück befindet sich auf der anderen Seite dieses Höhlenraums ein Fluttor, das ihr mit eurer Ultra-Hand anheben könnt. So rastet das Tor ein, das Wasser kann ablaufen und ihr könnt den Gang rechts des Tors betreten, wo ihr die Kletterschuhe findet.

Nahe der Heimat der Zoras findet ihr das nächste Teil des Kletter-Sets. © Nintendo Sucht nach dem Höhleneingang nördlich vom Ralis-Teich. © Nintendo

Kletterrüstung finden: Fundort des Kletterkopftuchs

Jetzt fehlt euch nur noch ein Teil der Kletterrüstung und die befindet sich ebenfalls im Reich der Zora, nämlich östlich ihrer Stadt. Sucht auf dem Plateau südlich vom Mikau-See nach dem Eingang zur Höhle am Donnerhorn, wo ihr keine Gegner zu befürchten habt, jedoch äußerst rutschige Wände, die sich nur schwer erklimmen lassen. Hier braucht ihr vielleicht etwas Unterstützung.

Um den höchsten Punkt am anderen Ende der Höhle zu erreichen, müsst ihr entweder geschickt die Stellen nutzen, an denen Link stehen kann, um von Zwischenstation zu Zwischenstation zu klettern. Kurz klettern, mittendrin ein kleiner Sprung, um nicht noch weiter abzurutschen, und ihr solltet die andere Seite mit etwas Mühe erreichen können.

Alternativ könnt ihr natürlich auch Proviant oder Medizin herstellen/benutzen, die euch vor dem Abrutschen bewahrt. Oder ihr holt euch vorher die Kröten-Rüstung, wodurch ihr nasse Wände hochklettert wie ein Frosch: Kröten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom erhalten – Nie wieder an nassen Wänden abrutschen.

Das letzte Rüstungsteil befindet sich ebenfalls im Reich der Zora. © Nintendo Sucht an der markierten Stelle den Eingang zur Höhle am Donnerhorn. © Nintendo

So oder so erreicht ihr schließlich das andere Ende der Höhle und damit den kleinen Schrein, in welchem sich das Kletterkopftuch befindet. Damit habt ihr nun alle drei Teile dieses Sets zusammen und könnt deutlich schneller an Wänden und anderen Objekten emporklettern. Probiert eure neue Kletterrüstung doch gleich mal aus.