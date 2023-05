Der Kletterhandschuh: So findet ihr Ramdas Schatz (Kletter-Bekleidung) in Zelda Tears of the Kingdom

Wer in Zelda Tears of the Kingdom besser und schneller klettern möchte, braucht den entsprechenden Kletterhandschuh, also einen Teil von Ramdas Schatz. Wo genau ihr suchen müsst, verrät euch eine Bewohnerin Hyrules, die in Inneres Hyrule auf den Straßen unterwegs ist und zufällig angetroffen werden kann. Um den Schatz zu finden, braucht ihr sie jedoch nicht.

Solltet ihr dennoch mit ihr sprechen, wird sie euch drei Orte auf eurer Karte markieren, an denen Ramdas Schatz versteckt liegen soll. Einer davon befindet sich westlich von Inneres Hyrule, in Ebene von Hyrule, und beherbergt laut Legende die Kletterrüstung. Die ihr natürlich haben wollt und in diesem Guide verraten wir euch ganz genau, wie ihr das anstellt.

Kletterhandschuh: So findet ihr die Kletter-Bekleidung (Ramdas Schatz) in Zelda Tears of the Kingdom

Ob mit oder ohne Hilfe der freundlichen Bewohnerin Hyrules, euer Weg führt euch von Inneres Hyrule aus nach Westen, über die Carok-Brücke. Folgt dem Weg und ihr gelangt an den Eingang der Höhle der Nördlichen Hyrule-Ebene. Ihr erkennt den Ort leicht an dem NPC, der direkt davor steht und mit euch über Mayoi sprechen will.

Im Inneren bekommt ihr es mit gleich zwei Raubschleimen zu tun, was aber kein Problem sein sollte. Greift die Kugel im Maul dieser Wesen an, bevor sie nach euch schnappen können und danach, sobald das Biest auf dem Boden liegt, hämmert ihr mit einer Nahkampfwaffe auf eben diese Kugel ein. Der Kampf sollte schnell vorbei sein.

Um nun zu der Plattform nach oben zu gelangen, müsst ihr lediglich einen Ventilator auf den Boden stellen oder alternativ eine Feuerstelle errichten. Den Auftrieb nutzt ihr anschließend, um mit dem Parasegel nach oben zu gleiten. Oben angekommen folgt ihr für einen Moment dem Weg, bevor ihr auf der linken Seite einen kleinen Wasserfall sehen könnt.

© Nintendo

Die Leuchtpilze suggerieren euch korrekterweise, dass es hinter dem Wasserfall etwas zu entdecken gibt, doch die Strömung ist einfach zu stark, um dagegen anschwimmen zu können. Es gibt aber zahlreiche Tricks, dennoch auf die andere Seite zu gelangen. Wer beispielsweise geschickt mit dem Parasegel ist, kann einfach hineingleiten.

Oder ihr werft alternativ Weißes-Schleim-Gelee zum Wasserfall, wodurch sich eine Eisplatte bildet, die langsam fort getrieben wird. Springt auf diese Eisplatte rauf und setzt die Zeitumkehr ein, damit sie zurückgeführt wird. Sobald ihr den Wasserfall erreicht habt, müsst ihr nur noch durch springen, um auf der anderen Seite einen kleinen Tempel zu entdecken.

Direkt vor diesem kleinen Tempel steht eine Truhe und eben die enthält den Kletterhandschuh, ein Rüstungsteil für den Oberkörper, das Teil von Ramdas Schatz ist. Der Kletterhandschuh hat eine Rüstung von 9, erhöht das Klettertempo und erlaubt laut Beschreibung kraftsparendes Klettern, ohne abzurutschen.

© Nintendo

In dieser Höhle gibt es neben Ramdas Schatz übrigens noch mehr zu entdecken, denn am Ende der Höhle wartet noch die Kreatur Mayoi auf euch, die wie immer ein Mayoi-Siegel fallen lässt, wenn ihr sie im Kampf besiegt. Ansonsten hält dieser Bereich jedoch nichts mehr für euch parat und ihr könnt wieder eurer Wege gehen.

Unsere Komplettlösung zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

