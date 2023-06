Kröten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom erhalten – Nie wieder an nassen Wänden abrutschen

Das Klettern in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann ziemlich herausfordernd sein, vor allem wenn ihr zu Beginn noch über recht wenig Ausdauer verfügt. Ist diese vollständig aufgebraucht, während Link an einer Steilwand hängt, kann er sich nicht mehr halten und fällt hinunter.

Da die Spielwelt sehr weitläufig und komplex aufgebaut ist, müsst ihr immer mal wieder an Felswänden emporkraxeln, um zu eurem Ziel zu gelangen. Sollte es in solchen Momenten zu regnen beginnen, wird es fast unmöglich, senkrechte Hindernisse zu überwinden. Denn Link kann sich an nassen Oberflächen nicht halten und rutscht an ihnen einfach wieder hinunter.

Wie gut, dass es mit der Kröten-Rüstung ein spezielles Set gibt, dass es Link erlaubt, auch an nassen Wänden hinaufzuklettern.

Wie bekomme ich das Kröten-Set in Zelda: Tears of the Kingdom?

So nützlich die Kröten-Rüstung auch ist, so aufwändig ist es, diese zu erhalten. Schließlich ist das vollständige Set erst mit Abschluss der Episoden-Quest Auf der Suche nach der Wahrheit verfügbar. Hierfür müsst ihr mit dem Redakteur Paen vom Kleeblatt-Kurier insgesamt zwölf Gerüchten nach dem Verbleib von Prinzessin Zelda nachgehen.

Diese Suche wird euch zu dem Großteil der in Hyrule befindlichen Ställe führen und mit zwölf unterschiedlichen Nebenquests einige Zeit lang beschäftigen.

Den Kröten-Anzug erhaltet ihr, sobald ihr vier Gerüchte erfolgreich aufgeklärt habt. Für neun Gerüchte bekommt ihr von Paen die Kröten-Stiefel überreicht. Nach allen zwölf Gerüchten solltet ihr schließlich zurück zu Kletis beim Klettblatt-Kurier vor dem Dorf der Orni reisen, um euch die Kröten-Kapuze abzuholen.

Wie gut ist die Kröten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Wenn ihr ein beliebiges Teil der Kröten-Rüstung tragt, erhaltet ihr als Effekt Rutschreduktion, den ihr auch für das Trinken einer entsprechenden Medizin erhalten könnt. Das Tragen mehrerer Teile des Sets erhöht die Wirksamkeit dieses Effekts. Grundsätzlich wird die Distanz erhöht, die ihr im Regen überwinden könnt, bevor ihr wieder nach unten rutscht.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das Kröten-Set lässt sich bei einer Großen Fee aufrüsten. Habt ihr die gesamte Rüstung auf Stufe zwei verbessert, erhaltet ihr einen Bonus, wodurch ihr beim Klettern im Regen überhaupt nicht mehr abrutschen könnt.

Kröten-Anzug

Beschreibung : Ideale Ausrüstung bei Regen, da die spezielle Oberfläche an den Fingern wie viele kleine Saugnäpfe wirkt und so ein Abrutschen beim Erklettern nasser Oberflächen verhindert.

: Ideale Ausrüstung bei Regen, da die spezielle Oberfläche an den Fingern wie viele kleine Saugnäpfe wirkt und so ein Abrutschen beim Erklettern nasser Oberflächen verhindert. Effekt : Rutschreduktion

: Rutschreduktion Rüstung : 3

: 3 Fundort : Quest Auf der Suche nach Wahrheit

: Quest Auf der Suche nach Wahrheit Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Kröten-Stiefel

Beschreibung : Äußerst hilfreich bei Regen. Ihre Sohlen sind mit einer Substanz beschichtet, die ein Abrutschen auf nassen Oberflächen verhindert.

: Äußerst hilfreich bei Regen. Ihre Sohlen sind mit einer Substanz beschichtet, die ein Abrutschen auf nassen Oberflächen verhindert. Effekt : Rutschreduktion

: Rutschreduktion Rüstung : 3

: 3 Fundort : Quest Auf der Suche nach Wahrheit

: Quest Auf der Suche nach Wahrheit Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Kröten-Kapuze

Beschreibung : Perfekt für regnerische Gebiete. Mittels des Stirnbands wird der Kopf ruhig gehalten, was das Balancegefühl verbessert und das Klettern auf nassen Oberflächen erleichert.

: Perfekt für regnerische Gebiete. Mittels des Stirnbands wird der Kopf ruhig gehalten, was das Balancegefühl verbessert und das Klettern auf nassen Oberflächen erleichert. Effekt : Rutschreduktion

: Rutschreduktion Rüstung : 3

: 3 Fundort : Quest Auf der Suche nach Wahrheit

: Quest Auf der Suche nach Wahrheit Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ihr dieses Set für eure Reisen unbedingt im Gepäck haben solltet, da es euch regelmäßig nützliche Dienste erweisen wird. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für diese Rüstung nicht zu unterschätzen. Erkundet ihr die vielen Ställe in Tears of the Kingdom aber mit der Zeit sowieso, solltet ihr auch die einzelnen Quests von Paen nach und nach mitnehmen. Diese sind mit wenigen Ausnahmen recht übersichtlich und versprechen euch darüber hinaus gute Belohnungen in Form von Rubinen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!